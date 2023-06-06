Силовики провели обыски у близких Бахтияра Гаджиева

06 июня 2023, 11:37

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Обыски прошли в квартире азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева в Баку, в доме родителей и квартире его брата в Гяндже. Также обыск прошел в квартире друга Гаджиева Раиля Аббасова в Баку, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля суд продлил арест активисту Бахтияру Гаджиеву до 28 июня по просьбе следствия. Защита Гаджиева назвала это решение суда необоснованным и обжаловала его, но апелляция была оставлена без удовлетворения. Позднее суд также отказался удовлетворить ходатайство защиты о смягчении меры пресечения. 24 мая Гаджиев призвал апелляционный суд Баку дать правовую оценку затягиванию следствия и попросил перевода под домашний арест, но суд оставил его просьбу без удовлетворения. Тем временем Европейский суд по правам человека принял в производство жалобу на арест Гаджиева.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным.

Сегодня с утра проводятся обыски в квартире азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева в Баку, в доме родителей и в квартире его брата в Гяндже. Также проводится обыск в квартире друга Гаджиева Раиля Аббасова в Баку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, обыски санкционировал судья Хатаинского района Баку Фуад Ахундов.

"Но нам адвокатам никаких обоснования действий по проведению "обысков-изъятия" не предоставляется. Хотя по закону должно быть обосновано то, в связи с чем проводится обыск, по какому уголовному делу эти меры осуществляются. Бахтияр Гаджиев обвиняется в хулиганстве и неуважении к суду. Однако в законодательстве не предусмотрен обыск в связи с этими статьями обвинения. По всей видимости, Гаджиеву собираются предъявить новое обвинение. Неделю назад следствие интересовалось доходами Гаджиева, выплатой им налогов. Гаджиев отказался отвечать на эти вопросы, поскольку они не имели никакого отношения к уголовному делу против него", - сказал Садыгов.

В свою очередь, другой адвокат Джавад Джавадов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что во время обыска в квартире Гаджиева в Баку "следствие интересуется документами и электронными носителями".

В пресс-службе МВД сказали, что "обыск на квартире по месту проживания Бахтияра Гаджиева проводится в рамках следственных действий по уголовному делу". От других комментариев в ведомстве воздержались.

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