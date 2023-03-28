28 марта 2023, 16:19

Двое уроженцев Дагестана убиты на Украине

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Амрид Гаджалиев и Абрик Мирзакеримов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 417 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Айдамир Тапашев стал 415-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Амрид Гаджалиев, мобилизованный житель села Советское, погиб в ходе военной операции на Украине. Сегодня он похоронен в родном селе. Гаджалиеву было 26 лет, сообщила сегодня администрация Магарамкентского района в своем Telegram-канале.

Абрик Мирзакеримов погиб в ходе военной операции на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила 27 марта администрация города Дагестанские огни в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 417 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 16.10 мск 28 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1677 жителей юга России, в том числе 933 жителей СКФО и 744 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Три жителя Астраханской области убиты на Украине", "Военный из Сулейман-Стальского района погиб на Украине", "Житель Северной Осетии убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 марта 2023, 15:32

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28 марта 2023, 13:16

28 марта 2023, 13:00

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