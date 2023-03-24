24 марта 2023, 12:51
Житель Дагестана погиб на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
24-летний житель села Новокаре Бабаюртовского района Рамазан Магавадов погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 412 жителей Дагестана.
"Кавказский узел" писал, что Шангере Навурбиев из селения Алмак Казбековского района стал 411-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.
Житель села Новокаре Бабаюртовского района, 24-летний Рамазан Магавадов погиб в зоне проведения военной спецоперации, говорится в сообщении, опубликованном 23 марта в телеграм-канале администрации района.
Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 411 жителей Дагестана. Всего власти и силовики к 11.00 мск 24 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1658 жителей юга России, в том числе 925 жителей СКФО и 733 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"