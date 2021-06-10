Мать Эльчина Мамеда заявила об ухудшении его здоровья в колонии

10 июня 2021, 07:28

Состояние здоровья азербайджанского журналиста и правозащитника Эльчина Мамеда ухудшилось в колонии из-за отсутствия лечения, рассказала мать осужденного. Решается вопрос о переводе Мамеда в тюремную больницу, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября 2020 года суд приговорил журналиста и правозащитника Эльчина Мамеда к четырем годам заключения по делу о краже и незаконном хранении оружия. Он не признал своей вины. В конце марта правозащитники обратились в Минюст Азербайджана с просьбой о переводе Мамеда в лечебное учреждение пенитенциарной службы в связи с возникшими у него проблемами со здоровьем. 6 апреля врачи Минюста обследовали Мамеда и назначили ему амбулаторное лечение в колонии. Заключенный считает, что обследование было поверхностным, и настаивает на госпитализации. Обсерватория по защите правозащитников призвала власти освободить Мамеда и обеспечить ему лечение. В конце апреля Верховный суд Азербайджана принял в производство его кассационную жалобу.

В Азербайджане в колонии №16 резко ухудшилось состояние здоровья правозащитника и журналиста Эльчина Мамеда, сообщило 9 июня со ссылкой на его мать Рахиль Мамедову агентство "Туран".

Женщина рассказала, что в воскресенье вечером Эльчин Мамед потерял сознание из-за отсутствия лечения.

"Мой сын был носителем гепатита С, а после ареста его здоровье было полностью подорвано. В СИЗО в Шувелане он содержался в антисанитарных условиях. В заключении он заработал варикоз вен и проблемы с простатой, но его не перевели в тюремную больницу", - заявила Рахиля Мамедова.

Член Мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана Саадат Бананърлы 9 июня связалась с колонией №16, информировало агентство. По ее данным, Эльчин Мамед находится в санчасти и его состояние нормализовалось. Рассматривается вопрос о переводе в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, сообщила правозащитница.

Напомним, ранее Amnesty International заявила, что Эльчина Мамеда задержали, а затем арестовали "по сфабрикованным обвинениям". "Это произошло после того, как он опубликовал в интернете критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Эльчина Мамеда следует немедленно освободить без всяких условий", - говорится в заявлении, размещенном 3 апреля 2020 года на сайте организации.

Эльчин Мамед также вошел в опубликованный 4 июня список политзаключенных союза "За свободу политзаключенных Азербайджана". Он включен в группу "Журналисты и блогеры".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".