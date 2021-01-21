Правозащитники констатировали снижение числа политзеков в Азербайджане

21 января 2021, 08:18

Число политзаключенных за последние пять месяцев сократилось на 46 и составило 146 человек, подсчитал союз "За свободу политзаключенных Азербайджана". При этом правозащитники назвали неприемлемым наличие политзаключенных в стране, которая входит в Совет Европы, и призвали власти освободить всех политзеков.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 августа 2020 года союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" (ССПЗА) обнародовал список политзаключенных, в который были включены 192 имен. Составители списка, как и прежде, исходили из критериев понятия "политзаключенный", установленных ПАСЕ, сказано в документе, поступившем "Кавказскому узлу" от ССЗПА.

Пять критериев понятия "политзаключенный" резолюции ПАСЕ: a) если человек задержан в нарушение одной из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; b) если помещен под стражу по чисто политическим причинам; c) если по политическим мотивам продолжительность и условия содержания под стражей явно не пропорциональны преступлению; d) если человек задержан на дискриминационной основе; e) если задержание стало результатом несправедливых разбирательств и связано с политическими мотивами.

Обновленный список, авторами которого стали директор Института мира и демократии (ИМД) Лейла Юнус и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов, был распространен ССПЗА 20 января.

"Мы длительное время не обновляли список. Сначала мы ожидали завершения военных действий в Карабахе. После окончания войны мы ожидали, что власти по этому случаю объявят амнистию и осуществят помилование, но этого не случилось. Следующими поводами для помилования были праздники – День солидарности азербайджанцев мира и Новый год. Но и к этим знаменательным датам от властей не последовало никаких шагов. И вот мы решили объявить обновленный список и вновь привлечь внимание общества к проблеме политзаключенный", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" соавтор списка Эльшан Гасанов.

Список, по его словам, сократился на 46 человек. В частности, из списка по завершению срока наказания выбыли трое членов Исламской партии (ИПА) Азербайджана: Фирдовси Мамедрзаев, Даянат Самедов (двоюродный брат председателя ИПА Мовсума Самедова, который все еще отбывает тюремное наказание) и Инглаб Ахадли - заместитель председателя этой организации.

В связи с сокращением срока наказания по решению апелляционного суда вышли на свободу четверо фигурантов "Гянджинского дела".

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Силовики характеризовали покушение как теракт и задержали подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого в городе прошли массовые протесты, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в митинге в Гяндже, потребовав расследовать действия не только нападавших, но и Эльмара Велиева. При разгоне акции протеста погибли двое полицейских. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек.

По завершению срока наказания вышли на свободу два журналиста - региональный корреспондент газеты "Азадлыг" Зия Асадли и главный редактор религиозного сайта www.xeber44.com Араз Гулиев. Еще один журналист, главный редактор сайта realliq.info Икрам Рагимов, освободился по УДО.

Кроме того, изменена мера пресечения и освобождены из-под стражи член координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу, бывший министр обороны Рагим Газиев, член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Саид Мамедзаде. Фуад Ахмедли, еще один активист ПНФА, вышел на свободу по завершению срока наказания.

Из списка выбыл 31 человек - привлеченные к ответственности по обвинению в нарушении общественного порядка в ходе манифестации 14-15 июля 2020 года в Баку.

В ночь на 15 июля 2020 года в Баку прошло несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов Партии Народного фронта Азербайджана. К 1 августа до 48 возросло число активистов партии, задержанных после митинга в Баку, указали в ПНФА. В качестве обвиняемых по нескольким уголовным статьям были привлечены 37 человек, в том числе 16 членов Партии Народного фронта Азербайджана. Оппозиционеры отказались признать себя виновными.

В то же время пять человек, задержанных по этим событиям, остаются под арестом. Им были предъявлены обвинения в преднамеренном распространении коронавирусной инфекции.

По завершению срока наказания вышел на свободу и Джейхун Алиев из группы "Жертвы преступлений МНБ". "Он был последним из этой категории лиц, арестованных 14 лет назад и осужденных по откровенно сфабрикованным обвинениям со стороны упраздненного в 2015 году министерства национальной безопасности", - сказал Гасанов.

Как пояснил Эльшан Гасанов, в категорию "Жертв преступлений МНБ" относились осужденные по так называемому "делу Саида Дадашбейли".

