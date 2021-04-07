Эльчин Мамед. Скриншот "turan.az" https://www.turan.az/ext/news/2020/10/free/Social/ru/128891.htm

07 апреля 2021, 19:55

Эльчин Мамед отказался от амбулаторного лечения в колонии

Врачи Минюста Азербайджана обследовали журналиста и правозащитника Эльчина Мамеда и назначили ему амбулаторное лечение в колонии. Мамед считает, что обследование было поверхностным, и настаивает на госпитализации в больницу Пенитенциарной службы, сообщила его мать.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября 2020 года Сумгаитский горсуд признал Эльчина Мамеда виновным в краже и незаконном хранении оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Он не признал своей вины. 20 февраля апелляционный суд оставил приговор в силе, не став разбираться в "очевидных нестыковках" в деле, заявил адвокат Мамеда. В конце марта правозащитники обратились в Минюст Азербайджана с просьбой о переводе Мамеда в лечебное учреждение Пенитенциарной службы в связи с возникшими у него проблемами со здоровьем. Мать заключенного сообщила, что он страдает от боли в ногах, с трудом ходит и нуждается во врачебном обследовании.

Эльчина Мамеда задержали, а затем арестовали "по сфабрикованным обвинениям", заявила Amnesty International. "Это произошло после того, как он опубликовал в интернете критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Эльчина Мамеда следует немедленно освободить без всяких условий", – говорится в заявлении, размещенном 3 апреля 2020 года на сайте организации.

Эльчин Мамед 6 апреля был обследован в колонии №14 врачами, направленными главным медицинским управлением Минюста, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать заключенного Рахиля Мамедли.

"Эльчин им рассказал, что на момент ареста он был носителем только гепатита С. Однако спустя месяц у него возникли проблемы со здоровьем. Целый год он находился в закрытой камере и не получал никакого лечения. За это время проблемы усугубились. Врачи визуально осмотрели у него шишки на руке и ногах, констатировали затрудненность дыхания из-за проблем в бронхах. Осмотрели снаружи почки в связи с жалобами Эльчина на боли в этой части тела. После этого Эльчину назначили амбулаторное лечение в медпункте колонии, не выдав ему никаких документов и не сообщив о каком-либо диагнозе", – утверждает Рахиля Мамедли.

По ее словам, Эльчин Мамед отказывается от амбулаторного лечения и настаивает на переводе его в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

"Эльчин считает, что без УЗИ-обследования, анализов мочи и крови правильное лечение не может быть назначено. Он настаивает на переводе в больницу Пенитенциарной службы, потому в колонии нет возможности для лабораторного обследования, УЗИ. Эльчина надо срочно переводить в больницу... Он носитель гепатита C. От этого я сама передаю лекарства и народные средства, потому до ареста лечение было назначено. Но другие проблемы должны быть точно диагностированы и назначено лечение. А амбулаторное лечение на основе поверхностного визуального обследования не может быть эффективным", – считает мать активиста.

Члены Мониторинговой группы правозащитных организаций намерены повторно обратиться в Минюст для госпитализации Эльчина Мамеда.

"Мы обращались уже в Минюст. После этого Эльчина Мамеда обследовали. Однако мы считаем, что человека с симптомами серьезных заболеваний, уже повлиявших на его физическое состояние, да еще с гепатитом C, надо обследовать и лечить в больничных условиях. Мы сейчас готовим письмо на имя министра юстиции, чтобы Эльчина перевели в лечебное учреждение", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" член мониторинговой группы, глава Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы воздержались от комментариев относительно состояния здоровья Мамеда, сославшись на то, что врачи главного медуправления Минюста не подчиняются этой структуре. В Пенитенциарной службе сказали, что не располагают информацией о состоянии здоровья этого заключенного. Представители главного медицинского управления Минюста оказались недоступны для комментариев.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Журналист Полад Асланов этапирован из СИЗО в колонию", "Аналитики усомнились в перспективе помилования азербайджанских политзаключенных", "Суд в Баку отказался отменить приговор оппозиционеру Иманлы".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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