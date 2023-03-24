Рамазан Магавадов. Скриншот https://t.me/babayurtrayon/2221

24 марта 2023, 12:51

Житель Дагестана погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24-летний житель села Новокаре Бабаюртовского района Рамазан Магавадов погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 412 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Шангере Навурбиев из селения Алмак Казбековского района стал 411-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Новокаре Бабаюртовского района, 24-летний Рамазан Магавадов погиб в зоне проведения военной спецоперации, говорится в сообщении, опубликованном 23 марта в телеграм-канале администрации района.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 411 жителей Дагестана. Всего власти и силовики к 11.00 мск 24 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1658 жителей юга России, в том числе 925 жителей СКФО и 733 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Житель Астраханской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 марта 2023, 13:07

24 марта 2023, 12:27

24 марта 2023, 11:55

  • Суд отказался исключить показания Тамбиева из списка доказательств

    На заседании по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. Рассмотрение аналогичного ходатайства Ризванова намечено на 6 апреля.

24 марта 2023, 11:36

  • Уроженец Ставрополья осужден за участие в ИГ*

    Суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор уроженцу Ставрополья Замиру Мурадову по обвинению в участии в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*.

24 марта 2023, 11:03

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи