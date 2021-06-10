Состояние заключенного Эльчина Мамеда улучшилось

10 июня 2021, 18:46

Журналист и правозащитник Эльчин Мамед сообщил, что его состояние после обморока в колонии нормализовалось. Ни лечение, ни качественная диагностика в колонии невозможны, Мамеду необходима госпитализация, настаивает его мать. Защита рассчитывает на снисхождение суда при рассмотрении кассационной жалобы.

"Кавказский узел" информировал, что 16 октября 2020 года журналист и правозащитник Эльчин Мамед был приговорен к четырем годам заключения по делу о краже и незаконном хранении оружия. Он не признал своей вины. В конце апреля Верховный суд Азербайджана принял в производство его кассационную жалобу.

В конце марта правозащитники попросили Минюст Азербайджана перевести Мамеда в тюремную больницу, но ему назначили лишь амбулаторное лечение в колонии. Заключенный считает, что врачебное обследование было поверхностным, и настаивает на госпитализации. Обсерватория по защите правозащитников призвала власти освободить Мамеда и обеспечить ему лечение. 6 июня Мамед, оставшийся без лечения, упал в обморок, рассказала его мать.

Врачи колонии не смогли объяснить причины обморока

Мать активиста, Рахиля Мамедова, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что накануне вечером связалась с ним по телефону.

"Он сказал, что с ним все в порядке. Однако голос у него был слабый. Эльчин рассказал, что вечером в воскресенье (6 июня. - Прим. "Кавказского узла") он беседовал в бараке с другими заключенными. Вдруг Эльчину стало плохо, и он упал. Хорошо, что он упал на койку, а не на пол. От удара о бетонный пол у него, наверное, голова бы разбилась. Почти сутки он был в бессознательном состоянии. Он говорит, что ничего не помнит. Когда он очнулся, уже был в медпункте колонии. Ему дали какие-то лекарства, и теперь ему чуть лучше. Однако у него остаются серьезные проблемы со здоровьем, и он нуждается в стационарном лечении. Потеря сознания стала серьезным тревожным звонком", - подчеркнула Рахиля Мамедова.

По ее словам, причиной потери сознания стало резкое повышение кровяного давления. "У Эльчина после ареста начались серьезные проблемы со здоровьем. Во время предварительного следствия его содержали в антисанитарных условиях в Шувеланском СИЗО. Он и так был носителем гепатита С, а в тюрьме "заработал" другие болезни. У него сейчас острая форма простатита, которая ударила и по почкам. Именно из-за проблем с почками у него давление резко повышается. Но врачи внятного объяснения не дали причинам потери сознания", - посетовала Мамедова.

Она считает, что Эльчина Мамеда необходимо госпитализировать. "Вместо больницы его примерно месяц назад перевели из колонии №14 в колонию №16. Здесь условия, конечно, лучше. 14-я колония находилась близ каменных карьеров в поселке Гызылдаг, там всегда было пыльно. Это усугубляло проблемы со здоровьем у Эльчина, связанные с сильным кашлем. 16-я колония расположена в поселке Рамана, это очень близко к городу. Здесь чисто, постоянно идет вода, есть возможность регулярно принимать душ. Условия хорошие. Но Эльчину нужно качественное лечение. В медпункте колонии нет аппарата УЗИ, нет возможности лабораторных исследований образцов крови", - указала Рахиля Мамедова.

Международная правозащитная организация Amnesty International ранее заявила, что Эльчина Мамеда арестовали "по сфабрикованным обвинениям". "Это произошло после того, как он опубликовал в интернете критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Эльчина Мамеда следует немедленно освободить без всяких условий", - призвали правозащитники. Имя Эльчина Мамеда вошло в опубликованный 4 июня список политзаключенных союза "За свободу политзаключенных Азербайджана". Он включен в группу "Журналисты и блогеры".

Омбудсмен проигнорировал просьбу о помощи Эльчину Мамеду

В колонию №16 Эльчина Мамеда перевели по просьбе Мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана, направленной в Минюст, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член Мониторинговой группы Саадат Бананъярлы. "Мы обращались в колонию в связи с потерей Эльчином Мамедом сознания. Нам сказали, что ему оказывается необходимая медицинская помощь, и его состояние нормализовалось", - отметила Бананъярлы. Вопрос о переводе осужденного в лечебное учреждение пенитенциарной службы все еще рассматривается, добавила она.

Решение о переводе заключенного в больницу принимается главным медуправлением Минюста на основе заключения врачей пенитенциарной системы, указал адвокат Мамеда Фариз Намазлы. "Я обращался к омбудсмену для оказания содействия в ускорении медобследования Мамеда, однако ответа не получил. Сегодня я повторно обратился в офис уполномоченного по правам человека", - сообщил Намазлы корреспонденту "Кавказского узла".

Он также сообщил, что на 7 июля в Верховном суде назначено рассмотрение кассационной жалобы на приговор Мамеду. "Мы будем просить Верховный суд оправдать Мамеда. Его осудили по недостоверным доказательствам. С другой стороны, у Мамеда серьезные проблемы со здоровьем, и Верховный суд может хотя бы смягчить приговор, сократить время наказания до уже отбытого периода или заменить реальный срок на условное наказание", - сказал Намазлы. Он отметил, что не посещал Мамеда после апелляционного суда, однако регулярно поддерживает связь с осужденным по телефону.

В аппарате омбудсмена воздержались от комментариев "Кавказскому узлу", сославшись на отсутствие информации по делу Мамеда.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа публикуются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".