Территория Гобустанской тюрьмы особого режима в Азербайджане. Фото Ветер с Апшерона для "Кавказского узла"

16 февраля 2021, 07:18

Правозащитники призвали помиловать осужденных в Азербайджане

Бакинский клуб прав человека обратился к властям Азербайджана с просьбой освободить 110 человек, осужденных на различные сроки, в том числе на пожизненное заключение.

Как писал "Кавказский узел", число политзаключенных за последние пять месяцев сократилось на 46 и составило 146 человек, подсчитал в конце января союз "За свободу политзаключенных Азербайджана". Уменьшение числа политзаключенных в Азербайджане еще не свидетельствует об изменении политики властей в отношении оппонентов, заявили правозащитники Намизад Сафаров и Анар Мамедли. В ближайшее время многие политзаключенные выйдут на свободу, предположила правозащитница Новелла Джафароглу.

Бакинский клуб прав человека обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с призывом освободить ряд осужденных, сообщило 15 февраля агентство "Туран".

Правозащитники также разослали копии обращения председателю  комиссии по вопросам помилования при президенте Самиру Нуриеву и членам комиссии.

Свое обращение азербайджанские правозащитники сделали с учетом практики подписания президентских распоряжений о помиловании накануне праздника Новруз и нормами законодательства, позволяющими НПО выступать с ходатайствами о  помиловании.

Новруз-байрам – праздник Нового года (21 марта) по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов, также имеет значение как праздник весны и обновления, символизируя пробуждение всего живого. Один из главных атрибутов Новруза – костер, прыгая через который люди очищаются от всего плохого за прошедший год. В память об усопших в праздник принято зажигать свечи, также существует традиция примирения всех поссорившихся говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке о празднике. На государственном уровне в Азербайджане этот праздник отмечается с 1992 года, после объявления независимости страны. До 2006 года на Новруз праздничными выходными были два дня. В декабре 2005 года парламент постановил праздновать пять дней, однако из-за перестановок выходных каникулы продолжаются 7-9 дней.

"В период войны и после нее в публичных выступлениях вы не раз подчеркивали, что победа в Карабахе была достигнута благодаря национальному единству и солидарности.  Однозначно поддерживая этот тезис, считаем, что широкое помилование в контексте Карабахской победы  еще более усилит это единство, оправдает возникшие позитивные ожидания", - процитировало обращение агентство.

Всего правозащитники попросили об освобождении 110 человек.  Среди них лица, обвинения против которых не были подтверждены в судах, а также осужденные на различные сроки и на пожизненное заключение.

В список  из 110 человек вошли фигуранты "Гянджинского дела", арестованные по событиям 10 июля 2018 года, "Тертерского дела" и "Нардаранского дела", активисты Партии Народного фронта Азербайджана, журналисты, трое осужденных на пожизненное заключение по делу о мятеже ОПОН в 1995 году и другие, сообщило со ссылкой на правозащитника Расула Джафарова агентство.

Также в списке есть лица, осужденные не по политическим делам. 

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Тофиг Ягублу обвинил суд в выполнении политического заказа", "Amnesty International осудила власти Азербайджана за аресты активистов", "Активист движения Nida задержан в Азербайджане".

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