Канадские правозащитники призвали освободить Эльчина Мамеда

28 июня 2021, 12:51

Президенту Азербайджана следует добиться освобождения осужденного журналиста и правозащитника Эльчина Мамеда, заявила правозащитная организация "Канадские журналисты за свободу слова" в обращении к Ильхаму Алиеву. Обследование Мамеда в тюремной больнице было поверхностным, пожаловалась мать заключенного.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня азербайджанский журналист и правозащитник Эльчин Мамед был переведен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы для медобследования в связи с ухудшением здоровья на фоне гепатита C, варикозного расширения вен и простатита.

В конце марта азербайджанские правозащитники попросили Минюст перевести Эльчина Мамеда в тюремную больницу, но ему назначили лишь амбулаторное лечение в колонии. 6 июня Мамед упал в обморок, рассказала его мать. Спустя два дня его состояние нормализовалось, однако мать активиста заявила, что Мамеду необходима госпитализация, поскольку в медпункте колонии нет условий для всестороннего обследования.

Организация «Канадские журналисты за свободу слова» (Canadian Journalists for Free Expression, CJFE) направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обращение, в котором выразила беспокойство по поводу тюремного заключения Эльчина Мамеда и призвала власти страны вмешаться, чтобы добиться его освобождения.

Авторы обращения указали, что после ареста Мамед подвергался жестокому обращению, и ситуация с состоянием его здоровья ухудшалась. "Пока Эльчин Мамед будет оставаться в заключении, ответственность за нанесение вреда его жизни, здоровью и безопасности будет на правительстве Азербайджана. Поэтому мы призываем ваше правительство вмешаться, чтобы обеспечить освобождение Мамеда как можно скорее и на безоговорочной основе. Мы просим также снять с него все обвинения", - сказано в обращении, копию которого CJFE направила сегодня корреспонденту «Кавказского узла».

Международная правозащитная организация Amnesty International ранее заявила, что Эльчина Мамеда арестовали "по сфабрикованным обвинениям". "Это произошло после того, как он опубликовал в интернете критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Эльчина Мамеда следует немедленно освободить без всяких условий", - призвали правозащитники. Имя Эльчина Мамеда вошло в список политзаключенных, опубликованный 4 июня союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана". Мамед включен в группу "Журналисты и блогеры".

CJFE находится "в тесном контакте" с другими международными правозащитными организациями в связи с делом Эльчина Мамеда, и у представителей этих организаций растет беспокойство по поводу того, что его жизнь находится в большой опасности. Правозащитники предполагают, что содержание Мамеда под стражей является частью более широкой кампании, проводимой в Азербайджане против журналистов и правозащитников, а также международных НПО, указано в обращении.

CJFE - это некоммерческая неправительственная организация, которая защищает свободу выражения мнений в Канаде и во всем мире. Как один из основателей международной Сети журналистов в бедствии (JID), CJFE имеет полномочия по защите и поддержке журналистов за пределами Канады, которых преследуют за их репортажи по вопросам, представляющим общественный интерес, поясняется в сообщении.

Мать осужденного сочла его лечение в больнице неэффективным

Эльчина Мамеда уже вернули из лечебного учреждения Пенитенциарной службы в колонию № 16, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" мать заключенного Рахиля Мамедова.

"Эльчин пробыл в этой больнице всего семь дней. В прошлую субботу (19 июня) его вернули в колонию. Его так и не обследовали нормально и не назначили необходимого лечения. Ему сделали УЗИ только почек и печени, в то время как у него серьезные жалобы на простату. Нам сказали, что их аппарат только обследует почки и печень, а Эльчину сказали, что у него все «в порядке». Но как может быть все в порядке, если на пятый день пребывания в больнице он целые сутки не мог мочиться? Мочу в конечном итоге вывели катетером. А ведь у него могло бы и произойти отравление крови. В больнице у Эльчина несколько раз брали анализы крови. Интересно, что образцы брали не натощак, а в середине или конце дня. Эльчину там какие-то таблетки давали. Ни диагноза, ни результатов анализа ему на руки не выдали и сказали, что отправят в колонию", - рассказала Мамедова.

По словам женщины, она сама сейчас лечит сына лекарствами растительного происхождения. "Я сама химик и немного разбираюсь в методах лечения внутренних болезней. Я посылаю Эльчину лекарства из растений в форме капсул. Эльчин принимает их. Сейчас ему относительно лучше. Но это, вероятно, носит временный характер. Ведь болезнь надо лечить точным диагнозом", - сказала Мамедова.

В самой колонии № 16 у ее сына нет жалоб на обращение и условия содержания, добавила Рахиля Мамедова. "Там условия намного лучше, чем в колонии № 14. (В колонию № 16 Эльчина Мамеда перевели в мае по просьбе Мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана, направленной в Минюст. - Прим. "Кавказского узла".) Отношение к Эльчину тоже лучше. Но жалоба моего сына - на сам несправедливый приговор. Он вообще не должен быть в тюрьме. Мы надеемся, что Верховный суд восстановит справедливость в отношении него", - сказала Мамедова.

16 октября 2020 года Эльчин Мамед был приговорен к четырем годам заключения по делу о краже и незаконном хранении оружия. Он не признал своей вины. В конце апреля Верховный суд Азербайджана принял в производство его кассационную жалобу.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана относительно слов матери Мамеда корреспонденту "Кавказского узла" сегодня не удалось.

Напомним, обсерватория по защите правозащитников ранее также призвала власти Азербайджана немедленно освободить журналиста Эльчина Мамеда и обеспечить ему лечение.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".