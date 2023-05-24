Суд отклонил доводы Бахтияра Гаджиева о затягивании следствия

24 мая 2023, 23:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активист Бахтияр Гаджиев сегодня призвал апелляционный суд Баку дать правовую оценку затягиванию следствия и попросил перевода под домашний арест, но суд оставил его просьбу без удовлетворения. Тем временем Европейский суд по правам человека принял в производство жалобу на арест Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля суд продлил арест активисту Бахтияру Гаджиеву до 28 июня по просьбе следствия. Защита Гаджиева назвала это решение суда необоснованным и обжаловала его, но апелляция была оставлена без удовлетворения. Позднее суд также отказался удовлетворить ходатайство защиты о смягчении меры пресечения для Гаджиева.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы Бахтияра Гаджиева на отказ в переводе под домашний арест. Суд оставил жалобу без удовлетворения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Фахраддин Мехтиев.

«Мы обратили внимание апелляционного суда на отсутствие оснований для содержания Бахтияра Гаджиева под стражей. В отношении него никаких следственных действий не проводится. При этом условия меры пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета не позволят ему скрыться от следствия. С другой стороны, у Бахтияра серьезные проблемы со здоровьем. Он испытывает психологическую напряженность, у него периодически происходят панические атаки. Все это - последствия длительной голодовки Гаджиева», - рассказал адвокат.

В суде выступил и сам Бахтияр Гаджиев. «Мой подзащитный просил апелляционный суд дать правовую оценку затягиванию следствия. Он сказал, что совершенно необоснованно содержится под стражей, потому что никаких следственных действий не проводится, но под различными предлогами предвзято срок ареста ему продлевается. Бахтияр Гаджиев сказал, что может находиться на свободе, а если у следствия появятся к нему вопросы, то по первому же вызову явится в полицию и ответит на них», - передал суть выступления Гаджиева его защитник.

Между тем защита Гаджиева получила из Европейского суда по правам человека уведомление о принятии в производство жалобы, в которой адвокаты просят признать неправомерным арест активиста.

«Жалоба связана с нарушением в отношении Гаджиева статьи 6 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции. Мы просим признать неправомерными заключение Гаджиева под стражу, продление сроков его ареста, отклонения наших жалоб на эти решения и ходатайств защиты о переводе Бахтияра под домашний арест. Накануне мы получили официальное извещение из ЕСПЧ о принятии жалобы в производство», - рассказал сегодня Мехтиев и добавил, что к поданной в ЕСПЧ жалобе будет добавлена информация по сегодняшнему решению суда в отношении Гаджиева.

Адвокат не исключил подачи нового ходатайства о переводе Бахтияра Гаджиева под домашний арест. «Процессуальное законодательство не ограничивает наше право на подачу ходатайств о переводе под домашний арест. После консультаций с Бахтияром мы примем соответствующее решение», - сказал Фахраддин Мехтиев.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили отклонение жалобы Бахтияра Гаджиева, а представители следствия сегодня оказались не доступны для комментариев по делу Гаджиева.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.