OPHRD инициировала кампанию в защиту Эльчина Мамеда

13 апреля 2021, 19:38

Обсерватория по защите правозащитников призвала власти Азербайджана немедленно освободить журналиста Эльчина Мамеда и обеспечить ему лечение. Мать назвала состояние Мамеда тяжелым.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября 2020 года суд приговорил журналиста и правозащитника Эльчина Мамеда к четырем годам заключения по делу о краже и незаконном хранении оружия. Правозащитник не признал своей вины. В конце марта правозащитники обратились в Минюст Азербайджана с просьбой о переводе Мамеда в лечебное учреждение Пенитенциарной службы в связи с возникшими у него проблемами со здоровьем. 6 апреля врачи Минюста обследовали Мамеда и назначили ему амбулаторное лечение в колонии. Заключенный считает, что обследование было поверхностным, и настаивает на госпитализации. Состояние Мамеда ухудшается, тогда как вопрос с его переводом в больницу затягивается, заявила его мать 8 апреля.

Эльчина Мамеда задержали, а затем арестовали "по сфабрикованным обвинениям", заявила Amnesty International. "Это произошло после того, как он опубликовал в интернете критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Эльчина Мамеда следует немедленно освободить без всяких условий", - говорится в заявлении, размещенном 3 апреля 2020 года на сайте организации.

Обсерватория по защите правозащитников (OPHRD), являющаяся совместной программой Всемирной организации против пыток (OMCT) и Международной федерации по правам человека (FIDH), подготовила петицию к властям Азербайджана с призывом обеспечить лечение Эльчину Мамеду. Авторы петиции напомнили, что в феврале этого года апелляционный суд оставил в силе четырехлетний тюремный срок Мамеду, адвокат обжаловал это решение в Верховном суде Азербайджана.

Активист содержится в колонии, где его здоровье резко ухудшилось из-за отсутствия адекватной медицинской помощи. Члены семьи Мамеда сообщили, что он нуждается в срочной госпитализации. В связи с хроническим заболеванием его состояние здоровья вызывает особую озабоченность. При этом он подвержен высокому риску заражения коронавирусом из-за переполненности места заключения, сказано в заявлении, опубликованном на сайте OPHRD.

Авторы петиции указали на то, что Мамед был арестован спустя несколько дней после того, как опубликовал в интернете критический отчет о ситуации с правами человека в Азербайджане. Полиция утверждала, что в его офисе были обнаружены украденные ювелирные изделия на сумму 7500 манатов (около 4070 евро) и боеприпасы. Обстоятельства, при которых 14 октября 2020 года Сумгаитский городской суд приговорил Мамеда к четырем годам лишения свободы, позволяют полагать, что правозащитник был лишен права на справедливое судебное разбирательство. "Доказательства, представленные на суде, были недостоверными и не должны были привести к осуждению Мамеда, в то время, как этап предварительного следствия, похоже, также был сопровожден фальсификацией улик", - сказано в обращении.

OPHRD выражает крайнюю озабоченность состоянием здоровья Мамеда и настоятельно призывает власти Азербайджана немедленно и безоговорочно освободить его и предоставить ему доступ к адекватной медицинской помощи. Организация назвала дело Мамеда "символом серьезных и широко распространенных злоупотреблений и запугивания правозащитников в Азербайджане".

Обращение адресовано генпрокурору Азербайджана, министру юстиции, постоянному представительству страны при ООН в Женеве. В нем также содержится требование освободить, помимо Мамеда, и других активистов и "положить конец всем формам преследований, в том числе на судебном уровне".

Мать активиста Рахиля Мамедова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что состояние ее сына остается тяжелым.

"Эльчин по-прежнему тяжело передвигается от опухолей в ногах, сильно кашляет. У него нарушен сон. Реального лечения нет, потому что нет точного диагностирования, которое возможно только в условиях больницы, но его не переводят в госпиталь Минюста. В субботу (10 апреля) я была в колонии. Мы увиделись с ним через стеклянную перегородку - говорили по телефону. Эльчин с трудом держал трубку, у него тряслись руки", - заявила Мамедова.

Член Мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана, глава общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу сказала, что обращение этой структуры министру юстиции только сегодня передали лично главе ведомства. "Мы настаиваем на переводе Эльчина в больницу. И надеемся, что этот вопрос наконец будет решен. Мы также стараемся содействовать его освобождению из тюрьмы. Это возможно на данном этапе, поскольку по его жалобе дело будет еще рассматриваться в Верховном суде Азербайджана", - сообщила Джафароглу корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".