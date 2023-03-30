Суд отказал Салаеву в переводе под домашний арест

30 марта 2023, 18:16

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Ходатайство защиты о переводе активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева под домашний арест оставлено без удовлетворения, решение будет обжаловано, сообщил адвокат. Салаев заявил в суде о фальсификации дела.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат. В суд 13 марта было подано ходатайство о переводе Салаева под домашний арест, однако слушания так и не были назначены. С На 50-е сутки голодовки Салаев утратил способность передвигаться без посторонней помощи. При этом он все еще не переведен в медсанчасть СИЗО, заявил его адвокат. 29 марта адвокат Немат Керимли лично представил в Гарадагский районный суд ходатайство о переводе Ализамина Салаева под домашний арест, защита мотивировала ходатайство отсутствием следственных действий и гуманитарными соображениями.

Сегодня в Гарадагском районном суде состоялось рассмотрение ходатайства о переводе Салаева под домашний арест. "Самого Салаева привезли в суд. Из-за длительной голодовки он находится в тяжелом положении. В суде он едва держался на ногах. Его в зал суда и обратно поддерживали конвоиры. Цвет лица Салаева был бледным. Он с трудом говорил, выглядел сильно истощенным. Тем не менее, он нашел в себе силы коротко выступить и заявить, что его дело сфальсифицировано. Салаев сказал, что его преследуют из-за оппозиционной деятельности. Защита указала на нецелесообразность содержания его под стражей, поскольку следственных действий в отношении него не проводится. Мы также указали на тяжелое состояние Салаева в результате длительной голодовки, а также его хронические заболевания, и в частности сахарный диабет. Однако судья, видя состояние Салаева, оставил ходатайство без удовлетворения", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли.

По его словам, судья в ходе заседания не пояснил свое решение. "Судья просто объявил решение о том, что о ходатайство не удовлетворяется. Посмотрим, что они напишут в тексте решения, как только я его получу, будет подана апелляционная жалоба", - заявил Керимли.

Адвокат подчеркнул, что Салаев 52-е сутки продолжает голодовку. "Он и в суде сказал, что либо его освободят, либо его вынесут из тюрьмы", - отметил адвокат.

В Гарадагском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении ходатайства по делу Салаева, однако воздержались от комментариев, указав на права не согласных сторон подавать апелляцию.

Ализамин Салаев заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

20 апреля 2020 года Ализамин Салаев был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. В январе 2022 года Салаев вышел на свободу досрочно по амнистии.

Ранее, в 2019 году, Ализамин Салаев четыре раза подвергался административным арестам. После выхода на свободу после третьего ареста он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.

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