10 декабря 2007 года в Азербайджане суд по тяжким преступлениям вынес приговор в отношении "группы Саида", приговорив Саида Дадашбейли и еще трех членов его группы к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а остальных участников группы - к срокам заключения от 2 до 13 лет. Суд признал Саида Дадашбейли виновным в сотрудничестве с радикальными исламистскими организациями с целью создания религиозного государства, управляемого законами шариата. Подсудимые и их родственники заявили, что считают дело сфабрикованным, а приговор несправедливым.

"В эту группу входили очень образованные молодые люди. Многие из них работали даже в западных компаниях. Но они были верующими, занимались благотворительностью. Видимо, опасаясь популярности таких образованных людей, спецслужбы сфабриковали против них дела. Иначе это не назовешь, потому что согласно материалам следствия, они сотрудничали как с религиозными структурами шиитского Ирана, так и салафитскими группами арабских стран. Суд над ними был закрытым. Следствие шло с нарушениями процессуальных норм, с применением физического давления, отсутствием доступа к адвокатам по выбору. Несмотря на то, что в 2015 году были разоблачены преступления в МНБ и арестованы ряд высокопоставленных лиц ведомства, а его глава отстранен, дело этой группы не пересмотрели. В итоги они отсидели сроки полностью", - сказал Гасанов.

Вместе с тем, как сообщил правозащитник Гасанов, список пополнили блогер Аслан Гурбанов и журналист Махмуд Тагиев. "Первый был арестован после того, как опубликовал в Facebook сообщение об арестах активиста ПНФА Паши Умудова и бывшего министра обороны Рагима Газиева, потребовав их освобождения. Он обвиняется по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 283.1 (разжигание национальной, религиозной, социальной розни) УК Азербайджана", - сообщил Гасанов.

Гурбанов страдает неврологическим заболеванием и по ходатайству защиты переведен из СИЗО Службы госбезопасности в Лечебное учреждение пенитенциарной службы. А учредитель сайта qafqaznews.az Махмуд Тагиев был арестован по статье 183 (вымогательство путем угроз), после критики им сотрудников полиции, сказал правозащитник. "Следствие в отношении обоих сопровождалось грубыми процессуальными нарушениями", - отметил Гасанов.

По его словам, 146 человек, включенных в обновленный список, классифицированы по восьми группам.

В частности, к категории "Журналисты и блогеры" отнесены семь человек, в том числе главный редактор сайта Azel.Tv Афган Садыгов, главный редактор сайта www.kent.info Эльчин Исмаиллы, руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов, глава сайта yukselis.info Эльчин Мамед, редактор nia.az Бахруз Алиев и упомянутые выше Аслан Гурбанов и Махмуд Тагиев.

В группе "Члены оппозиционных партий и движений" также семь человек, в том числе члены ПНФА Ниямеддин Ахмедов, Орхан Бахышлы, Бабек Гасанов, Агиль Магеррамов, Паша Умудов, Ализамин Салаев и бывший глава Гедабекского района Салех Рустамов.

В категории "Арестованные после митинга 14-15 июля 2020 г." - пять человек.

В группе "Верующие" - 46 человек. В этой группе фигуранты разных уголовных дел, в том числе четыре члена Исламской партии Азербайджана, включая ее председателя Мовсума Алиева и его преемника на этой должности Ильхама Алиева (тезка и однофамилец президента Азербайджана), двух богословов Абгюля Сулейманова и Джейхуна Мустафаева.

Остальные 41 человек из группы "Верующие" - это арестованные по "нардаранскому делу", в том числе руководители и активисты движения "Мусульманское единство".

Материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В группе "Заложники" остается Эмин Шагиев (Сагиев) - родственник находящегося в политэмиграции журналиста Тюркеля Азертюрка.

В группе "Пожизненно заключенные" по-прежнему 14 человек. Среди них - шесть бывших офицеров отряда полиции особого назначения, осужденные в связи с мятежом в 1995 году, три бывших члена воевавшего в 1992-1993 годах в Нагорном Карабахе отряда "Гарангуш" и пять осужденных по делу бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.

