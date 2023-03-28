Житель Хасавюрта погиб на Украине

28 марта 2023, 13:58

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Житель Хасавюрта Айдамир Тапашев погиб в ходе специальной военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 415 военнослужащих из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел" ранее стало известно, что во время проведения военной операции на Украине погиб летчик из Дербента Михаил Абраменко. Он стал, по меньшей мере, 414-м военным из Дагестана, чья гибель во время спецоперации подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Хасавюрта Айдамир Тапашев, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 27 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города Корголи Корголиев.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 415 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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