Эльчин Мамед прекратил голодовку после просьбы правозащитников о его помиловании

11 мая 2022, 20:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанский правозащитник и журналист Эльчин Мамед прекратил голодовку в колонии после просьбы правозащитников о его помиловании. Юридических препятствий для помилования Эльчина Мамеда нет, это зависит от политической воли президента, констатировал правозащитник Намизад Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 8 октября 2021 года отказал правозащитнику Эльчину Мамеду, который просил заменить оставшийся срок лишения свободы на условный или перевести его в колонию-поселение в связи с отбытием трети наказания. Апелляционный суд 9 декабря 2021 года оставил это решение в силе, правозащитник назвал его заказным. В апреле комитет ООН по правам человека от общественного объединения "Правовое просвещение молодежи Сумгаита" направил обращение с призывом оказать содействие в освобождении Мамеда из тюремного заключения. 3 мая Мамед объявил голодовку с требованием освободить его. Рахиля Мамедова, мать осужденного журналиста и правозащитника Эльчина Мамеда, обратилась к президенту Азербайджана с просьбой помиловать ее сына.

Эльчин Мамед подвергся уголовному преследованию на основании заявления жительницы Сумгаита о том, что после обращения к Мамеду за правовой помощью она обнаружила пропажу из сумки драгоценностей на 7500 манатов (4500 долларов). 16 октября 2020 года Мамед был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в краже и незаконном хранении оружия. Правозащитник не признал вину.

10 мая Мамед прекратил голодовку, сообщил зампред НПО "Общества правового просвещения молодежи Сумгаита" Эльчин Гасанзаде со ссылкой на близких активиста. "Эльчин Мамед прекратил голодовку после настойчивых просьб его пожилой матери. Кроме того, Эльчин был благодарен за то, что СМИ и правозащитники отреагировали на его акцию. Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана включила Мамеда в список заключенных, о помиловании которых она просит руководство страны. Ее члены выразили поддержку ему в СМИ", - сказал Гасанзаде корреспонденту "Кавказского узла".

Прекращение голодовки подтвердила и мать правозащитника Рахиля Мамедли. "В конце прошлой недели я собралась силами и пошла в колонию и попросила о встрече с Эльчином. Его привели прямо из санчасти, куда его поместили в связи с голодовкой. За несколько дней голодовки он сильно похудел. У него глаза были (навыкате), а челюсть отвисла. Под глазами почернело. С его болезнями никак нельзя голодать. Я стала его умолять, чтобы он прекратил голодовку. Я попросила пожалеть меня, пожилую мать, я не вынесу, если что-то с ним случится. Он ничего не сказал, но был сильно опечален. Наконец, вчера он сообщил, что остановил голодовку", - рассказала Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что обратилась с просьбой о помиловании к руководству Азербайджана. "После того как Эльчин начал голодовку, я разослала телеграммы с просьбой о помиловании моего сына президенту, первому вице-президенту Азербайджана, министру внутренних дел, министру юстиции, в Пенитенциарную службу. Из всех ведомств пришли уведомления о том, что телеграммы получены. Я очень прошу, чтобы Эльчин вышел на свободу. У меня тяжелое онкологическое заболевание. У меня кроме Эльчина никого нет", - рассказала Рахиля Мамедли.

По ее словам, она получила из Верховного суда письмо о том, что жалоба на отказ в УДО Мамеду принята в производство.

Верховный суд хотя принял жалобу на отказ в УДО Эльчину Мамеду в связи отбытием трети наказания к рассмотрению, но дата процесса еще не назначена, сообщил адвокат Мамеда Фариз Намазлы. "Назначен судейский состав, но дата рассмотрения еще не назначена. К сожалению, из Сураханского районного суда пока нет информации относительно нашего другого заявления об УДО по истечению половины срока наказания. Сейчас вся коммуникация с судами ведется через почтовую переписку, информации о принятии заявления в производство нам не поступало", - отметил адвокат.

