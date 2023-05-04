Азербайджанские правозащитники потребовали освободить из заключения журналистов и блогеров

04 мая 2023, 05:51

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Власти Азербайджана не расследуют преступления против журналистов и продолжают ограничивать свободу выражения, арестованные по политическим обвинениям журналисты и блогеры должны быть освобождены, заявил Институт свободы и безопасности репортеров.

Как писал "Кавказский узел", независимые и оппозиционные журналисты в стране подвергаются давлению и уголовным преследованиям. Азербайджан остался в числе стран с несвободной прессой, констатировала международная организация "Репортеры без границ", публикуя ежегодный индекс свободы прессы 3 мая.

Азербайджанский Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) потребовал от властей страны обеспечить безопасную среду для свободы выражения и освободить из заключения журналистов. Заявление организации приурочено ко Всемирному дню свободы прессы, который отмечается 3 мая, передал корреспондент "Кавказского узла".

В своем заявлении ИСБР осудил власти Азербайджана за усиление давления на медиа. Авторы заявления потребовали "немедленно освободить арестованных по сфабрикованным и политически мотивированным обвинениям журналистов и блогеров", в том числе Эльчина Мамеда, Бахтияра Гаджиева, Абида Гафарова, Аваза Зейналлы, Эльнура Шукюрова, Рашада Рамазанова, Полада Асланова, Аслана Гурбанова, Османа Рзаева (известен как Осман Нариманоглу) и Эльвина Исаева.

Журналист и правозащитник Эльчин Мамед приговорен к четырем годам заключения по обвинению в краже и незаконном хранении оружия, он не признал вину. Автора Youtube-канала KIM TV Абида Гафарова суд приговорил к году лишения свободы, признав его виновным в клевете и оскорблении. Аваз Зейналлы и Эльнур Шукюров находятся под арестом по обвинению в получении взятки. Блогер Аслан Гурбанов осужден за публикации в поддержку талышей, а руководитель сайта Demokratik.az Осман Нариманоглу арестован 5 июля по обвинению в вымогательстве денег у чиновников.

Также организация призвала освободить оппозиционера Али Алиева, "прекратить преследовать своих критиков за рубежом" и "отказаться от практики заказных нападений и попыток убийств блогеров". В качестве примера такой практики авторы заявления приводят дело Мухаммеда Мирзали, который неоднократно подвергался покушениям во Франции.

Институт также предложил властям Азербайджана наложить мораторий на репрессивный закон о медиа, изменив законодательные регуляции в этой сфере для обеспечения свободы доступа к информации.

«Властям Азербайджана необходимо принять новый закон о СМИ, отдав приоритет усилению плюрализма и обеспечению безопасности журналистов, а не ограничению их деятельности», – заявил корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов.

Принятый в 2021 году закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

В заявлении констатируется, что уровень безнаказанности преступлений против журналистов в Азербайджане остается высоким. ИСБР призвал повторно расследовать убийства Аваза Шихмамедова (Хафизли), Расима Алиева, Рафика Таги, Новрузали Мамедова и Эльмара Гусейнова.

«Безнаказанность убийств журналистов, с одной стороны, свидетельствует о том, что за преступлениями стоят влиятельные силы, препятствующие объективному следствию. С другой стороны, эта безнаказанность поощряет новые физические атаки на журналистов», - отметил Гусейнов.

Азербайджанский журналист-фрилансер Аваз Шихмамедов, известный как Аваз Хафизли, был убит в феврале 2022 года. Расим Алиев был избит 8 августа 2015 года и на следующий день умер. Писатель и публицист Рафик Таги в ноябре 2011 года был смертельно ранен при нападении в Баку. Новрузали Мамедов, осужденный на 10 лет по обвинению у госизмене, скончался в тюремной больнице. Главный редактор журнала "Монитор" Эльмар Гусейнов был убит 2 марта 2005 года на пороге своей квартиры.

Авторы заявления выразили сожаление, что «власти отказываются от эффективного расследования многочисленных преступлений против журналистов, связанных с незаконной прослушкой и слежкой», напомнив, что жертвами преследования с использованием шпионской программы PEGASUS стали более 100 журналистов и правозащитников.

Также ИСБР осудил язык ненависти, к которому прибегают представители власти, говоря об инакомыслящих. Организация приводит в пример недавние публичные нападки на своего соучредителя, журналиста-расследователя Мехмана Гусейнова: после видеоинтервью с депутатом в адрес Гусейнова звучали оскорбления и угрозы со стороны представителей правящей партии.

Исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров поддержал требование об освобождении арестованных в Азербайджане журналистов и блогеров.

«За свои критические публикации в СМИ и социальных сетях в тюрьмах Азербайджана отбывают наказание или ожидают приговора порядка 10 журналистов и блогеров. Сюда следует отнести и лидера "Партии граждан и развития" Али Алиева, который в течение 2022 года трижды был приговорен к тюремным срокам по диффамационным обвинениям, а потом в тюрьме был обвинен еще и в избиении сокамерника. Истинной причиной его ареста стали его интервью, в которых он резко критиковал власти Азербайджана. Эти люди должны быть немедленно освобождены», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2022 года суд приговорил Али Алиева к 3,5 года лишения свободы по делу об избиении сокамерника. Алиев не признал вину и назвал дело политически мотивированным. Правозащитники считают Алиева политзаключенным.

"Партия граждан и развития" была учреждена 28 мая 2006 года частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. Алиев был выдвинут кандидатом на президентских выборах 2013 года, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

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