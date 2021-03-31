Правозащитники в Азербайджане призвали перевести Мамеда из колонии в больницу

31 марта 2021, 10:16

Приговор азербайджанскому журналисту и правозащитнику Эльчину Мамеду обжалован в Верховном суде. Правозащитники обратились в Минюст Азербайджана с просьбой о переводе Мамеда в лечебное учреждения Пенитенциарной службы этого ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября 2020 года Сумгаитский горсуд признал Эльчина Мамеда виновным в краже и незаконном хранении оружия и приговорил его к четырем годам заключения. 20 февраля апелляционный суд оставил приговор в силе, не став разбираться в "очевидных нестыковках" в деле, рассказал адвокат Мамеда.

Эльчин Мамед подвергся уголовному преследованию после того, как жительница Сумгаита заявила, что после обращения к нему за правовой помощью обнаружила пропажу из сумки драгоценностей на 7500 манатов (4500 долларов).

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мамеда Фариз Намазлы, его подзащитный после решения Бакинского апелляционного суда в конце февраля был переведен в учреждение по отбыванию наказания (колонию №14) в поселке Гызылдаш, примерно в 30 километрах западнее Баку.

"Эта колония находится в пустынной местности среди каменных карьеров. Ветры все время приносят туда пыль. Зимой там очень холодно, днем – очень жарко. Колония построена в середине 20 века и не отвечает стандартам Совета Европы. У Эльчина Мамеда после перевода в колонию ухудшилось состояние здоровья. Он и так страдает гепатитом C, теперь у него опухли ноги, он стал сильно кашлять", – сказал Намазов.

Адвокат еще не встречался в колонии с Мамедом. "После перевода осужденного в колонию адвокат должен получить разрешение от Пенитенциарной службы для посещения подзащитного на новом месте. Я обратился сразу же. Но разрешение пришло только 30 марта. При первой же возможности я пойду на встречу с Эльчином Мамедом", – заявил он.

По его словам, права Мамеда на телефонные разговоры и свидания с членами семьи соблюдаются. "Я поддерживаю контакты с его матерью, и, по ее словам, Эльчин Мамед на обращение с ним не жалуется и имеет возможности встречи, телефонных разговоров с членами семьи", – сказал адвокат.

Мать осужденного Рахиля Мамедова в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" подтвердила, что ее сын имеет возможность звонить по телефону каждые 3-4 дня.

"Можно также раз в неделю встречаться с Эльчином. От семьи я хожу к нему, Эльчин сам так хочет. Но колония находится далеко, туда добираться сложно, нет прямого транспорта, и поэтому каждую неделю я не могу ездить туда. В последний раз я была у него 7 марта. На днях получу пенсию, подготовлю "передачу" и вновь поеду на свидание с сыном", – отметила Мамедова.

Она выразила тревогу за состояние здоровья сына. "Эльчин носитель гепатита С. Колония, где он находится, в пустынной местности, где постоянно дуют ветры, раздувающие пыль с окрестных каменных карьеров. В таких условиях Эльчин может превратиться из носителя в больного гепатитом C, повредить свои почки. У него опухли ноги, обострились другие заболевания. До тюрьмы этих проблем у него не было. После задержания его на 21 день заключили на карантин в Шувеланском СИЗО. Там его содержали в сыром, холодном помещении. После этого у него возникли, а сейчас обострились болезни. В последнее время он также сильно кашляет", – рассказала Мамедова.

Женщина считает важным перевод сына в тюремную больницу. "Сейчас правозащитники обратились в Минюст для перевода Эльчина в больницу. Надеюсь, этот вопрос будет быстро решен", – сообщила Мамедова.

Мать рассказала, что Мамед принимает "некоторые препараты". "В колонии есть врачи. Но они не специалисты по конкретным специфическим направлениям. Они могут давать обезболивающие, противопростудные лекарства. Однако в колонии нет условий для глубоких медицинских обследований, нет возможностей проводить анализы, УЗИ-осмотры и другое", – продолжила она.

