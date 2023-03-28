Защита заявила о тяжелом состоянии Ализамина Салаева

28 марта 2023, 18:04

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На 50-е сутки голодовки активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев утратил способность передвигаться без посторонней помощи. При этом он все еще не переведен в медсанчасть СИЗО, заявил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку, Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат. В суд подано ходатайство о переводе Салаева под домашний арест. Состояние Салаева заметно ухудшилось на 32-й день голодовки на фоне хронических заболеваний, но ему не оказывают необходимой медпомощи, сообщил сын активиста. На 45-е сутки голодовки Ализамин Салаев пригрозил отказаться также от воды, если власти и далее будут игнорировать его требования.

Посетивший Салаева 28 марта в Бакинском СИЗО-1 адвокат Немат Керимли заявил, что его подзащитный находится в "тяжелом состоянии". "Ализамин Салаев при поступлении в СИЗО 7 февраля, согласно документам, весил 126 килограммов. Сейчас его вес составляет 89 килограммов, то есть он похудел на 37 килограммов. Он уже утратил способность самостоятельно передвигаться без посторонней помощи. На встречу со мной его привели, держа под руки. Он был очень вял. Салаев с трудом сидел, буквально шатался. Речь у Салаева была замедленной, голос тихим. Несколько дней назад он, потеряв сознание упал и ударился головой о пол. Вчера у него также резко понизилось давление, и он вновь упал в обморок. К нему вызвали врача и после медицинского вмешательства через некоторое время Салаев пришел в себя. У него давление стабильно низкое на уровне 50-70 и он в любой момент может вновь упасть", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Салаев все еще не находится под постоянным медицинским наблюдением.

"Салаева все еще не перевели в медицинско-санитарную часть СИЗО, хотя он голодает 50 дней и в результате этого у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Он содержится в обычной камере. Врачи к нему приходят только когда, ему совсем плохо. А так за ним фактически смотрят сокамерники", - продолжил адвокат.

Керимли также указал на затягивание рассмотрение ходатайства защиты о перевода Салаева под домашний арест. "Я отправил ходатайство в Гарадагский районный суд Баку по почте официально заказным письмом. Однако прошло 15 дней и заказное письмо, отправленное из одного района Баку в другой, еще не дошло до адресата. Завтра сам поеду в суд и лично представлю ходатайство", - сказал адвокат

По словам Керимли, Салаев намерен до конца продолжать голодовку. "Я передал Салаеву просьбу руководителей партий, общественных деятелей с просьбой прекратить голодовку. Салаев поблагодарил за внимание и заботу о нем, но сказал, что продолжит голодовку. Он подчеркнул, что либо его освободят, либо вынесут его тело из СИЗО", - продолжил адвокат.

Защитник добавил, что Салаева незаконно лишают встреч с близкими.

Сын активиста Огтай Салаев сказал, что в последний раз говорил с отцом по телефону 24 марта."С прошлой пятницы отец не звонит. У него есть права дважды в неделю звонить. Сегодня уже вторник, но все еще не позвонил. Мы сильно беспокоимся за него. Ему вообще нельзя голодать, у него сахарный диабет, болезнь сердца", - сообщил Огтай Салаев корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в отделе общественных связей пенитенциарной службы не удалось. В отделе сказали, что выступать в СМИ правомочен только глава отдела, а эта должность в настоящее время вакантна, так как бывший глава Мехман Садыгов скончался.

Правозащитники признали Ализамина Салаева политзаключенным.

Ализамин Салаев заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

20 апреля 2020 года Ализамин Салаев был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. В январе 2022 года Салаев вышел на свободу досрочно по амнистии.

Ранее, в 2019 году, Ализамин Салаев четыре раза подвергался административным арестам. После выхода на свободу после третьего ареста он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.

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