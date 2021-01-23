Снижение числа политзаключенных в Азербайджане не гарантировало реального смягчения политики властей

23 января 2021, 09:57

Уменьшение числа политзаключенных в Азербайджане еще не свидетельствует об изменении политики властей в отношении оппонентов, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" правозащитники Намизад Сафаров и Анар Мамедли. На их взгляд, власти в лучшем случае будут имитировать политические реформы. Однако правозащитница Новелла Джафароглу надеется, что в ближайшее время многие политзаключенные выйдут на свободу.

Как сообщал "Кавказский узел", число политзаключенных за последние пять месяцев сократилось на 46 и составило 146 человек, подсчитал союз "За свободу политзаключенных Азербайджана". При этом правозащитники назвали неприемлемым наличие политзаключенных в стране, которая входит в Совет Европы, и призвали власти освободить всех политзеков.

Констатировать снижение числа политзаключенных и смягчение этой проблемы преждевременно, считает координатор Комитета против репрессий и пыток Намизад Сафаров.

"Я знаком с обновленным списком Союза за свободу политзаключенных Азербайджана. Формально число политзаключенных уменьшилось. Но это в основном те, у кого сроки закончились. И еще освобождены те, кто участвовал 14-15 июля в акции с требованием освобождения оккупированных территорий. После 44-дневной войны и освобождения большей части оккупированных территорий страны абсурдно было преследовать этих людей. Но их всего лишь освободили из-под стражи, а следствие все еще продолжается, и еще неизвестно, как закончатся судебные процессы", – сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В ночь на 15 июля 2020 года в Баку прошло несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов партии Народного фронта Азербайджана. К 1 августа до 48 возросло число активистов партии, задержанных после митинга в Баку, указали в ПНФА. В качестве обвиняемых по нескольким уголовным статьям были привлечены 37 человек, в том числе 16 членов партии Народного фронта Азербайджана. Оппозиционеры отказались признать себя виновными.

По его словам, число политзаключенных в стране больше, чем в списках политзаключенных.

"В списки попадают лица, к которым есть общественное внимание. Многие простые люди, особенно в регионах страны, часто попадают в тюрьмы за то, что выражают протест против нарушения их трудовых прав или прав собственности. Их родственники не знают даже, к кому надо обращаться за помощью. И вообще число политзаключенных не имеет значения. Пусть будет их 50-60, даже 20-30... Сам факт практики преследования людей по политическим мотивам является фактором устрашения общества", – сказал Сафаров.

По его словам, во время 44-дневной войны общество, все политические силы консолидировались и поддержали власть.

"После войны следовало ожидать широкой амнистии, помилования, освобождения репрессированных. Но этого, к сожалению, не произошло. Похоже, власть склоняется к тому, чтобы использовать укрепившийся рейтинг для усиления давления на оппозицию. По крайней мере, вновь стали вызывать на допросы активистов партии Народного фронта Азербайджана. Уже арестованному члену партии Ниямеддину Ахмедову предъявили два новых обвинения", – сказал Сафаров.

Член Мониторинговой группы правозащитных организаций (МГПЗОА) Новелла Джафароглу, напротив, оптимистична и считает, что политический климат после 44-дневной карабахской войны будет улучшаться.

"Во время войны азербайджанское общество консолидировалось, и все, независимо от политических взглядов, поддержали действия государства по восстановлению территориальной целостности. С другой стороны, возвращение территорий повысило доверие граждан к власти, и людей, критически относящихся к ней, стало, безусловно, меньше. Власть на это должна ответить смягчением политики в отношении оппонентов. Это очень важно с точки зрения объединения потенциала и ресурсов страны вокруг национальной идеи возрождения освобожденных территорий. Видимо, во власти есть понимание этого. В период войны и после нее уже не было новых политически мотивированных арестов, хотя были случаи вызовов активистов в правоохранительные органы", - сказала Джафароглу корреспонденту "Кавказского узла".

Пять критериев понятия "политзаключенный" резолюции ПАСЕ: a) если человек задержан в нарушение одной из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; b) если помещен под стражу по чисто политическим причинам; c) если по политическим мотивам продолжительность и условия содержания под стражей явно не пропорциональны преступлению; d) если человек задержан на дискриминационной основе; e) если задержание стало результатом несправедливых разбирательств и связано с политическими мотивами.

"Мы ожидаем помилования, и в коридорах власти уже есть движение в этом направлении, - отметила она. - С февраля вновь будут проводиться заседания комиссии по вопросам помилования при главе государства. Предполагается, что к весеннему празднику Новруз (21-22 марта) будет распоряжение о помиловании, и оно коснется политзаключенных, по крайней мере, значительной их части. В частности, высока вероятность помилования лиц, осужденных по резонансным событиям середины 1990-х годов, например, мятежу ОПОН 1995 года. Эти дела расследовались с грубыми нарушениями закона. Обвиняемым вынесли смертный приговор, но после отмены смертной казни в 1998 году им автоматически заменили высшую меру пожизненным заключением. Однако на момент осуждения их альтернативной расстрелу мерой наказания было 15 лет лишения свободы. То есть были нарушены принципы права – закон не имеет обратной силы. С другой стороны, эти люди провели в тюрьмах более 25 лет и имеют право быть помилованными".

