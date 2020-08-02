Активисты потребовали освободить арестованных после акции в Баку

02 августа 2020, 00:08

В Баку арестованы еще двое активистов партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Джаббаров и Мушвиг Гулиев. Им предъявлены уголовные обвинения по трем статьям в связи с акцией в поддержку армии. Всего к уголовной ответственности привлечены не менее 37 человек, сообщили правозащитники и активисты, потребовав освободить арестованных. В своем обращении они призвали международные организации повлиять на власти для решения этого вопроса.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). Задержанного 26 июля члена президиума партии Мамеда Ибрагима обвинили по четырем статьям УК Азербайджана в связи с акцией, 18 июля суд вынес решение о его аресте на четыре месяца. 30 июля в ПНФА сообщили, что число задержанных после митинга в Баку активистов партии возросло до 44, а 31 июля - до 46.

В ПНФА считают обвинения арестованным надуманными и политически мотивированными. "Власти нагнетают истерию вокруг акции 15 июля. И если сначала они преподносили провокацию на акции как беспорядки, то после ареста члена президиума ПНФА Фуада Гахраманлы начали предъявлять обвинения и в попытке захвата власти. Это все вымысел. По крайней мере, ПНФА не имеет никакого отношения к захвату парламента, и многих активистов просто не было на акции 15 июля", - ранее заявил член президиума ПНФА Ильхам Гусейн.

Председатель Гарадагского районного отделения ПНФА Эльнур Джаббаров и член Апшеронского отделения партии Мушвиг Гулиев были задержаны 30 июля. Их судьба прояснилась только поздно вечером 31 июля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член президиума ПНФА Ильхам Гусейн.

"31 июля Эльнуру Джаббарову и Мушвигу Гулиеву в следственном управлении генеральной прокуратуры предъявили обвинения по ст. 186.2.1 (умышленные уничтожение или повреждение имущества с причинением крупного ущерба), ст. 233 (организация действий, способствующих нарушению общественного порядка, или активное участие в таких действиях), ст. 315.1 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК Азербайджана. Поздно вечером в пятницу (31 июля) Насиминский районный суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Они арестованы в связи с акцией 15 июля. Таким образом, число привлеченных к уголовной ответственности по этому делу членов ПНФА достигло 18", - сказал Гусейн.

Он считает обвинения Гулиеву и Джаббарову, а также другим членам ПНФА "надуманными и политически мотивированными". "Большинство из них не были на акции. А те, кто был, не совершали противоправных действий. Против них нет достоверных доказательств. Власти используют провокацию на акции в поддержку армии для разгрома ПНФА", - считает Гусейн.

Группа из 22 азербайджанских правозащитников, активистов и журналистов обратилась к местной и международной общественности с призывом воздействовать на власти Азербайджана для освобождения арестованных, которых "преследуют на надуманным обвинениям".

"Власти Азербайджана используют ограничения в связи с пандемией COVID-19 для преследования своих критиков. А после событий на азербайджано-армянской границе в июле этого года, которые повлекли многочисленные жертвы, власти усилили репрессии против политических оппонентов. Так, эскалация напряженности на границе вызывала 14 июля многотысячные уличные акции в Баку в поддержку территориальной целостности страны и армии. Однако группа лиц, участвовавших в манифестации в ночь на 15 июля, без какого-либо сопротивления вошла в парламент, что дало повод полиции жестко разогнать всю демонстрацию перед зданием Милли меджлиса", - говорится в тексте обращения, поступившего корреспонденту "Кавказского узла" от одного из его подписантов, исполнительного директора НПО "Линия защиты" Руфата Сафарова.

Авторы заявления указали на то, что 15 июля президент Ильхам Алиев на заседании правительства представил эти события как "провокацию" партии Народного фронта Азербайджана "с целью осуществления государственного переворота".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 июля, выступая на заседании правительства Азербайджана, обвинил представителей ПНФА в том, что они устроили провокации на акции в поддержку армии.

"После этой речи президента стали проводиться массовые аресты представителей руководства и рядовых членов партии. Среди арестованных есть также представители других политических организаций, включая членов движений "За демократию и благоденствие" и "Мусульманское единство", а также общественные деятели, в частности поэт, бывший замглавы МВД Нахичеванской автономной республики Сиявуш Мустафаев", - сказал Сафаров.

По его словам, большинсту арестованных предъявлены одни и те же обвинения по статьям УК Азербайджана. Кроме того, двое ведущих членов ПНФА - Фуад Гахраманлы и Мамед Ибрагим - обвинены также по ст. 278 (насильственный захват власти). Несколько других активистов были обвинены по статье 139-1.1 (нарушение антиэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов). Среди них оказался и сын Мамеда Ибрагима - Мехти Ибрагимов, активист ПНФА Мухаммед Иманлы, сказал правозащитник.

В общей сложности, по меньшей мере 37 человек привлечены к уголовной ответственности в связи с акцией в Баку. 36 из них были заключены под стражу до суда, а один - отправлен под домашний арест. Из привлеченных к уголовной ответственности 18 человек представляют ПНФА. Кроме того, 27 человек были приговорены к административным арестам и большинство из них - члены ПНФА, говорится в обращении.

"Процессуальные права активистов, арестованных по сфабрикованным обвинениям, грубо нарушаются, многим не разрешается встречаться со своими адвокатами или родственниками. Также имеются сообщения о том, что многие из этих лиц подвергались пыткам и другим формам жестокого обращения. Очевидно, что правительство Азербайджана, пользуясь ограничительным режимом, связанным с пандемией, пытается полностью устранить своих критиков и политических противников, окончательно подавить свободу слова", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" другой подписант обращения директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

Авторы документа выражают обеспокоенность "значительным ухудшением ситуации с правами человека в стране и призывают Европейский союз, Совет Европы, ООН, ОБСЕ и другие межправительственные структуры, международные правозащитные организации и прогрессивные правительства содействовать прекращению политических репрессий в Азербайджане".

По словам Гусейнова, данное обращение будет разослано во все инстанции ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЕС, напрямую занимающиеся правами человека парламенты и правительства Западных государств.

"Пандемия не должна отодвигать на задний план ситуацию с правами человека. Недопустимо, чтобы кризис здравоохранения усугублял еще и проблемы с правами человека в авторитарных государствах. Иначе это уже будет кризисом неспособности государств и организаций, несущих ответственность за права человека в мире, защитить демократические ценности", - заявил Гусейнов.

Авторы обращения потребовали освободить арестованных. "Мы требуем, чтобы власти Азербайджана немедленно освободили невинных людей. Мы также призываем прогрессивную общественность страны не оставаться равнодушным к происходящему, использовать все законные средства, чтобы возвысить свой голос в знак протеста против репрессий", - сказано в обращении.

Документ подписали правозащитники Лейла Юнус, Интигам Алиев, Эмин Гусейнов, Руфат Сафаров, Акиф Гурбанов, Гюнай Исмайлова, Самир Казымли, Фуад Гасанов, Намизад Сафаров, Зафар Ахмедов, Гилал Мамедов, Аловсат Садыглы, Автандил Мамедли, Сайгын Рустамли, Заур Акпер, журналисты Ровшан Гаджибейли, Севиндж Вагифгызы, Тезехан Мираламли, юристы Рашид Гаджилы, Ялчин Иманов, Алаиф Гасанов и глава Союза интеллигенции Азербайджана Эльданиз Гулиев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".