По ее словам, семья Мамеда испытывает материальные трудности. "Эльчин был основным кормильцем семьи. Его супруга преподает в Сумгаитском университете. Но на зарплату невестки содержать семью очень сложно. У них двое детей – дочь учится в девятом классе, сын – в шестом классе. Я сама пенсионерка. Отец Эльчина умер от производственной травмы, когда ему было шесть лет. Я одна растила сына и с детства приучала к честности. Он всегда зарабатывал честным трудом. Будучи юристом, он часто малоимущих защищал безвозмездно, выявлял незаконные действия чиновников. За это он нажил себе недругов. Видимо, за эту работу и заказали арест Эльчина", – отметила Мамедова.

Она надеется, что Верховный суд восстановит права ее сына. "Есть еще Верховный суд. Очень надеюсь, что Верховный суд освободит моего сына", – сказала женщина.

Адвокат Намазлы сказал, что еще в конце февраля он подал кассационную жалобу на решение Сумгаитского апелляционного суда. "По правилам кассационная жалоба подается в апелляционный суд и оттуда направляется в Верховный суд. В середине марта жалоба поступила в Верховный суд Азербайджана. Согласно законодательству рассмотрение должно быть назначено в течение трех месяцев. Однако нередко эти сроки не выдерживаются из-за большого числа дел", – сказал Намазлы, отметив, что защита просит оправдать Мамеда.

Ранее редактор сайта Criminal.az Анар Мамедов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что указанная женщина на него также подавала жалобу в полицию. "Ее жалобу использовали как повод для вызова меня в полицию и оказания давления. Правда, ее жалоба не вызвала правовых последствий. Но все равно это использовалось для давления на меня в связи с журналистской работой", – заявил Мамедов.

По словам адвоката, защита уже направила жалобу в ЕСПЧ на досудебное заключение Мамеда. "Следствие не представило достаточных первичных доказательств против обвиняемого. Это нарушение статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции прав и свобод человека. Мы направили жалобу в ЕСПЧ", – заявил Намазлы.

Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана (МГПЗОА) 29 марта обратилась в Минюст для перевода Эльчина Мамедова в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

"Эльчина Мамеда мы знаем как журналиста и правозащитника. Он активно занимался защитой прав граждан не только в Сумгаите, но и других регионах страны. Возглавляемая им организация осуществляла проекты по правовому просвещению граждан, мониторингу выборов, предоставлению безвозмездных юридических консультаций гражданам. Организация проводила мониторинги ситуации с правами человека. Мы считаем Эльчина Мамеда политзаключенным и считаем, что он должен быть освобожден. А до освобождения его в связи с проблемами со здоровье, должны перевести в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. 29 марта мы обратились в Минюст с такой просьбой", – сказала член МГПЗОА, глава Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу.

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" также выразил сомнение в правомерности преследования Эльчина Мамеда.

"Официальная версия обвинения выглядит нелепо. Эльчин Мамед, будучи юристом, вряд ли так подставился бы, как утверждает следствие, пойдя на банальную кражу. Эльчин Мамед известен как правозащитник и руководитель медиа. Возглавляемая им газета "Юкселиш намине" выходила в нулевые годы. Потом она выходила в электронном виде. В этом издании много места уделялось вопросам прав человека, защите политзаключенных. В общем-то, это было правозащитное издание, хотя аудитория его была небольшая, даже по меркам Азербайджана. Тем не менее, отчеты организации "Правовое просвещение сумгаитской молодежи" о правах человека привлекали внимание международных организаций. Примечательно, что Мамеда арестовали спустя несколько дней после публикации очередного отчета", – сказал Гусейнов.

Отметим, что в настоящее время работа сайта "Юкселиш намине" yukselis.info приостановлена.

Получить комментарии в отделе общественных связей Пенитенциарной службы "Кавказскому узлу" пока не удалось.

Эльчина Мамеда задержали, а затем арестовали "по сфабрикованным обвинениям", заявила Amnesty International. "Это произошло после того, как он опубликовал в интернете критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Эльчина Мамеда следует немедленно освободить без всяких условий", – говорится в заявлении, размещенном 3 апреля 2020 года на сайте организации.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".