Силовики разогнали акцию в поддержку Ализамина Салаева

30 марта 2023, 19:50

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Полиция разогнала участников акции протеста у здания Минюста Азербайджана, требовавших освободить активиста Ализамина Салаева, который 52-е сутки проводит голодовку в СИЗО. Оппозиционеры сообщили о 30 задержанных, полиция не подтвердила эти данные.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат. На 50-е сутки голодовки Салаев утратил способность передвигаться без посторонней помощи. При этом он все еще не переведен в медсанчасть СИЗО, заявил его адвокат. Гарадагский районный суд сегодня отказал в переводе Ализамина Салаева под домашний арест. Салаев заявил в суде, что его дело сфальсифицировано.

Около 50 активистов и сторонников ПНФА 30 марта попытались провести акцию протеста перед Минюстом страны с требованием освобождения Салаева. "Мы требуем освобождения Ализамина Салаева, которого невинно арестовали по абсолютно ложному обвинению. Его преследуют за то, что он оппозиционер, член ПНФА, за то, что он не боится разоблачать ложь власти, возвышает голос протеста против несправедливости и зла. Он всегда активно участвовал в протестных акциях с защиту политзаключенных. Но сегодня настала черед нам выступить в его защиту. Он 52 дня проводит голодовку, требуя своего освобождения. Его жизнь в опасности. Мы также требуем, чтобы министерство юстиции приняло меры для защиты его здоровья, так как подведомственные Минюсту Пенитенциарная служба и Главное медуправление не оказывают ему медицинской помощи в связи с голодовкой, его не помешают в санчасть. Мы также требуем свободы всем политзаключенным страны", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" перед началом акции активиста ПНФА Гюльнара Рагимова.

Полиция не позволила собравшимся в парке Гусейн Джавида напротив Минюста оппозиционерам, приблизиться к зданию Минюста. В ответ протестующие стали скандировать лозунги "Свободу Ализамину Салаеву!", "Свободу политзаключенным", "Свободу!". После этого полицейские стали производить задержания наиболее активных протестующих, в том числе женщин.Задержанных увозили на машинах патрульной полиции, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В пресс-службе ПНФА корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что задержанных доставили в 26 и 27 отделения Ясамальского районного управления полиции. "В отделения доставили около 30 человек. Уже начали отпускать, в первую очередь отпускают женщин, надеемся, что всех освободят без применения мер взыскания. Сами задержания были неправомерны, люди в мирной форме выражали протест. Это полиция применила чрезмерную силу, жестко разгоняя мирный протест. Силу использовали даже против женщин", - сказали в пресс-службе партии 30 марта в 17.30 (16.30 по мск).

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что акция "группы лиц" была пресечена сотрудниками полиции, поскольку не согласована с городскими властями "Сведений о задержанных нет. Участников не согласованного собрания удалили с территории", - сказал представитель ведомства.

Ализамин Салаев заявил ранее, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

20 апреля 2020 года Ализамин Салаев был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. В январе 2022 года Салаев вышел на свободу досрочно по амнистии.

Ранее, в 2019 году, Ализамин Салаев четыре раза подвергался административным арестам. После выхода на свободу после третьего ареста он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.

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