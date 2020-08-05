Amnesty International осудила власти Азербайджана за аресты активистов

05 августа 2020, 23:23

Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность преследованиями политической оппозиции в Азербайджане. Волна арестов после акции в Баку 15 июля может привести к исчезновению и без того сильно разрозненной независимой оппозиции, говорится в заявлении организации.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). Задержанного 26 июля члена президиума партии Мамеда Ибрагима обвинили по четырем статьям УК Азербайджана в связи с акцией, 18 июля суд вынес решение о его аресте на четыре месяца. 30 июля в ПНФА сообщили, что число активистов партии, задержанных после митинга в Баку, возросло до 44, а 1 августа - до 48.

Более ста человек, большинство из которых - лидеры и активисты оппозиции, - были задержаны и арестованы по политически мотивированным обвинениям, связанным с митингом 15 июля в Баку, говорится в заявлении Amnesty International, опубликованном сегодня на сайте организации.

Правозащитники напомнили о заявлениях Ильхама Алиева относительно оппозиции и сочли последнюю волну арестов продолжением "политических преследований, начавшихся в марте 2020 года". "Под предлогом реагирования на пандемию COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал "очистить" страну от политической оппозиции, называя ее "предателями" и "пятой колонной", - сказано в заявлении Amnesty International.

Глава Азербайджана 20 марта обвинил оппозицию в провокациях в связи с коронавирусом, сказав, что она сеет панику среди населения. Он заявил, что в то время как правительство решительно борется против распространения коронавируса, "пятая колонна" устраивает провокации, и "в таком случае изоляция представителей этой пятой колонны станет уже исторической необходимостью". 15 июля Алиев обвинил представителей ПНФА в том, что они устроили провокации на акции в поддержку армии.

В заявлении указано, что мирная акция в Баку в ночь на 15 июля переросла в столкновения к утру, когда небольшая группа протестующих вошла в здание парламента. Силовики применили чрезмерную силу для разгона демонстрантов, используя в том числе водометы. Несколько демонстрантов и журналистов получили телесные повреждения. Сотрудники полиции конфисковали оборудование репортеров, освещавших митинг. По данным МВД, были ранены также семь силовиков и повреждены полицейские машины, говорится в документе правозащитников.

"По сообщениям местных наблюдателей и очевидцев, сразу после демонстрации полиция задержала более 70 человек в Баку. Семь человек были обвинены в совершении уголовного преступления, 46 человек арестованы в административном порядке на сроки от 15 до 60 дней, а остальные освобождены без предъявления обвинений. Источники сообщили Amnesty International, что задержанные содержались в переполненных, жарких, невентилируемых помещениях, с ограниченным обеспечением едой и водой. Им также было отказано в доступе к адвокатам, и они не смогли связаться со своими семьями. Были также сообщения о пытках и других видах жестокого обращения в местах содержания, включая психологическое давление", - сказано в заявлении Amnesty International.

Кроме того, по данным правозащитников, несколько активистов, которым не были предъявлены обвинения, содержались в участках в нарушение законодательства более 48 часов. "Лица, обвиняемые в административных и уголовных преступлениях, также без решения суда содержались под стражей больше времени, чем полагается по закону", - говорится в документе.

Amnesty International в своем заявлении напомнило руководству Азербайджана, что оно несет правовые обязательства "обеспечить содержание задержанных в гуманных условиях" и гарантировать соблюдение их прав.

"Помимо 70 человек, арестованных во время и сразу после митинга 15 июля, азербайджанские власти в последующие дни задержали десятки активистов и лидеров оппозиции. По словам местных наблюдателей, всего в связи с митингом не менее 60 человек были арестованы по обвинениям в "нарушении общественного порядка", "уничтожении имущества" и "сопротивлении полиции", - отметили правозащитники.

По их данным, порядка 40 арестованных являются членами партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА).

"При этом двум членам президиума ПНФА Фуаду Гахраманлы и Мамеду Ибрагиму предъявлены также обвинения в попытке захвата власти. Фуад Гархаманлы до сих пор остается без связи с внешним миром, к нему не допускают адвоката. Были высказаны опасения, что он может быть подвергнут пыткам и другим видам жестокого обращения. По словам представителей ПНФА, из четырех задержанных членов президиума партии только Асиф Юсифли присутствовал на демонстрации. Он мирно протестовал вместе с тысячами других протестующих, и следствие до сих пор не представило доказательства в поддержку любого из обвинений против него", - сказано в заявлении.

В документе также сказано, что, по данным адвокатов, большинство членов ПНФА были арестованы, несмотря на то, что следствие не представило никаких доказательств совершения оппозиционерами каких-либо незаконных действий.

"По словам местных правозащитников, большинство задержанных политических активистов остаются без связи с внешним миром, без доступа к адвокатам по выбору... 31 июля докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) также заявили, что они встревожены сообщениями о пытках над задержанными с целью принудить их дать ложные показания о подготовке госпереворота", - говорится в заявлении Amnesty International.

Координатор Центра репрессий и пыток Намизад Сафаров утверждает, что ко многим оппозиционерам до сих пор не допустили адвокатов.

"К примеру, в субботу (1 августа) появились сообщения о пытках над Фуадом Гахраманлы... Несмотря на то, что власти опровергли эти сообщения и заявили, что с ним все в порядке, до сегодняшнего дня к нему не допустили адвоката. Следствие ведется с грубыми процессуальными нарушениями", - заявил Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Азербайджана пока не отреагировали на заявление Amnesty International.

В пресс-службе Генпрокуратуры ранее опровергли сообщения о пытках над Гахраманлы и другими арестованными. "Подобные лживые утверждения распространяются с целью политизации уголовного дела, формирования ошибочного мнения у общественности, для того, чтобы запутать общественное мнение, повлияв на ход следствия. Информация не соответствует действительности, поэтому генеральная прокуратура решительно опровергает ее", - заявили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".