Военный из Сулейман-Стальского района погиб на Украине

26 марта 2023, 07:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Стрелок Исамудин Велибеков погиб на Украине, сообщили власти Сулейман-Стальского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель там не менее 413 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб житель села Новокаре Бабаюртовского района Рамазан Магавадов. Он стал, по меньшей мере, 412-м военным из Дагестана, чья гибель была подтверждена официально.

Стрелок мотострелковой дивизии Исамудин Велибеков из села Юхари-Стал погиб во время проведения спецоперации на Украине, сообщил 23 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 413 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.