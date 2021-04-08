Мамед Эльчин. Скриншот Meydan.TV https://www.meydan.tv/

08 апреля 2021, 17:35

Мать заявила об обострении заболеваний Эльчина Мамеда в заключении

Состояние азербайджанского журналиста и правозащитника Эльчина Мамеда в колонии ухудшается, тогда как вопрос с его переводом в больницу затягивается, заявила мать заключенного. Адвокат возложил ответственность за здоровье Мамеда на врачей Минюста.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября 2020 года Сумгаитский горсуд признал Эльчина Мамеда виновным в краже и незаконном хранении оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Он не признал своей вины. 20 февраля апелляционный суд оставил приговор в силе, не став разбираться в "очевидных нестыковках" в деле, заявил адвокат Мамеда. В конце марта правозащитники обратились в Минюст Азербайджана с просьбой о переводе Мамеда в лечебное учреждение Пенитенциарной службы в связи с возникшими у него проблемами со здоровьем. Мать заключенного сообщила, что он страдает от боли в ногах, с трудом ходит и нуждается во врачебном обследовании. 6 апреля врачи Минюста обследовали Мамеда и назначили ему амбулаторное лечение в колонии. Заключенный считает, что обследование было поверхностным, и настаивает на госпитализации в больницу Пенитенциарной службы.

Эльчина Мамеда задержали, а затем арестовали "по сфабрикованным обвинениям", заявила Amnesty International. "Это произошло после того, как он опубликовал в интернете критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Эльчина Мамеда следует немедленно освободить без всяких условий", - говорится в заявлении, размещенном 3 апреля 2020 года на сайте организации.

В последние дни у Эльчина Мамеда нарушился сон, и обострились боли из-за хронических заболеваний, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать активиста Рахиля Мамедова.

Она отметила, что медперсонал периодически посещает Мамеда, "но реальную помощь без назначения конкретного лечения ему оказать невозможно". "Ему нужно обследование и лечение в условиях стационара, а Эльчина все еще не перевели в больницу Пенитенциарной службы. С затягиванием лечения ухудшается и его состояние", - сказала мать заключенного.

По ее словам, активист не имеет жалоб на условия содержания. "Эльчин вообще бесконфликтный человек, он умеет ладить с людьми. Поэтому жалоб на обращение у него нет. Содержат их вместе в большом помещении - 27 человек. Это еще самый маленький барак. Конечно, больному человеку нелегко в таких условиях", - считает Мамедова.

Адвокат Фариз Намазлы сказал, что пока не смог посетить Мамеда в колонии. По его словам, правовых процедур истребования перевода в лечебное учреждение заключенных нет. "Этот вопрос - на усмотрении врачей Минюста. С другой стороны, они несут ответственность за здоровье осужденных", - сказал Намазлы корреспонденту "Кавказского узла".

По словам защитника, обращение о переводе на стационарное лечение могут представлять сам осужденный, правозащитники, адвокат. "В случае с Эльчином Мамедом такое обращение есть от него самого и правозащитников. Я со своей стороны обратился к омбудсмену, чтобы они также содействовали переводу Мамеда в больницу", - сказал Намазлы.

В аппарате омбудсмена подтвердили информацию об обращении адвоката по делу Мамеда, отметив, что в связи с этим направлен запрос в Минюст.

Член мониторинговой группы правозащитных организаций, глава Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня структура обратилась к главе Минюста с просьбой о переводе Мамеда в лечебное учреждение. "Очень надеемся, что вопрос будет решен срочно", - отметила она.

Представители пресс-службы Минюста оказались недоступны для комментариев.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Журналист Полад Асланов этапирован из СИЗО в колонию", "Аналитики усомнились в перспективе помилования азербайджанских политзаключенных", "Суд в Баку отказался отменить приговор оппозиционеру Иманлы".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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