37 активистам предъявлены уголовные обвинения после акции протеста в Баку

15 сентября 2020, 11:28

В качестве обвиняемых по нескольким уголовным статьям после акции 15 июля в Баку привлечены 37 человек, в том числе 16 членов партии Народного фронта Азербайджана. Оппозиционеры не признают себя виновным. Исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров заявил, что следствие проводилось с нарушением прав арестованных.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 15 июля в Баку прошло несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Задержанного 26 июля члена президиума партии Мамеда Ибрагима обвинили по четырем статьям УК Азербайджана в связи с акцией, 18 июля суд вынес решение о его аресте на четыре месяца. 30 июля в ПНФА сообщили, что число активистов партии, задержанных после митинга в Баку, возросло до 44, а 1 августа - до 48.

Предварительное следствие по уголовному делу в связи с несогласованным шествием в поддержку армии в Баку 15 июля завершилось. После объявления итогового обвинения фигуранты и их адвокаты с 14 сентября начали ознакомление с материалами дела и вещественными доказательствами. Примерно через неделю или десять дней дело будет направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

По его словам, в качестве обвиняемых по делу привлечены 37 человек, 16 из которых - члены ПНФА: Асиф Юсифли, Сеймур Ахмедзаде, Рамид Нагиев, Бахтияр Иманов, Исмаил Гасанов, Баба Сулейманов, Джейхун Новрузов, Махаббат Нагиев, Аяз Магеррамов, Тельман Сейфуллаев, Фуад Гахраманлы, Гюндуз Мирзоев, Мамед Ибрагим, Эльнур Джаббаров, Мушвиг Гулиев и Эльвин Мамедов. За исключением последнего, все находятся под стражей. В отношении Эльвина Мамедова была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, сказал Мираламли.

Кроме того, среди фигурантов дела - бывший член Народного фронта, бывший замминистра главы МВД Нахичеванской автономной республики Сиявуш Мустафаев, члены движения "Мусульманское единство" - Турал Велиев и Камиль Махмудов, член "Движения за демократию и благоденствие" Парвин Чобанов, отметил сотрудник пресс-службы ПНФА.

Обвинения активистам предъявлены по статьям УК Азербайджана об уничтожении или повреждении имущества (186.2.1), в том числе путем поджога или взрыва (186.2.2), нарушении общественного порядка (233), сопротивлении представителю власти (315.1), причинении вреда здоровью должностному лицу (127.2.1). Санкции по статье 233, а также по статье 315.1 - до трех лет лишения свободы, по ст.ст.186.2.1 и 186.2.2 - до семи лет, по ст.127.2.1 - до пяти.

Вместе с тем с Мамеда Ибрагима и Фуада Гахраманлы было снято обвинение по тяжкой статье 278.1 УК (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Азербайджанской Республики...), по которой им грозило пожизненное заключение.

Мираламли считает обвинения активистам ПНФА надуманными. "Большинство арестованных активистов ПНФА вообще не были на акции, а те, кто участвовал, не совершали противоправных действий", - заявил он.

Представитель ПНФА отметил, что власти использовали события 15 июля для репрессий против членов партии.

"Всего были задержаны 48 человек. Из них 16 привлекли к уголовной ответственности. Столько же были арестованы в административном порядке, и сейчас большинство из них уже на свободе. Еще 16 человек были отпущены после многочасовых допросов", - сказал Мираламли.

Исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров заявил, что следствие проводилось с нарушением прав арестованных.

"К большинству активистов ПНФА длительное время не допускали адвокатов по выбору. Им не давали возможности регулярно звонить своим близким. Некоторые подверглись пыткам. Фуаду Гахраманлы позволили на одну минуту позвонить домой только после того, как появились слухи о его смерти от пыток. Странным образом он отказался от адвоката, с которым был знаком многие годы. В отношении многих была нарушена норма о предъявлении обвинения в течение 48 часов. Их без решения суда содержали по 4-5 суток", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Рамида Нагиева Агиль Лаиджев сообщил, что его подзащитного без всяких оснований содержали полтора месяца в специализированном медучреждении Пенитенциарной службы для больных туберкулезом, якобы с подозрением на коронавирус, несмотря на то что тесты у него были негативные.

"При этом Рамиду Нагиеву не давали возможности звонить домой и адвокату, общаться с защитником. Только на прошлой неделе после перевода в СИЗО его права на телефонные переговоры и общение с адвокатом были восстановлены", - сказал Лаиджев.

Координатор "Союза за свободу политзаключенных" Эльшан Гасанов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что все фигуранты этого дела признаны политзаключенными.

"Мы считаем, что на акции 15 июля была провокация властей. Несмотря на большое количество силовиков, группе лиц позволили войти в парламент. Особого там погрома и не было. Следствие велось с грубыми нарушениями процессуальных норм, таких как недопуск к подследственным адвокатов, содержание подозреваемых под стражей до решения суда более 48 часов, применение в отношении некоторых из них пыток. Большинство арестованных, в особенности из числа ПНФА, вообще не были на акции", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители следстенного управления Генпрокуратуры оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".