37 человек пополнили список политзаключенных в Азербайджане

06 августа 2020, 12:06

Число политзаключенных за последние полтора месяца возросло на 37 и составило 192, говорится в отчете союза "За свободу политзаключенных Азербайджана". Список пополнили 36 обвиняемых по делу о митинге 15 июля в Баку и бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июня союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" (ССПЗА) обнародовал список политзаключенных, в который были включены 158 имен.

Обновленный список союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" распространил 5 августа. Составители списка, как и прежде, исходили из критериев понятия "политзаключенный", установленных ПАСЕ, сказано в документе, поступившем "Кавказскому узлу" от ССЗПА.

Пять критериев понятия "политзаключенный" резолюции ПАСЕ: a) если человек задержан в нарушение одной из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; b) если помещен под стражу по чисто политическим причинам; c) если по политическим мотивам продолжительность и условия содержания под стражей явно не пропорциональны преступлению; d) если человек задержан на дискриминационной основе; e) если задержание стало результатом несправедливых разбирательств и связано с политическими мотивами.

Обновление списка политзаключенных связано с массовыми арестами по делу об акции 15 июля, сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из соавторов отчета глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"За прошедшие не полных полтора месяца из списка политзаключенных выбыли три человека - выпущенный после трехмесячного заключения в психбольнице Агиль Гумбатов и двое лиц из так называемой группы "Саида Дадашбейли". Это полностью отбывшие 13-летние сроки тюремного наказания сам Саид Дадашбейли и осужденный вместе с ним Джахангир Керимов. Фигурантов этого дела мы отнесли в категорию "Жертв МНБ", поскольку они стали жертвами произвола работников бывшего Министерства национальной безопасности. И из этой группы, в которой изначально было 10 человек, теперь остался один заключенный Джейхун Алиев", - сказал Гасанов.

Вместе с тем, по данным правозащитника, список пополнили 37 человек.

"Список, в частности, пополнил экс-министр обороны Рагим Газиев. Он обвиняется в "открытых призывах против государства" и "диверсии". Судя по короткому официальному пресс-релизу, он распространял не соответствующие действительности сообщения о ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля, в частности, завышенные данные о потерях азербайджанской армии. Однако неясно, где он распространил это сообщение, какова была его аудитория. После задержания к Газиеву не допустили адвоката по выбору. Газиев в последние годы критиковал коррупцию во власти, проблемы нарушения прав человека, и мы усматриваем в его деле политические мотивы", - пояснил Гасанов.

Еще 36 человек, оказавшиеся в списке, - это арестованные в связи с акцией 15 июля, отметил правозащитник.

В ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). Задержанного 26 июля члена президиума партии Мамеда Ибрагима обвинили по четырем статьям УК Азербайджана в связи с акцией, 18 июля суд вынес решение о его аресте на четыре месяца. 30 июля в ПНФА сообщили, что число активистов партии, задержанных после митинга в Баку, возросло до 44, а 1 августа - до 48.

"После акции 15 июля в поддержку армии были произведены массовые аресты. Фигурантов дела обвиняют в "нарушении общественного порядка", "уничтожении чужого имущества" и "сопротивлении полиции". По меньшей мере, в делах 36 арестованных мы усмотрели грубые процессуальные нарушения: недопуск к подследственным адвокатов, содержание подозреваемых под стражей до решения суда более 48 часов, применение в отношении некоторых из них пыток. Половина из 36 арестованных - это активисты ПНФА. Двум членам президиума партии - Мамеду Ибрагиму и Фуаду Гахраманлы - также предъявлены обвинения в "попытке захвата власти". Большинство членов ПНФА вообще не были на акции. Среди арестованных есть также члены "Мусульманского единства"", - сказал Гасанов.

По его словам, общее число политзаключенных после освобождения троих и пополнения списка 37 новыми именами составило 192. Список разделен на девять категорий. В группе "Журналисты" остаются восемь человек: Афган Садыгов, главный редактор религиозного сайта www.xeber44.com Араз Гулиев, главный редактор сайта www.kent.info Эльчин Исмаиллы, региональный корреспондент газеты "Азадлыг" Зия Асадли, главный редактор сайта realliq.info Икрам Рагимов, руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов, глава сайта yukselis.info Эльчин Мамед, редактор nia.az Бахруз Алиев.

