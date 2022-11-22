Азербайджанский оппозиционер получил четвертый за год приговор

22 ноября 2022, 18:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Баку приговорил председателя азербайджанской "Партии граждан и развития" Али Алиева к трем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о нападении на сокамерника, ранее он был приговорен к небольшим срокам по жалобам об оскорблении и клевете. Защита сочла приговор неправомерным и намерена обжаловать его. Соратники Алиева и правозащитники расценили вердикт суда как исполнение заказа политической власти.

Как писал "Кавказский узел", 13 января суд приговорил председателя "Партии граждан и развития" Али Алиева к пяти месяцам заключения, признав его виновным в клевете на пограничника Эмиля Джафарова. 15 апреля суд принял аналогичное решение по жалобе пограничника Рамина Адилова. Затем бывший функционер правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиз Геюшев подал иск к Алиеву, обвинив его в оскорблении. Алиев 7 июня объявил голодовку в знак протеста против третьего обвинения. 23 июня Ясамальский суд огласил Алиеву приговор по жалобе Геюшева и увеличил срок наказания по трем делам до года лишения свободы. 28 октября в Сабунчинском районном суде Баку состоялось подготовительное заседание по четвертому уголовному делу против Алиева о причинении вреда здоровью. В частности, ему вменяют избиение сокамерника. Обвинение сегодня попросило приговорить Алиева к четырем годам лишения свободы. Алиев не признал вину и назвал дело политически мотивированным.

"Партия граждан и развития" была учреждена 28 мая 2006 года частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. Алиев был выдвинут кандидатом на президентских выборах 2013 года, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

Приговор Али Алиеву оглашен сегодня. Он был признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений и приговорен к 3,5 годам лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампред "Партии граждан и развития" Заур Гасымов.

По его словам, суд суммировал оставшуюся часть наказания по предыдущим приговорам с новым наказанием. "Это просто расправа власти над своим политическим оппонентом. В течение года Алиева уже в четвертый раз приговаривают к тюремному сроку. В этот раз ему назначили более длительный срок. Это наказание ему за несгибаемость, твердость воли. Он отказался быть в роли "карманной оппозиции", продолжал критику власти, за это его и наказывают. Он сам в своем последнем выступлении вновь говорил об этом, политическом характере дела", - сказал Гасымов.

Приговор неправомерен, поскольку Алиева осудили на основе н достоверных доказательств, а суд не провел объективного следствия, заявила адвокат Алиева Шахла Гумбатова.

"Практически ходатайства защиты были оставлены без удовлетворения", - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В частности, суд отклонил ходатайство о заслушивании показаний лиц, с которыми Али Алиев во время пребывания в СИЗО находился в одной камере.

"К делу были привлечены только двое свидетелей, которые находились с Алиевым в одной камере на момент вменяемого ему деяния. Они дали показания, что Алиев якобы вел себя "высокомерно", "заставлял" сокамерников убирать камеру, демонстрировал свое превосходство над ними. Мы просили, чтобы были заслушаны и другие заключенные, которые в разное время находились с Али Алиевым в одной камере, послушать их характеристику. Но суд не удовлетворил это ходатайство", - сказала адвокат.

По ее словам, суд также не обеспечил просмотр записей с камер видеонаблюдения в коридоре СИЗО. Кроме того, продолжила она, судмедэксперт на процессе не смог объяснить, на каком основании было дано заключение о черепно-мозговой травме у "потерпевшего"."Просмотр показал бы, действительно ли признанного потерпевшим Забита Назарова увели на носилках, как утверждает следствие, или этого все-таки не было", - сказала адвокат.

Она отметила, что защита подаст апелляцию на приговор.

В отношении Алиева нарушены ряд статей Европейской конвенции о правах человека, в том числе право на справедливое судебное разбирательство, заявил корреспонденту "Кавказского узла" другой адвокат Алиева Тогрул Бабаев.

"Глумлением над правосудием" назвал приговор алиеву проводивший мониторинг судебного процесса исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров.

"Это показатель позорного состояния судебно-правовой системы. Али Алиева в четвертый раз подряд осуждают к тюремному сроку по абсолютно надуманным обвинениям. И во всех этих фальсификациях участвуют следователи, прокуроры, судьи – все они позволили себе стать игрушками в руках политической власти, исполнителями ее злонамеренной воли. Али Алиева наказывают за непоколебимость позиции, отказ идти на сделку с властью, отказ от благ, предлагаемых в обмен за прекращение критики правительства, за нежелание играть по правилам режима. Ему сначала назначали небольшие сроки наказания по диффамационным искам, исчисляемые месяцами, но когда они поняли, что Али Алиева не удастся "мягким давлением" склонить к сотрудничеству, против него завели дело по обвинению, уже касающегося преступления против личности и осудили уже на более длительный срок", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Член Координационного центра против репрессий и пыток Аловсат Османлы также уверен, что Алиева преследуют по политическим мотивам. "Али Алиев - известный человек. Помимо того, что он лидер партии, он еще и ученый, педагог, преподаватель медицинского университета, интеллигент. Ни одно из обвинений, по которым его осудили не имело под собой правовых оснований. В его интервью не было оскорблений и клеветы. А что касается последнего дела, то человека, содержащегося в тюрьме можно обвинить в чем угодно, если в стране нет справедливой судебной системы. Я не сомневаюсь, что заказ на сегодняшний приговор поступил из администрации президента", - сказал Османлы.

Представители стороны обвинения и потерпевшего Назарова оказались не доступны для комментариев.

В Сабунчинском суде подтвердили информацию о приговоре и сказали, что у сторон есть право на обжалование.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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