Правозащитник Эльчин Мамедов обратился к омбудсмену из-за нарушения своих прав

18 октября 2022, 02:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отбывающий тюремное заключение азербайджанский правозащитник Эльчин Мамедов обратился к омбудсмену с просьбой о встрече. По его словам, ранее институт народного защитника игнорировал обращения его матери. В аппарате омбудсмена с утверждениями активиста не согласились, но пообещали посетить его в колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 мая Эльчин Мамедов (в СМИ его фамилия также упоминается как Мамед) объявил голодовку с требованием освободить его. Рахиля Мамедова, мать осужденного журналиста и правозащитника, обратилась к президенту Азербайджана с просьбой помиловать ее сына. После просьбы правозащитников о его помиловании 10 мая Мамед прекратил голодовку в колонии. 27 июня Мамедов в преддверии рассмотрения в судах его обращений об условно-досрочном освобождении (УДО) вновь объявил голодовку. 29 июня азербайджанские правозащитники поддержали требование освободить его. 1 июля Сабунчинский райсуд в Баку отказал Мамедову в УДО после отбытия им половины срока заключения. Защита анонсировала апелляцию, а мать заключенного сообщила, что он продолжает голодовку с требованием об освобождении. 7 июля Мамедов вынужденно прекратил голодовку в связи с резким ухудшением состояния здоровья. 13 июля Верховный суд Азербайджана отказал Эльчину Мамедову в досрочном освобождении, решение суда поддержал 8 октября апелляционный суд.

Эльчин Мамед подвергся уголовному преследованию на основании заявления жительницы Сумгаита о том, что после обращения к Мамеду за правовой помощью она обнаружила пропажу из сумки драгоценностей на 7500 манатов (4500 долларов). 16 октября 2020 года Мамед был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в краже и незаконном хранении оружия. Правозащитник не признал вину.

Журналист и правозащитник Эльчин Мамедов 17 октября выступил с открытым обращением к уполномоченному по правам человека Азербайджана Сабине Алиевой.

В этом послании, переданном корреспонденту «Кавказского узла» матерью Мамедова, активист обращает внимание на неоднократное отклонение судами Азербайджана его прошения об условно-досрочном освобождении (УДО).

«Вот уже 2 года 7 месяцев я, будучи абсолютно невиновным, содержусь в тюремном заключении. При этом суды, отказывая мне в законных правах на УДО, лишают меня возможности обрести свободу раньше отбытия полного срока, необоснованно назначенного мне наказания. Тем самым нарушается мое фундаментальное право на свободу», - написал Мамедов.

Далее он указал, что на обращения его матери к омбудсмену относительно каждого случая нарушения прав активиста поступают отписки типа: «Мы не можем заниматься этим», «Мы не имеем на это полномочия».

Мамедов сетует, что представители омбудсмена ни разу его не посещали, не интересовались его делом, не присутствовали на судебном процессе над ним. «Прошу моей семье не присылать шаблонные ответы, лично интересоваться мной. Прошу лично посетить меня и выслушать мои проблемы. Покажите гуманизм не на слове, а на деле. По крайней мере, я могу просить этого как гражданин и как правозащитник с более чем 20-летним стажем», - отметил он.

В пресс-службе аппарата омбудсмена корреспонденту «Кавказского узла» сказали, что в отношении Мамедова были приняты меры в рамках полномочий уполномоченного по правам человека.

По словам представителя ведомства, на основе обращения матери Мамедова Рахили Мамедовой была обеспечена выдача ему текста решения Бакинского апелляционного суда от 9 декабря 2021 года. Кроме того, на основе обращения Мамедовой было обеспечено ее право на встречи с сыном. Во время проведения голодовки Мамедова на основе обращения омбудсмена к Главному медицинскому управлению Минюста ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Вместе с тем, представитель пресс-службы аппарата омбудсмена, подчеркнул, что Мамедову в колонии будет обеспечена встреча с членами национального превентивного механизма по предотвращению пыток при омбудсмене. Однако он не назвал сроки посещения Мамедова, сославшись на то, что визиты группы национального превентивной группы проводятся «внезапно, без предварительного оповещения» администрацией пенитенциарных учреждений.

Мать Мамедова Рахиль Мамедова, комментируя реакцию аппарата омбудсмена на обращение сына, выразила удовлетворение тем, что в офисе уполномоченного по правам человека проявили внимание к его делу.

«Да, в связи с некоторыми моими обращениями принимались какие-то меры. Но не было результатов по главному вопросу – необоснованному, незаконному преследованию моего сына. Омбудсмен должен стоять на страже прав граждан. Он не должен занимать созерцательную позицию, когда тюремная администрация дает предвзятую характеристику моему сыну, и суды на ее основе отказывают ему в УДО. Мало того, что его незаконно осудили. Так хотя бы пусть дадут ему возможность досрочно выйти на свободу. Пусть учтут проблемы с его здоровьем, наличие у него на попечении несовершеннолетних детей», - сказала Мамедова корреспонденту «Кавказского узла».

Она выразила надежду, что посещение ее сына представителями аппарата омбудсмена состоится как можно раньше, и этот визит будет иметь реальные результаты для освобождения ее сына. «Мне юристы сказали, что Верховный суд может после рассмотрения жалобы Эльчина на отказ в освобождении по УДО в связи с отбытием половины срока наказания, вынести положительное решение. Я сама обратилась также к президенту с просьбой помиловать моего сына», - сказала пожилая женщина.

Напомним, что Эльчин Мамедов входит в опубликованный союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана" список политзаключенных. Международная правозащитная организация Amnesty International ранее заявила, что Эльчина Мамедова арестовали "по сфабрикованным обвинениям". "Это произошло после того, как он опубликовал в интернете критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Эльчина Мамедова следует немедленно освободить без всяких условий", - призвали правозащитники. Организация "Канадские журналисты за свободу слова" (Canadian Journalists for Free Expression, CJFE) направила в июне 2021 года президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обращение, в котором выразила беспокойство по поводу тюремного заключения Эльчина Мамеда и призвала власти страны вмешаться, чтобы добиться его освобождения.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" доступна справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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