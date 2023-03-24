Житель Дагестана погиб на Украине

24 марта 2023, 12:51

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24-летний житель села Новокаре Бабаюртовского района Рамазан Магавадов погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 412 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Шангере Навурбиев из селения Алмак Казбековского района стал 411-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Новокаре Бабаюртовского района, 24-летний Рамазан Магавадов погиб в зоне проведения военной спецоперации, говорится в сообщении, опубликованном 23 марта в телеграм-канале администрации района.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 411 жителей Дагестана. Всего власти и силовики к 11.00 мск 24 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1658 жителей юга России, в том числе 925 жителей СКФО и 733 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.