Правозащитники согласились с докладом "Репортеров без границ" о несвободной прессе в Азербайджане

03 мая 2023, 15:13

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Азербайджан остался в числе стран с несвободной прессой, констатировала международная организация "Репортеры без границ", опубликовавшая ежегодный индекс свободы прессы. Независимые и оппозиционные журналисты в стране подвергаются прессингу и уголовным преследованиям, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", год назад, 3 мая 2022 года, международная организация "Репортеры без границ" (РБГ) обнародовала на своем сайте очередной Всемирный индекс свободы прессы, приурочив его к отмечаемому 3 мая Всемирному дню свободы печати. Азербайджан оказался в этом рейтинге на 154-м месте, поднявшись по сравнению с индексом 2021 года на 13 ступеней, но по-прежнему остался в числе стран с несвободной прессой. Относительное улучшение позиции Азербайджана в индексе не является показателем улучшения свободы прессы в стране, указали опрошенные "Кавказским узлом" местные эксперты.

Азербайджан поднялся на 151-е место в индексе среди 180 стран

Сегодня, во Всемирный день свободы печати, организация "Репортеры без границ" опубликовала на своем сайте ежегодный индекс свободы прессы, оценив ситуацию в 180 странах.

Азербайджан поднялся в индексе на три ступени - со 154 места на 151-е, но по-прежнему остался в числе стран с несвободной прессой. "Президент Ильхам Алиев уничтожил любое подобие плюрализма и с 2014 года безжалостно пытается заставить замолчать оставшихся критиков", - говорится в разделе исследования, касающемся Азербайджана.

Практически весь медиа-сектор находится под официальным контролем, а самым популярным источником информации является государственное телевидение, указала РБГ. "Внутри страны не транслируется ни одно независимое телевидение или радио, а все печатные газеты с критической позицией закрыты. Большинство независимых новостных сайтов, таких как «Азадлыг» и «Мейдан ТВ», подвергшихся государственной цензуре, базируются за границей", - указано в докладе.

Власти пытаются подавить оставшиеся независимые СМИ, а журналистам, отвергающим самоцензуру, ограничивают доступ к информации, государственные органы отказываются отвечать на их вопросы, указано в докладе. Напряженность в отношениях с соседней Арменией служит дополнительным предлогом для цензуры СМИ, а кроме того, власти используют провластные СМИ, чтобы угрожать критикам публикацией компромата, подчеркивают авторы исследования.

Законодательство о СМИ в Азербайджане за последние 20 лет становится все более репрессивным, а закон «О медиа», вступивший в силу в феврале 2022 года, легализует цензуру, утверждается в докладе РБГ.

Касаясь экономической базы медиа, авторы исследования указали, что сотрудничество с иностранными донорами запрещено в Азербайджане с 2014 года. "Правительство контролирует рекламную сферу, поэтому в стране не может работать ни одно независимое издание. Проправительственные СМИ, в свою очередь, получают денежные премии и официальные субсидии. Власти не стесняются подкупать перешедших на их сторону журналистов квартирами или другими материальными благами", - говорится в докладе.

Журналистов, сопротивляющихся преследованиям, шантажу или попыткам подкупа , лишают свободы "под абсурдными предлогами", при этом за последние 20 лет ни один чиновник или полицейский не был наказан за нанесение побоев или оскорбление журналиста. "Пытаясь усмирить уехавших из страны журналистов, бакинский режим притесняет их оставшихся родственников и друзей", - заявила РБГ.

Принятый в 2021 году закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Бакинские правозащитники не увидели улучшения ситуации со свободой прессы

В Азербайджане правовая среда для деятельности СМИ и журналистов «весьма неблагоприятная», согласился с выводами РБГ руководитель «Группы прав медиа», юрист Халид Агалиев.

"Вступивший в действие закон о медиа обязывает органы СМИ регистрироваться в реестре медиа. Для этого выдвигаются необоснованные условия. К примеру, от печатного или онлайн-СМИ требуются ежедневная публикация 14 уникальных новостей, то есть собственного производства – пресс-релизы, официальные заявления различных органов не считаются. Однако небольшим новостным сайтам с 2-3 сотрудниками соответствовать этому требованию сложно, и им отказывают во включении в реестр, что лишает их официального статуса органа медиа. Нескольким сайтам уже было отказано во включении в реестр, и они пытаются безуспешно судиться с регулятором – Агентством развития медиа", - сказал Агалиев корреспонденту «Кавказского узла».

Негативно влияет на работу журналистов и ряд других законов, добавил он. "Например, в Азербайджане предусмотрена уголовная ответственность за клевету и оскорбление. Эта норма висит как дамоклов меч над журналистами и способствует самоцензуре. Хотя ОБСЕ и Совет Европы на протяжении уже почти 15 лет настаивают на отмене уголовного наказания за диффамацию, правительство не меняет ситуацию. Напротив, эти карательные меры были распространены и на публикации в интернете", - рассказал Халид Агалиев.

Независимые журналисты в Азербайджане "под большим прессингом", подтвердил исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов. "На протяжении последних 10 лет правительство проводит политику удушения независимых и оппозиционных медиа, запугивания журналистов путем сфабрикованных уголовных дел и физических угроз. Все это приводит к самоцензуре в азербайджанских медиа, эмиграции журналистов из страны. Но и в странах Европы журналисты [уехавшие из Азербайджана] не могут находиться в безопасности. Травле и притеснениям подвергают их родственников в Азербайджане, сами они не раз становились объектами нападения в европейских странах", - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Координатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов также считает, что в стране распространена практика преследования журналистов за профессиональную детельность.

"У нас в Азербайджане постоянно в тюрьмах содержатся не менее 5-6 журналистов, арестованных за профессиональную деятельность. По спискам нашего Союза проходят на сегодняшний день шесть журналистов. Аресты журналистов проводятся с целью наказания их за критику властей, разоблачения незаконных действий конкретных чиновников, а также для устрашения других представителей медиа, чтобы они избегали «острых тем»", - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

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