В категории "Члены оппозиционных партий и движений" указаны 11 имен. Это член Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу, активисты Ниямеддин Ахмедов, Саид Мамедзаде, члены Партии народного фронта Азербайджана Фуад Ахмедли, Орхан Бахышлы, Бабек Гасанов, Агиль Магеррамов, Паша Умудов и Ализамин Салаев, бывший глава Гедабекского района Салех Рустамов, бывший министр обороны Рагим Газиев.

В категории "Жертвы преступлений МНБ" остается один человек - Джейхун Алиев.

В группе "Верующие" - по-прежнему 52 человека. Они разделены на несколько подгрупп. В одной из них шесть членов "Исламской партии", включая ее лидера Мовсума Самедова. 45 человек из группы "Верующие" - это арестованные по "нардаранскому делу", в том числе руководители и активисты движения "Мусульманское единство".

Материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В группе "Заложники" остается Эмин Шагиев (Сагиев) - родственник находящегося в политэмиграции журналиста Тюркеля Азертюрка.

В группе "Пожизненно заключенные" упомянуты 14 человек. Среди них - шесть бывших офицеров отряда полиции особого назначения, осужденные в связи с мятежом в 1995 году, три бывших члена воевавшего в 1992-1993 годах в Нагорном Карабахе отряда "Гарангуш" и пять осужденных по делу бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.

"Этим лицам после отмены смертной казни в 1998 году высшую меру автоматически решением парламента заменили на пожизненное заключение. Однако закон не имеет обратной силы. Поэтому им должны были заменить смертную казнь на альтернативное на тот момент максимальное наказание - 15 лет тюремного заключения. Эти люди уже провели в тюрьме четверть века", - сказал Гасанов.

В группе "Осужденные по "гянджинскому делу" - 45 имен. "Этих людей осудили в связи с беспорядками в Гяндже 10 июля 2018 года. Но многие из них оказались на площади случайно - пришли посмотреть намеченную акцию. Они не имели отношения к убийству двух полицейских. Арестованных подвергали изощренным пыткам, пускали им ток по телу. Всех представили исламскими радикалами, хотя некоторые даже вовсе не верующие", - утверждает Гасанов.

В группу осужденных по "тертерскому делу" вошли 25 имен. "В мае 2017 года прошли массовые аресты среди военных, которые служили в частях на территории Тертерского района, а также местных граждан. Утверждалось, что они занимались шпионажем в пользу Армении. Однако следствие велось с грубейшими нарушениями процессуальных норм, обвиняемых подвергали изощренным пыткам", - сказал Гасанов.

Новую категорию составили "Арестованные после митинга 14-15 июля 2020 г.", в которой - 36 человек.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев развернул самые жестокие репрессии против инакомыслящих, используя ограничения в связи с пандемией COVID-19. Падение цен на нефть и пандемия COVID-19 привели к большим социально-экономическим проблемам в Азербайджане, которые, безусловно, могли вызвать протесты азербайджанских граждан. Предотвратить возможные протесты населения правящий режим решил исключительно с помощью репрессий", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" другой соавтор документа, директор Института мира и демократии Лейла Юнус.

Она напомнила, что аресты начались в марте, а "в середине лета последовала новая волна репрессий".

"12-16 июля произошли боевые действия на армяно-азербайджанской границе, с обеих сторон были убитые и раненные. В знак солидарности с погибшими военнослужащими тысячи людей вечером 14 июля вышли на демонстрацию в центре Баку. Власти использовали массовую акцию, чтобы спровоцировать столкновения граждан с полицией и репрессировать десятки активистов оппозиции. После этих событий Ильхам Алиев выступил с речью, в которой обвинил оппозицию в подготовке государственного переворота, который, по его словам, якобы начался с захвата здания парламента", - заявила Лейла Юнус.

Она считает, что "международное сообщество не должно оставаться безучастным к произволу властей Азербайджана" и "необходимы санкции против чиновников, чтобы остановить репрессии".

Власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".