Мать Эльчина Мамеда сообщила об ухудшении его здоровья в колонии

01 апреля 2021, 18:24

Азербайджанский журналист и правозащитник Эльчин Мамед страдает от боли в ногах и с трудом ходит, он нуждается во врачебном обследовании, сообщила мать заключенного. Минюст отказался реагировать на устный запрос правозащитников о переводе Мамеда в тюремную больницу.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября 2020 года Сумгаитский горсуд признал Эльчина Мамеда виновным в краже и незаконном хранении оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Он не признал своей вины. 20 февраля апелляционный суд оставил приговор в силе, не став разбираться в "очевидных нестыковках" в деле, заявил адвокат Мамеда. В конце марта правозащитники обратились в Минюст Азербайджана с просьбой о переводе Мамеда в лечебное учреждение Пенитенциарной службы этого ведомства в связи с возникшими у него проблемами со здоровьем.

Эльчина Мамеда задержали, а затем арестовали "по сфабрикованным обвинениям", заявила Amnesty International. "Это произошло после того, как он опубликовал в интернете критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Эльчина Мамеда следует немедленно освободить без всяких условий", – говорится в заявлении, размещенном 3 апреля 2020 года на сайте организации.

31 марта Эльчин Мамед созвонился со своей матерью по телефону из колонии №1, где отбывает наказание. "Разговор длился около пяти минут. У Эльчина был измученный голос. Поначалу он пытался скрыть от меня усиление у него болей в ноге. Но, я-то мать, и чувствую, когда у сына что-то не так. Он признался мне, что у него сильные боли в тазобедренной части, ногах, пятках, и в комнату телефонных переговоров он с трудом дошел", - рассказала Рахиля Мамедова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, заключенный по-прежнему сильно кашляет. Врачи колонии не ставили ему диагнозов, но в Шувеланском СИЗО, где содержался Эльчин Мамед до перевода в колонию, медработники подтверждали факт проблем со здоровьем, отметила Рахиля Мамедова. "Еще тогда у Эльчина стали опухать ноги, и врач сказал, что это от простатита", - сказала она.

По ее словам, до ареста Эльчин Мамед был носителем гепатита С. "Все другие болезни он «заработал» в тюрьме. Эльчин считает, что в первые три недели в Шувеланском СИЗО его содержали 21 день на карантине в сыром, холодном помещении, и болезни он схватил там. Наверное, эти болезни могли возникнуть и в результате физического давления", - предположила Мамедова.

Она сообщила, что на днях посетит сына и отвезет ему лекарства от гепатита С и витамины. "Других лекарств Эльчину не назначили, потому что он сначала должен быть обследован. В колонии нет условий для этого. Эльчина могут обследовать и лечить только в тюремной больнице", - подчеркнула мать заключенного.

Адвокат Фариз Намазлы подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Мамед страдает от боли в ногах. "В СИЗО врач говорил о варикозном расширении вен, проблемах с простатой у Эльчина Мамеда. Мы еще тогда ходатайствовали об изменении меры пресечения и освобождение Мамеда из-под стражи на период предварительного и судебного следствия, чтобы он мог обследоваться и лечиться в гражданской клинике. Однако ходатайства не были удовлетворены", - отметил Намазлы.

Он отметил, что только 30 марта получил разрешение от пенитенциарной службы на посещение Мамедова в колонии. "Я планировал сегодня поехать к Эльчину Мамеду. К сожалению, у меня возникла неисправность в автомобиле, и не смог поехать. Эльчин содержится в колонии №1, которая находится в пустынной местности Гызылдаш. На общественном транспорте туда добраться практически невозможно", - пояснил Намазлы.

Минюст не ответил по существу на просьбу о переводе Мамеда в тюремную больницу, предложив направить официальное письмо, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член Мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана (МГПЗОА), глава Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу. "Для оперативности, мы обратились в Минюст в устной форме по телефону. Сегодня нам предложили написать официальное письмо от имени членов Мониторинговой группы. Завтра мы отправим такое письмо", - сказала Джафароглу.

Завотделением частной медклиники (City Hospital), доктор медицинских наук профессор Адиль Гейбулла воздержался от однозначных комментариев ситуации со здоровьем Эльчина Мамеда. Однако, на его взгляд, такие заболевания как варикозное расширение вен, простатит, требует стационарного медицинского обследования.

"В медпунктах исправительных учреждений нет условий для проведения таких обследований и проведения лечения и хирургического вмешательства, если оно необходимо. Отсутствие лечения может привести к тяжелым осложнениям. К примеру, варикозное расширение вен может привести к тромбозу, полной закупорке кровеносных сосудов, что может иметь фатальные последствия. А запущенное воспаление простаты может повлечь онкологическое заболевание предстательной железы", - указал Гейбулла корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его словам, носитель гепатита С должен находиться под постоянным наблюдением врачей, периодически проходить обследования, получать необходимые лекарства.

Представитель отдела общественных связей Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".