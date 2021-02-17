Аналитики усомнились в перспективе помилования азербайджанских политзаключенных

17 февраля 2021, 19:02

Политзаключенные нужны властям Азербайджана как устрашающий фактор для поддержания стабильности власти и как предмет политического торга с Западом, так что помилование, о котором президента попросили правозащитники, вряд ли распространится на многих из этой категории заключенных, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский клуб прав человека обратился к властям Азербайджана с просьбой освободить 110 человек, осужденных на различные сроки, в том числе на пожизненное заключение.

Число политзаключенных за последние пять месяцев сократилось на 46 и составило 146 человек, подсчитал в конце января союз "За свободу политзаключенных Азербайджана". Уменьшение числа политзаключенных в Азербайджане еще не свидетельствует об изменении политики властей в отношении оппонентов, заявили правозащитники Намизад Сафаров и Анар Мамедли. В ближайшее время многие политзаключенные выйдут на свободу, предположила правозащитница Новелла Джафароглу.

В список на помилование правозащитники внесли около 80 политзаключенных

Бакинский клуб прав человека (БКПЧ) обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 15 февраля. Копии обращения разосланы также председателю комиссии по вопросам помилования при президенте Самиру Нуриеву и членам комиссии. Документ подготовлен с учетом практики подписания президентских распоряжений о помиловании накануне праздника Новруз и нормами законодательства, позволяющими НПО выступать с ходатайствами о помиловании, сказал корреспонденту "Кавказского узла" соучредитель и глава БКПЧ Расул Джафаров, комментируя инициативу.

"В период 44-дневной войны в обществе было достигнуто национальное единство и солидарность. Это подчеркивал и сам глава государства. Мы считаем, что помилование большой группы осужденных, включая известных в обществе людей, еще более усилит единство и солидарность, что очень важно для решения проблем поствоенной ситуации, грандиозных задач восстановления территорий, возвращения вынужденных переселенцев", - пояснил Джафаров.

Среди 110 заключенных, которых просят освободить правозащитники, есть люди, обвинения против которых не были подтверждены в судах. Около 80 человек - это лица, попавшие в списки правозащитников как политзаключенные, отметил Джафаров.

"У нас в списке есть фигуранты "гянджинского дела", и в частности, арестованные по событиям 10 июля 2018 года, произошедшим возле здания Исполнительной власти Гянджи. Многих из них арестовали только из-за того, что они были на этой территории, хотя в акции они не участвовали. Мы просим помиловать также военных, осужденных по так называемому "тертерскому делу", и верующих, осужденных по "нардаранскому делу". Следствия по всем этим делам велись с нарушениями. К обвиняемым не допускали адвокатов по выбору, им долго не давали свиданий и телефонных разговоров с членами своих семей, многие жаловались на пытки", - рассказал Джафаров.

По делу о беспорядках в Гяндже были осуждены около 60 человек. Это произошло после протестов, которые начались вслед за задержанием Юниса Сафарова по подозрению в покушении на главу администрации Эльмара Велиева в июле 2018 года. Протестующие выразили недовольство работой самого Велиева. При разгоне акции погибли двое полицейских. Велиев был отправлен в отставку. По "тертерскому делу" следствие и суды были закрытыми. Согласно заявлению силовых ведомств, группу из военных и гражданских лиц обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий в Тертерском районе. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. Материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

По словам Джафарова, БКПЧ также просит освободить содержащихся в тюрьмах нескольких журналистов, около десятка членов Партии народного фронта Азербайджана, трех осужденных пожизненно по делу о мятеже ОПОН в 1995 году. "Последние вот уже четверть века отбывают тюремное наказание. Политические мотивы в их делах усмотрели еще эксперты Совета Европы, расследовавшие дела политзаключенных в Азербайджане в первой половине нулевых годов", - сказал он.

Джафаров отметил, что в списке есть и лица, осужденные несправедливо, но без политических мотивов.

"Мы просим освободить В.А., он был приговорен к пожизненному заключению за убийство сына главы одного района. Преступление он совершил, защищая честь своей девушки. За убийство одного человека пожизненное заключение не предполагается. Очевидно, что бывший чиновник, который уже сам умер, в свое время использовал служебное положение для мести. Кстати, в то время девушку тоже посадили как соучастницу. Но, несколько лет назад она была досрочно освобождена", - рассказал Джафаров.

Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана поддержала просьбу о помиловании заключенных

К президенту Азербайджана с просьбой о помиловании заключенных обратилась также Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана (МГПЗОА).

"На прошлой неделе мы направили главе государства обращение с просьбой о помиловании большой группы осужденных. Предстоящий праздник Новруз-байрам, олицетворяющий мир, согласие, солидарность, является хорошим поводом для помилования большой группы осужденных лиц", - сказала член МГПЗОА, глава Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу.

По ее мнению, в последнее время в Азербайджане прекратились политически мотивированные аресты. "Надо развить тренд и полностью закрыть проблему с политзаключенными", - призвала Джафароглу.

