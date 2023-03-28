Михаил Абраменко, фото: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=10142627

28 марта 2023, 07:49

Летчик из Дербента погиб на Украине

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Летчик Михаил Абраменко из Дербента, удостоенный звания Героя России, погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 414 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 марта стало известно, что на Украине погиб Исамудин Велибеков из Сулейман-Стальского района. Он стал, по меньшей мере, 413-м жителем Дагестана, чья гибель во время спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец Дербента, летчик, майор Михаил Абраменко. Он посмертно удостоен звания Героя России, сообщил 27 марта в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 414 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Участник протестов против мобилизации в Махачкале приговорен к условному сроку", "Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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