По его мнению, сохраняются и другие правовые возможности досрочного освобождения Мамеда. "Помимо механизмов смягчения наказания и УДО, есть еще возможность помилования. Ожидается, что к 28 мая - Дню независимости - будет распоряжение президента о помиловании, и Мамед вполне может рассчитывать на помилование", - сказал Намазлы корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что после голодовки Мамеда он не виделся с ним. Адвокат объяснил это чрезмерной занятостью другими делами.

Каких-либо юридических препятствий для помилования Мамеда нет, указал эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана, глава Центра против репрессий и пыток Намизад Сафаров. "Согласно законодательству Азербайджана, помилование заключенных является исключительно прерогативой президента страны. Глава государства может освободить любого осужденного, независимо от возраста, тяжести совершенного преступления и срока наказания. У нас были прецеденты, когда были помилованы даже осужденные к пожизненному заключению. К примеру, был освобожден приговоренный сначала к смертной казни, а потом после ее отмены - на пожизненное заключение Аликрам Гумматов, который был признан виновным в "измене родине" и других тяжких преступлениях в связи с попыткой создать сепаратистское образование летом 1993 года на юге страны", - рассказал Сафаров.

6 мая 2014 года суд по тяжким преступлениям приговорил семерых активистов движения Nida Бахтияра Гулиева, Шахина Новрузлу, Мамеда Азизова, Заура Гурбанлы, Рашада Гасанова, Узеира Мамедли, Рашадата Ахундова и члена движения "Свободная молодежь" Илькина Рустамзаде к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет по обвинению в организации в марте 2013 года массовых беспорядков. Ни один из них вину не признал. Апелляция на приговор была отклонена 16 декабря 2014 года. Шахин Новрузлу и Бахтияр Гулиев были помилованы распоряжением президента Азербайджана от 17 октября 2014 года, Гурбанлы и Мамедли - распоряжением от 27 декабря 2014 года, Азизов, Ахундов и Гасанов - распоряжением от 17 марта 2015 года. В феврале 2021 года Европейский суд по правам человека согласился с жалобами активистов Nida Мамеда Азизова и Шахина Новрузлу на аресты и преследование по политическим мотивам, назначив им компенсации на общую сумму 43 500 евро.

Сафаров указал на случаи, когда в Азербайджане глава государства помиловал даже двух активистов движения Nida - Бахтияра Гулиева и Шахина Новрузлу, в отношении которых еще приговор не вступил в силу, и их апелляционная жалоба еще была рассмотрена. "В Азербайджане вопрос о помиловании зависит не столько от правовых норм, сколько от политической воли главы государства. В случае с Эльчином Мамедом есть много факторов, позволяющих ему рассчитывать на помилование. Он впервые судим, является общественно значимой личностью - журналистом, правозащитником. У него на попечении пожилая больная мать, двое несовершеннолетних детей. Помимо всего прочего, он уже отбыл половину срока наказания", - заявил Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что для помилования не требуется личное прошение осужденного, достаточно, если об этом попросят члены семьи заключенного, правозащитники, известные в обществе люди. Сафаров также добавил, что практически в каждом распоряжении президента о помиловании в списки включают политзаключенных.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы воздержались от комментариев по поводу информации о прекращении голодовки Мамедом, отметив лишь, что "в настоящее время в учреждениях по отбыванию наказания Пенитенциарной службы заключенных, проводящих голодовку, нет".

Напомним, что Эльчин Мамед входит в опубликованный в конце февраля союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана" список 126 политзаключенных.

Международная правозащитная организация Amnesty International ранее заявила, что Эльчина Мамеда арестовали "по сфабрикованным обвинениям". "Это произошло после того, как он опубликовал в интернете критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Эльчина Мамеда следует немедленно освободить без всяких условий", - призвали правозащитники.

Организация "Канадские журналисты за свободу слова" (Canadian Journalists for Free Expression, CJFE) направила в июне 2021 года президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обращение, в котором выразила беспокойство по поводу тюремного заключения Эльчина Мамеда и призвала власти страны вмешаться, чтобы добиться его освобождения.

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