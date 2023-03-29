Адвокат попросил отпустить под домашний арест Ализамина Салаева

29 марта 2023, 19:05

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Защита мотивировала ходатайство о переводе активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева под домашний арест отсутствием следственных действий и гуманитарными соображениями. Салаев 51-й день продолжает голодовку и нуждается в медпомощи, рассказал адвокат. Сын активиста заявил об ухудшении состояния отца.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку, Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат. В суд 13 марта было подано ходатайство о переводе Салаева под домашний арест, однако слушания так и не были назначены. Состояние Салаева заметно ухудшилось на 32-й день голодовки на фоне хронических заболеваний, но ему не оказывают необходимой медпомощи, сообщил сын активиста. На 45-е сутки голодовки Ализамин Салаев пригрозил отказаться также от воды, если власти и далее будут игнорировать его требования. На 50-е сутки голодовки Салаев утратил способность передвигаться без посторонней помощи. При этом он все еще не переведен в медсанчасть СИЗО, заявил его адвокат.

Сегодня адвокат Немат Керимли лично представил в Гарадагский районный суд ходатайство о переводе Ализамина Салаева под домашний арест. "Сегодня я поехал в Гарадагский суд. Оказалось, что ходатайство, отправленное мной почтой в 13 марта так и не поступило в суд. Я лично представил ходатайство и его официально приняли и зарегистрировали в канцелярии суда. В ходатайстве мы просим изменить меру пресечения и перевести Салаева под домашний арест в виду отсутствия "следственной необходимости" и по "гуманитарным соображениям". Следственных действий в отношении Салаева после процессуальных действий в первые дни привлечения его к уголовной ответственности не проводится, и смысла содержать активиста под стражей нет. Он может оставаться на свободе и в случае необходимости по первому вызову явиться в суд. С другой стороны, в результате более чем 50-дневного голодания его здоровье серьезно подорвано, и он нуждается в получении медицинской помощи”, - рассказал адвокат.

По его словам, согласно законодательству ходатайство должно быть рассмотрено в течение трех дней со дня подачи. "Однако на практике из-за большого количества дела в производстве судов ходатайство может быть рассмотрено и более поздние сроки. В любом случае, суд рассмотрит ходатайство если и на этой неделе, то на следующей точно", - полагает адвокат.

Защитник также посетовал на продолжение неправомерного запрета Салаеву на встречу с близкими. "Руководство СИЗО самовольно ввело этот запрет, потому что следственный орган такого решения не принимал", - отметил адвокат.

Сын Ализамина Салаева Огтай Салаев заявил, что его отец 51-е сутки проводит голодовку. "Отец сегодня (29 марта) позвонил. Ему все хуже и хуже. Он уже не может самостоятельно передвигаться, ему помогают сокамерники. После того, как он несколько дней назад упал и ударился головой, у отца усилились головные боли и головокружения. У него замедлилась речь. Он не сразу отвечает на вопросы, путает слова. Тем не менее отец намерен продолжать голодовку. Мы сильно беспокоимся за него. Мы просили его прекратить голодовку, но он отказался. Самое тревожное в том, что над ним нет постоянного медицинского наблюдения. Его даже в санчасть не переводят", - рассказал Огтай Салаев корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе аппарата омбудсмена корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "в течение марта члены Национальной превентивной группы несколько раз встречались" с Салаевым и были направлены "соответствующие обращения в госорганы". О результатах этих запросов ответы будут представлены авторам обращений к омбудсмену, сказал сотрудник аппарата.

Состояние здоровья и условия содержания Ализамина Салаева в центре внимания омбудсмена, заверили в пресс-службе. "Регулярно запрашивается изучается информация об его состоянии. И сегодня из аппарата омбудсмена связались с Бакинским СИЗО и была получена информация о том, что Салаеву повторно будет проведено медицинское обследование", - подчеркнули в пресс-службе аппарата омбудсмена.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы также воздержались от комментариев. Не представившийся сотрудник отдела отказался говорить на тему голодовки и состояния здоровья Салаева, отметив, что данный вопрос св компетенции главного медицинского управления Минюста.

Что касается заявления адвоката о неправомерном запрете Салаеву встречаться с близкими, то сотрудник отдела сказал корреспонденту "Кавказского узла", что по данному вопросу может давать комментарии начальник отдела, однако эта должность вакантна. Тем не менее, он обещал "доложить о вопросе вышестоящему начальству" и если тот даст ответ, перезвонить. Однако до конца рабочего дня реакции из отдела общественных связей Пенитенциарной службы не поступило и на звонки в этой структуре не отвечали.

Вакантность должности в каком-либо ведомстве руководителя структуры по связям с прессой не дает оснований отказывать в комментариях, отметил эксперт в области права медиа, член "Платформы гражданского общества" Алескер Мамедли.

"Согласно закону о медиа на журналистский запрос должен даваться ответ сразу, а если это невозможно в силу объективных причин, то в течение 24 часов. Если должность руководителя отдела по связям с медиа вакантна, или в государственном органе нет такой структуры, то на запрос должен отвечать сам руководитель ведомства или уполномоченное им другое должностное лицо", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Ализамин Салаев заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

20 апреля 2020 года Ализамин Салаев был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. В январе 2022 года Салаев вышел на свободу досрочно по амнистии.

Ранее, в 2019 году, Ализамин Салаев четыре раза подвергался административным арестам. После выхода на свободу после третьего ареста он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.

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