Два азербайджанских оппозиционера арестованы после акции в защиту Салаева

31 марта 2023, 15:10

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Суд арестовал по административной статье о неподчинении требованиям полиции Джейхуна Новрузова и Сахладара Искендерли, задержанных 30 марта на акции протеста в Баку с требованием освобождения члена партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева. В партии аресты активистов считают неправомерными.

Как писал "Кавказский узел", Гарадагский районный суд 30 марта отказал в переводе Ализамина Салаева под домашний арест. Активист, который 52-е сутки проводит голодовку в СИЗО, заявил в суде, что его дело сфальсифицировано. В тот же день полиция разогнала участников акции протеста у здания Минюста Азербайджана, требовавших освободить Салаева. Оппозиционеры сообщили о задержании более 50 участников акции. Однако большинство из них были отпущены и к полуночи в полиции оставались Джейхун Новрузов и Сахладар Искендерли. При этом задержанный после акции журналист Нурлан Джафари был приговорен к 15 суткам ареста за неповиновение полиции.

7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, а 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста Салаев 7 февраля объявил голодовку. На 50-е сутки голодовки Салаев, утратил способность передвигаться без посторонней помощи, но все еще не переведен в медсанчасть СИЗО, заявил его адвокат.

Ясамальский районный суд Баку 31 марта приговорил главу Сабаильской районной организации ПНФА Джейхуна Новрузова к 30 суткам административного ареста, а активиста Сахладара Искендерли – к 25 суткам. Оба признаны виновными в неподчинении законным требованиям представителя полиции (статья 535.1 КоАП), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

"Мы не в курсе того, что было написано в протоколах полиции и решениях суда, потому что о результатах разбирательства нам стало известно постфактум. Фактически процессы прошли в закрытом режиме и активистов, по всей видимости, защищали адвокаты по назначению. Но ясно одно, что Новрузова и Искендерли арестовали за участие в мирной протестной акции, то есть за реализацию свободы собраний", - сказал Мираламли. По его словам, на защиту активистов будут привлечены адвокаты по правам человека и решения об арестах будут обжалованы.

Мираламли также оТтметил, что сам Салаев 53-е сутки продолжает голодовку.

В Ясамальском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об аресте Новрузова и Искендерли на указанные сроки, однако от комментариев воздержались.

"Кавказский узел" писал, что Джейхан Новрузов ранее был задержан на акции в поддержку Бахтияра Гаджиева, которая проходила 23 декабря 2022 года, в тот же день он был отпущен силовиками.

23 июня 2021 года Новрузов получил условный срок, 2 года и 10 месяцев, за участие в несанкционированном шествии в поддержку азербайджанской армии 15 июля 2020 годжа, которое завершилось стычками с полицией. Всего после акции были задержаны 48 активистов партии. В качестве обвиняемых по нескольким уголовным статьям были привлечены 37 человек, в том числе 16 членов ПНФА. Новрузов тогда был признан виновным в умышленном нанесении ущерба здоровью лица, осуществляющего служебную деятельность, повреждении или уничтожении чужого имущества, нарушении общественного порядка и применении силы против сотрудника полиции.

20 августа 2019 года в Баку были арестованы двое молодых активистов ПНФА – Вилаят Мамедов и Сахладар Искендерли, которые впоследствии были приговорены соответственно к 30 и 60 суткам ареста. Активист партии Народного фронта Азербайджана Джейхун Новрузов получил 22 августа 2019 года 10 суток ареста, а его однопартийцу Ализамину Салаеву суд назначил штраф. Оба активиста были обвинены в мелком хулиганстве.

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