Кроме того, по ее словам, группа правозащитников обратилась в парламент с просьбой принять Акт об амнистии. "Мы говорили с рядом депутатов, и они поддерживают эту инициативу. Считаю, что наряду с помилованием может быть и Акт об амнистии, и многие несправедливо осужденные лица смогут обрести свободу", – сказала Джафароглу.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли отметил, что, несмотря на прекращение в последние месяцы политически мотивированных арестов, говорить об устойчивом тренде на смягчение политики властей Азербайджана не приходится.

"Число политзаключенных в стране постоянно меняется – то растет, то уменьшается. Политические репрессии будут только тогда прекращены, когда будет независимая судебная власть, которая не будет выполнять указаний из администрации президента или исполнительной власти на местах. ЕСПЧ признал политические мотивы по ряду дел из Азербайджана, объединенных "в группе Ильгара Мамедова". На основе этих решений Комитет министров Совета Европы рекомендовал реформировать судебно-правовую систему страны с целью исключить практику политически мотивированных арестов и приговоров. Но пока на законодательном уровне не принято решений в данном направлении. У нас не только не формируется самостоятельная судебная власть, но и власть подминает под себя даже адвокатуру, из нее исключают не угодных защитников. Пока не будет независимого суда и полноценной адвокатуры, стоящей на страже интересов обвиняемых, условия для политически мотивированных арестов будут оставаться. Власть для имитации демократии и в интересах международной конъюнктуры будет периодически ослаблять прессинг на политических противников, но в нужный момент, когда почувствует слабину, будет усиливать репрессии", – сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Он затруднился однозначно прогнозировать дальнейшее поведение руководства Азербайджана – будут ли усилены или ослаблены репрессии.

"После войны у президента Азербайджана невероятно высокий рейтинг. Обычно в авторитарных режимах правители при большом кредите доверия со стороны народа "великодушно" ведут мягкую политику в отношении своих оппонентов. К примеру, в России длительное время на фоне высокого рейтинга Путина было не так уж много политзаключенных для такой большой страны. Это в последние годы, когда рейтинг главы государства стал падать, усилился прессинг на оппозицию. Как поведет себя Ильхам Алиев дальше, сказать пока сложно и рано. Сейчас вроде есть смягчение – нет новых политических арестов. Но и протестная активность на фоне победного завершения войны почти не проявляется. Да и в условиях карантинного режима социальные контакты между людьми уменьшились, и в то же время были усилены ограничительные меры", – сказал Мамедли.

На его взгляд, власти Азербайджана скорее всего пойдут по пути имитации демократии. "После карабахской войны внимание к Азербайджану в мире повысилось, и власти заинтересованы будут в облагораживании имиджа страны. Скорее всего, часть политзаключенных будут освобождены, будут реверансы в сторону лояльной оппозиции, по некоторым вопросам наладится диалог с общественным сектором. Но реальных реформ – демократических выборов, обеспечения независимости суда, развития местной демократии – вряд ли стоит ожидать. Маловероятно также разрешение протестных митингов. Это те сферы, которые являются неприкосновенными для режима, ибо если начать их реформировать, то это может привести к его краху в конечном итоге", – полагает Мамедли.

На вопрос о том, как может отразиться на вопросах демократии в Азербайджане смена администрации в США, Мамедли заметил: "Безусловно, демократы в США традиционно уделяют приоритетное внимание правам человека. При администрации Барака Обамы замгоссекретаря Виктория Нуланд предлагала даже создать совместный комитет по диалогу относительно вопросов демократии в Азербайджане. Тогда эта идея так и не была реализована. Администрация Трампа вообще мало внимания уделяла региону Южного Кавказа. Сейчас к власти вновь пришли демократы, и вновь в Госдеп привлечена Нуланд".

Вместе с тем Мамедли считает, что и администрация Байдена в отношении Азербайджана будет уделять главное внимание карабахскому конфликту и разработке энергоресурсов Каспия. "Американцев больше будет интересовать стабильность в Карабахе и надежные поставки энергоресурсов из Каспийского региона на Запад. Азербайджан является важным звеном на пути из Центральной Азии в Европу, помимо того, что сам является производителем углеводородов. Вопросы демократии тоже будут присутствовать в диалоге, но они не будут так актуальны как в отношениях США с Россией или Белоруссией", – полагает он.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".