Суд по четвертому уголовному делу начат над оппозиционером Алиевым в Баку

29 октября 2022, 14:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лидер азербайджанской «Партии граждан и развития» Али Алиев предстал перед судом по четвертому с начала 2022 года уголовному делу, он обвинен в причинении телесных повреждений сокамернику. Алиев отверг обвинение и назвал его надуманным.

Как писал "Кавказский узел", 13 января суд приговорил председателя "Партии граждан и развития" Али Алиева к пяти месяцам заключения, признав его виновным в клевете на пограничника Эмиля Джафарова. 15 апреля суд принял аналогичное решение по жалобе пограничника Рамина Адилова. Затем бывший функционер правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиз Геюшев подал иск к Алиеву, обвинив его в оскорблении. Алиев 7 июня объявил голодовку в знак протеста против третьего обвинения. 23 июня Ясамальский суд огласил Алиеву приговор по жалобе Геюшева и увеличил срок наказания по трем делам до года лишения свободы.

"Партия граждан и развития" была учреждена 28 мая 2006 года частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. Алиев был выдвинут кандидатом на президентских выборах 2013 года, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

В Сабунчинском районном суде Баку 28 октября состоялось подготовительное заседание по уголовному делу против Алиева. Он обвиняется по статье 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» наблюдавший за процессом активист организации «Линия защиты» Зафар Ахмедов.

Статья 127.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок от одного до трех лет либо лишения свободы на срок от одного до пяти лет.

В ходе судебного заседания Али Алиев назвал новое обвинение надуманным и политически мотивированным, рассказал Ахмедов.

«Согласно обвинению, Алиев напал на своего сокамерника Забита Назарова, ударил его по голове стеклянной банкой, а потом, схватив за горло, толкнул. В заключении судмэдэкспертизы при этом написано, что помимо «ран на голове» потерпевшего, у него были кровоподтеки на груди от правого плеча до левого. Достоверность этих утверждений вызывает большие сомнения. Во-первых, у заключенных не может быть при себе стеклянной тары, она не пропускается в СИЗО, продукты передаются в упаковке, которая не может быть использоваться для нанесения колотых или режущих травм. Во-вторых, если Алиев толкнул сокамерника, схватив за горло, то как у него могли быть кровоподтеки на груди? Сам Алиев сказал, что сокамерника в тот день увели куда-то и, вернувшись в камеру, он стал кричать, бить себя, звать на помощь. Алиев сказал, что это дело сфабриковано, чтобы продлить его содержание в тюрьме. Али Алиев считает, что его наказывают за непримиримую позицию по отношению к власти и критику правительства», - сказал Зафар Ахмедов.

Али Алиев ходатайствовал, чтобы на процессе были бы допрошены заключенные, которые содержались с ним в одной камере, продолжил правозащитник. «Алиев мотивировал это необходимостью характеристики заключенными личности признанного потерпевшим осужденного. Этот человек - бывший сотрудник полиции, он обвиняется в многократном мошенничестве. По нашим данным, признанный потерпевшим находится "на службе" у администрации СИЗО, они его привлекали к хозяйственным делам. Такие в среде заключенных считаются нерукопожатными», - продолжил правозащитник.

Али Алиев также раскритиковал действия следствия, заявив, что прокуратура и МВД стали «инструментами в руках политической власти». Алиев и его адвокат потребовали прекращения уголовного дела. Однако гособвинитель выступил против. Судья, отклонив ходатайства защиты, назначил слушания по существу на 5 ноября, сообщил Ахмедов.

Адвокат Алиева Шахла Гумбатова сообщила корреспонденту «Кавказского узла» об отсутствии достоверных доказательств вины ее подзащитного. Она указала, что Алиев - известный в обществе человек, представитель интеллигенции, врач по образованию, и потому неправдоподобно, чтобы он без всяких причин напал на сокамерника. Адвокат выразила надежду, что в ходе судебного следствия защита докажет несостоятельность версии обвинения.

Зампред «Партии граждан и развития» Джахан Алиева заявила о политическом характере дела против Алиева. «Али Алиева наказывают за его несгибаемость и последовательную политическую позицию. Несмотря на жесткое давление, сфальсифицированные уголовные дела, он не отказывается от своих убеждений. «Каскад» уголовных дел против него вызвали международный резонанс. За судебным процессом 28 октября пришел наблюдать советник посольства США. При этом зал суда заполнили молодыми людьми, чтобы с одной стороны не пустить туда сторонников Алиева, а с другой - показать американскому дипломату, что процесс «открытый», - сказала Джахан Алиева корреспонденту «Кавказского узла».

Представители потерпевшего Назарова оказались не доступны для комментариев.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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