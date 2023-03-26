Исамудин Велибеков. Фото со страницы главы Сулейман-Стальского района Саида Темирханова в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/wall734006577_371?w=wall734006577_371

26 марта 2023, 07:17

Военный из Сулейман-Стальского района погиб на Украине

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Стрелок Исамудин Велибеков погиб на Украине, сообщили власти Сулейман-Стальского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель там не менее 413 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб житель села Новокаре Бабаюртовского района Рамазан Магавадов. Он стал, по меньшей мере, 412-м военным из Дагестана, чья гибель была подтверждена официально.

Стрелок мотострелковой дивизии Исамудин Велибеков из села Юхари-Стал погиб во время проведения спецоперации на Украине, сообщил 23 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 413 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Участник протестов против мобилизации в Махачкале приговорен к условному сроку".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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