Она отметила, что МГПЗОА к своему обращению приложила список лиц, которых просит помиловать. "В этом списке есть, конечно, и политзаключенные. Но мы не разглашаем ни общий список, ни политзаключенных. Мы одинаково относимся ко всем, кто был несправедливо осужден, независимо от того, были политические мотивы в их делах или нет. Должны быть восстановлены права всех, кто стал жертвой несправедливого следствия и суда", - заявила Джафароглу.

В МГПЗОА входят Общество защиты прав женщин, Бюро по правам человека и соблюдению законности, Азербайджанский национальный комитет Хельсинкской гражданской ассамблеи, Комитет защиты прав человека и Азербайджанское отделение Международного комитета прав человека.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает необходимым проведение широкого помилования.

"Мы уже обращались к руководству страны с просьбой провести как помилование, так и амнистию. В стране очень много людей, несправедливо осужденных. Амнистия может решить вопрос о восстановлении справедливости. Кроме того, это задача социальной важности. В семьи могут вернуться люди, которые совершили преступления по неосторожности, непреднамеренно или в результате ошибок правоохранителей", - сказал Гасанов.

В то же время он отметил важность освобождения около полутора сотен политзаключенных из списка союза "За свободу политзаключенных Азербайджана".

Член комиссии по вопросам помилования Алимамед Нуриев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в эту структуру поступило более 1000 обращений об освобождении. По его словам, комиссия изучает их. На заседании, состоявшемся 16 февраля в онлайн формате, комиссия рассмотрела более 100 обращений. Однако, когда будет распоряжение о помиловании, и кто будет включен в этот список, это исключительная прерогатива главы государства, подчеркнул Нуриев.

Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов сомневается в освобождении политзаключенных.

"Возможно, помилование будет, и будет освобождена группа политзаключенных. Но кардинального решения проблемы не следует ожидать. Власти Азербайджана стабильно проводят практику преследования граждан по политическим мотивам, видя в этом один из способов запугивания общества и сохранения стабильности режима. Кроме того, проблема политзаключенных это всегда возможность торга с Западом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли власти Азербайджана, "в зависимости от конъюнктуры, то ужесточают политику в отношении своих критиков, то смягчают".

"Если протестная активность нарастает и возникает угроза стабильности режима, то гайки закручивают. Если власть чувствует себя уверенно, то правительство идет на послабления", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, сейчас в Азербайджане скорее всего следует ожидать цикл "оттепели", поскольку число политзаключенных уменьшилось и практически нет новых политически мотивированных арестов.

"Сейчас, после 44-дневной войны, внимание к Азербайджану со стороны международного сообщества повышенное. Режим в настоящее время заинтересован в облагораживании своего имиджа. С другой стороны, рейтинг главы государства на фоне победы в войне очень высок. Поэтому, по всей видимости, часть политзаключенных будет освобождена. Тем более, что комиссия по вопросам помилования возобновила свою работу", - сказал Мамедли.

Однако он не ожидает кардинального решения вопроса с политзаключенными. "Для прекращения преследования граждан Азербайджана по политическим мотивам необходимы реформы судебно-правовой системы, обеспечение независимости судов от исполнительной власти. Пока всего этого нет, практика политически мотивированных арестов будет продолжаться", - отметил Мамедли.

Он считает, что жертвой политически мотивированных арестов может стать любой, в ком власть видит для себя угрозы. "Это могут быть и функционеры оппозиционных партий, и журналисты, и правозащитники, и религиозные активисты, и даже простые граждане. У нас были "губинское дело", "сиязаньское дело", "исмаиллинское дело", когда к тюремным срокам приговаривали только за то, что люди участвовали в протестах с социальными требованиями или выступали против произвола местных чиновников", - отметил Мамедли.

Координатор Центра борьбы против пыток и репрессий Намизад Сафаров также не исключает помилования к весеннему празднику.

"На самом деле, помилование и амнистию следовало проводить сразу после завершения военных действий. Это стало бы шагом на пути к консолидации общества, восстановлению прав незаконно и несправедливо осужденных. Но этого не произошло, что свидетельствует об отсутствии политической воли на прекращение преследования критиков режима. Возможно, в марте будет помилование, но освободят лишь часть политзаключенных", - полагает Сафаров.

По его мнению, при существующем режиме в Азербайджане всегда будут политзаключенные.

"С одной стороны, политически мотивированные аресты это профилактика, устрашение общества. С другой стороны, это предмет для политического торга с Западом. Всегда можно делать реверансы и показывать, что к голосу Запада прислушиваются, освобождая часть политзаключенных. И в то же время можно не проводить реальных демократических реформ, обеспечивая честные выборы, независимость суда, адвокатуры, верховенство закона. Многие же западные институты идут на конформизм, они готовы в интересах геополитики, энергетики приветствовать любой мало-мальский шаг в сфере прав человека, занимая созерцательную позицию в отношении отсутствия прогресса по фундаментальным вопросам", - заявил Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".