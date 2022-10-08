Апелляционный суд отказался освободить правозащитника Эльчина Мамедова

08 октября 2022, 13:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная жалоба азербайджанского правозащитника и журналиста Эльчина Мамедова на отказ в условно-досрочном освобождении по истечению половины срока наказания оставлена без удовлетворения. Он намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 мая Эльчин Мамедов (в СМИ его фамилия также упоминается как Мамед) объявил голодовку с требованием освободить его. Рахиля Мамедова, мать осужденного журналиста и правозащитника, обратилась к президенту Азербайджана с просьбой помиловать ее сына. После просьбы правозащитников о его помиловании 10 мая Мамед прекратил голодовку в колонии. 27 июня Мамедов в преддверии рассмотрения в судах его обращений об условно-досрочном освобождении (УДО) вновь объявил голодовку. 29 июня азербайджанские правозащитники поддержали требование освободить его. 1 июля Сабунчинский райсуд в Баку отказал Мамедову в УДО после отбытия им половины срока заключения. Защита анонсировала апелляцию, а мать заключенного сообщила, что он продолжает голодовку с требованием об освобождении. 7 июля Мамедов вынужденно прекратил голодовку в связи с резким ухудшением состояния здоровья. 13 июля Верховный суд Азербайджана отказал Эльчину Мамедову в досрочном освобождении

Эльчин Мамед подвергся уголовному преследованию на основании заявления жительницы Сумгаита о том, что после обращения к Мамеду за правовой помощью она обнаружила пропажу из сумки драгоценностей на 7500 манатов (4500 долларов). 16 октября 2020 года Мамед был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в краже и незаконном хранении оружия. Правозащитник не признал вину.

Рассмотрение жалобы Мамедова на отказ в УДО по истечению половины срока наказания состоялось в Бакинском апелляционном суде 7 октября, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его мать Рахиля Мамедова.

«У нас больше нет средств, чтобы нанимать Эльчину адвоката, поэтому он фактически он сам себя защищал. Он юрист и на основе законов аргументированно указал на фальсификацию обвинения. Эльчин указал на необъективность следствия и слушаний дела в суде по существу. Элементарно, перед офисом Эльчина в Сумгаите установлена камера видеонаблюдения городской безопасности. Если бы ходатайства Эльчина были бы удовлетворены и просмотрены записи с этой камеры, то стало бы очевидным, что в его офис ночью входили посторонние лица, которые и подложили патроны и драгоценности потерпевшей. Сам владелец офиса также признал, что у него был другой ключ от помещения. Моего сына бездоказательно осудили», - рассказала Рахиля Мамедова.

По ее словам, судьи и прокурор молча слушали ее сына.

«Прокурор лишь сказал, что «ты много говорил, но не сказал главного – не раскаялся». Мой сын сказал, что он никогда не признается в преступлениях, которые не совершал. Эльчин сказал прокурору, чтобы он передал заказчикам его ареста во власти, что никогда не будет просить о помиловании, поскольку это означало бы признания себя преступником», - сказала Мамедова, добавив, что она лично как мать обращалась за помилованием сына.

Она пояснила, что адвокат по назначению формально присутствовал.

«Этот адвокат, когда ему передали дело Эльчина, сказал, чтобы хотя бы надо иметь новую положительную характеристику из колонии. Он предложил получить новую характеристику, поскольку прежняя была выдана полтора года назад. Но руководство колонии отказалось менять характеристику. В итоге моему сыну, который не имеет ни одного взыскания за период содержания в тюрьме, отказали в УДО. Это еще одно доказательство политического характера дела, его наказывают за предание огласке фактов попирания прав граждан, чиновничьего произвола», - заявила Мамедова.

Апелляционная жалоба была отклонена.

«Суд даже не принял во внимание наличие у Эльчина хронических заболеваний, нахождении у него на попечении меня – онкобольной и двух несовершеннолетних детей. Эльчин сказал, что теперь подаст кассационную жалобу в Верховный суд», - продолжила Мамедова.

В Бакинском апелляционном суде подтвердили информацию об отклонении жалобы Мамедова.

Представители Пенитенциарной службы в связи с выходным днем оказались недоступны для комментариев.

Напомним, что Эльчин Мамедов входит в опубликованный союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана" список политзаключенных. Международная правозащитная организация Amnesty International ранее заявила, что Эльчина Мамедова арестовали "по сфабрикованным обвинениям". "Это произошло после того, как он опубликовал в интернете критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Эльчина Мамедова следует немедленно освободить без всяких условий", - призвали правозащитники. Организация "Канадские журналисты за свободу слова" (Canadian Journalists for Free Expression, CJFE) направила в июне 2021 года президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обращение, в котором выразила беспокойство по поводу тюремного заключения Эльчина Мамеда и призвала власти страны вмешаться, чтобы добиться его освобождения.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" доступна справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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