"Этим лицам после отмены смертной казни в 1998 году высшую меру автоматически решением парламента заменили на пожизненное заключение. Однако закон не имеет обратной силы. Поэтому им должны были заменить смертную казнь на альтернативное на тот момент максимальное наказание - 15 лет тюремного заключения. Эти люди уже провели в тюрьме четверть века", - ранее пояснял правозащитник Гасанов.

В группе "Осужденные по "гянджинскому делу" осталось 41 имен. "Этих людей осудили в связи с беспорядками в Гяндже 10 июля 2018 года. Но многие из них оказались на площади случайно - пришли посмотреть намеченную акцию. Они не имели отношения к убийству двух полицейских. Арестованных подвергали изощренным пыткам, пускали им ток по телу. Всех представили исламскими радикалами, хотя некоторые даже вовсе не верующие", - считает Гасанов.

В группу осужденных по "тертерскому делу" вошли 25 имен. "В мае 2017 года прошли массовые аресты среди военных, которые служили в частях на территории Тертерского района, а также местных граждан. Утверждалось, что они занимались шпионажем в пользу Армении. Однако следствие велось с грубейшими нарушениями процессуальных норм, обвиняемых подвергали изощренным пыткам", - сказал Гасанов.

Следствие и суды по "тертерскому делу" были закрытыми. Согласно заявлению Генпрокуратуры, СГБ, Минобороны и МВД от 7 мая 2017 года, группу из военных и гражданских лиц обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий в Тертерском районе. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы.

Гасанов считает, что, несмотря на значительное сокращение числа политзаключенных, эта проблема продолжает оставаться актуальной для Азербайджана. "В стране-члене Совета Европы не должно быть политзаключенных. Успешное завершение военных действий в Карабахе вызвало патриотическим подъем в обществе. Во время войны все общество, все политические силы консолидировались, и освобождение политзаключенных способствовало бы формированию атмосферы гражданского согласия", - отметил Гасанов.

Член комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана, глава фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев не исключил возобновления в ближайшее время работы этой структуры.

По его словам, перерыв в работе комиссии был связан с пандемией коронавирусной инфекции и введенного в связи с этим карантинного режима.

"Однако поступило много обращений. Дело в том, что с марта 2019 года у нас не было помилований, если не считать апрельского распоряжение президента, которое было связано с пандемией и коснулось только лиц старше 65 лет", - сказал Нуриев корреспонденту "Кавказского узла".

В связи со смягчения карантинного режима комиссия в ближайшее время может возобновить работу и начать рассматривать обращения, считает Нуриев.

"Думаю, что мы смогли бы рассмотреть все обращения до весеннего праздника Новруз (21-22 марта), который является хорошим поводом для принятия актов гуманизма", - отметил Нуриев, добавив при этом, что окончательное решение остается за главой государства, поскольку исключительно ему принадлежит право помилования осужденных.

Другая правозащитная структура - Рабочая группа гражданского общества по составлению списков политзаключенных - продолжает работу над обновленным списком, сообщил ее член, координатор Альянса защиты политических свобод Самир Казымлы.

"Из-за пандемии группе не удается собираться вместе. Поэтому работаем онлайн, сверяем данные, уточняем уже освобожденных, изучаем новые обращения с просьбой включения лиц в наши списки. Пока работа продолжается. Сейчас не могу точно сказать, когда обновим списки", - сказал Казымлы корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что списки обоих групп во многом совпадают. "Принципиальная разница между списками - относительно лиц, отбывающих пожизненное заключение. Речь идет о 14 лицах, приговоренных к смертной казни в середине 1990-х годов. В 1998 году, после отмены смертной казни решением парламента, им автоматически в качестве альтернативного наказания назначили пожизненное заключение. Это противоречит принципам права, поскольку закон не имеет обратной силы. На момент назначения им смертной казни альтернативным наказанием было 15 лет лишения свободы. С этой точки зрения мы признаем, что все лица из этой категории неправомерно содержатся в тюрьмах. Однако по сути самих обвинений политзаключенными мы признаем только троих. Их в начале 2000-х годов признали политзаключенными и эксперты Совета Европы. Это Эльчин Амирасланов, Сафа Поладов и Ариф Кязимов, арестованные и осужденные по делу о попытке мятежа ОПОН в марте 1995 года. В отчете докладчика ПАСЕ Кристофа Штрассера в 2013 году также эти трое были признаны политзаключенными", - сказал Казымлы.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".