Летчик из Дербента погиб на Украине

28 марта 2023, 07:49

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Летчик Михаил Абраменко из Дербента, удостоенный звания Героя России, погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 414 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 марта стало известно, что на Украине погиб Исамудин Велибеков из Сулейман-Стальского района. Он стал, по меньшей мере, 413-м жителем Дагестана, чья гибель во время спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец Дербента, летчик, майор Михаил Абраменко. Он посмертно удостоен звания Героя России, сообщил 27 марта в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 414 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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