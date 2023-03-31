Журналист Нурлан Джафари арестован на 15 суток после акции протеста в Баку

31 марта 2023, 02:34

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На акции протеста в защиту оппозиционера Ализамина Салаева в Баку были задержаны более 50 активистов, большинство из них уже освобождены, но судьба двух задержанных активистов остается неизвестной. Журналист-фрилансер Нурлан Джафари после конфликта с силовиками на акции получил 15 суток ареста.

Как писал "Кавказский узел", Гарадагский районный суд 30 марта отказал в переводе Ализамина Салаева под домашний арест. Активист, который 52-е сутки проводит голодовку в СИЗО, заявил в суде, что его дело сфальсифицировано. В тот же день полиция разогнала участников акции протеста у здания Минюста Азербайджана, требовавших освободить Салаева. Оппозиционеры сообщили о 30 задержанных, полиция не подтвердила эти данные.

7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, а 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста Салаев 7 февраля объявил голодовку. На 50-е сутки голодовки Салаев, утратил способность передвигаться без посторонней помощи, но все еще не переведен в медсанчасть СИЗО, заявил его адвокат.

В ходе протестной акции в защиту Ализамина Салаева 30 марта были задержаны и доставлены в разные отделения полиции Ясамальского района 52 человека, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли. Он опубликовал на своей странице в Facebook* поименный список задержанных.

По словам Мираламли, все задержанные были членами ПНФА. «К 23.00 (22.00 мск) большинство задержанных были отпущены. Нет информации только о двух задержанных активистах – главе Сабаильской районной организации ПНФА Джейхуне Новрузове и активисте партии Сахладаре Искендерли», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Представитель НПО «Линия защиты» Зафар Ахмедов, проводивший мониторинг акции, подтвердил «Кавказскому узлу», что в ходе демонстрации «были задержаны с применением силы свыше 50 человек».

«Все задержанные, за исключением двух активистов, спустя 3-5 часов были отпущены. В отношении большинства участников акции мер взыскания не было принято, однако четверо участников акции – Бабек Гасанли, Кенан Ибрагимли, Гусейн Ибрагимов и Джавид Зульфугарлы – были оштрафованы в административном порядке на 50 манатов (30 долларов). К полуночи не было никакой информации о двух задержанных – Джейхуне Новрузове и Сахладаре Искендерли. Возможно, 31 марта они предстанут перед судом для административного ареста», - рассказал Ахмедов.

Вместе с тем, по его словам, уже после акции был задержан и арестован на 15 суток по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) КоАП журналист Нурлан Джафари, который во время съемки акции сам подвергся насилию. Кроме того, во время разгона активистов ему сломали мобильный телефон.

После акции Джафари со своей страницы в Facebook* обратился к руководству МВД, пожаловавшись на действия силовиков. Он заявил, что во время акции протеста 30 марта выполнял свои профессиональные обязанности, вел съемку для издания Time TV.

«Во время съемок я увидел, как сотрудник полиции оказывает физическое давления на мою коллегу Джамилю Новрузову. Я подошел, чтобы защитить девушку, однако он толкнул меня. Затем сотрудник полиции в штатском меня ударил, а потом борцовским приемом-подножкой повалил на асфальт. У меня выпал мобильный телефон и его экран треснул. Кто теперь отремонтирует мой телефон, за который я даже еще не полностью расплатился?», - написал Джафари.

Обращаясь к руководству МВД, Джафари отметил, что готов, несмотря на угрозу ареста, самостоятельно «разобраться» с силовиком, выяснив его данные. «Ответственность бедуете нести вы, если, будучи информированными, не примете необходимых мер», добавил он, приложив к посту видео: на записи журналист выясняет отношения с человеком в гражданской одежде.

После публикации Нурлана Джафари задержали сотрудники в гражданской одежде, когда он выходил из кафе, где вместе пил чай с коллегой. Журналиста увезли в неизвестном направлении, сообщило Time TV на своей странице в Facebook*.

«Спустя два часа Нурлан Джафари позвонил своему коллеге и сообщил, что Ясамальский районный суд вынес решение об административном аресте на 15 суток», - говорится в этой публикации.

Представитель пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы подтвердил, что журналист арестован. По его словам, «во время незаконной акции» Джафари «из-за создания препятствий служебной деятельности сотрудников полиции, совершение действий вне журналистской этики был удален с территории». Представитель МВД также добавил, что у полиции есть видео, подтверждающее, что Джафари мешал силовикам и пытался ударить их рукой.

«Он был приглашен в орган полиции, где ему были представлены видео доказательства его противоправных действий. Перед конкретным доказательствами он раскаялся в совершенном им деянии. Собранные в отношении него материалы были направлены в суд, решением которого он был арестован на 15 суток», - цитирует Амирасланлы Report.az.

В дежурной части Ясамальского районного управления полиции корреспонденту «Кавказского узла» отказались ответить на вопрос, сколько человек были доставлены в отделения полиции и какие меры к ним были приняты.

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