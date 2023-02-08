Бахтияр Гаджиев проиграл апелляцию об освобождении из-под ареста

08 февраля 2023, 18:30

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Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе под домашний арест активиста Бахтияра Гаджиева, который 31-е сутки проводит голодовку в изоляторе. Адвокат сообщила об ухудшении состояния Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", на 27-е сутки голодовки Бахтияра Гаджиева врач Адиль Гейбулла после осмотра активиста выразил опасение, что Гаджиев в любой момент может впасть в кому, а в медсанчасти изолятора, где он содержится, нет условий для экстренной медпомощи. Бахтияра Гаджиева нужно срочно госпитализировать, настаивают его адвокаты. Сам оппозиционер, несмотря на просьбы родных, отказывается прекратить акцию и пригрозил перейти на сухую голодовку.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на уже третий по счету отказ Бахтияру Гаджиеву в переводе под домашний арест. В заседании участвовал и сам Бахтияр Гаджиев.

"Мы просили судей обратить внимание судей на этого человека, который 31-е сутки голодает и едва держится на ногах, на цвет его лица, которое бело, как лист бумаги. Мы просили хотя бы по гуманитарным соображениям освободить его из-под стражи, чтобы он восстановил свое здоровье. Однако суд не принял во внимание наши доводы и оставил жалобу без удовлетворения. Мы продолжим использовать правовые средства для освобождения Гаджиева и, вероятно, подадим новое ходатайство об изменении меры пресечения», - сообщила по итогам суда адвокат Зибейда Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

Бахтияр Гаджиев в изоляторе написал ходатайство к сегодняшнему заседанию суда, однако его записи администрация отобрала, рассказала Садыгова, добавив, что что это незаконно.

Адвокат также указала на резкое ухудшение состояние Гаджиева минувшей ночью. «Бахтияр рассказал, что ночью у него усилились головные и сердечные боли, начался озноб. Однако дежурный врач ему не дал лекарства, объяснив это тем, что из-за голодовки таблетка может сильно навредить желудку. Бахтияр всю ночью корчился от боли и заснул лишь под утро. Утром боли несколько ослабли, но общее состояние Бахтияра остается тяжелым. Он с трудом передвигается, у него нарушается концентрация внимания, немеют конечности, уровень сахара в крови понизился до критического уровня. Он держится только на том, что пьет большое количество воды. Но это тоже имеет предел. Мы настаиваем, чтобы его госпитализировали в лечебное учреждение Минюста, чтобы в случае комы ему оказали там экстренную помощь», - продолжила адвокат.

Защита уже подала жалобу на бездействие Пенитенциарной службы и главного медуправления Минюста по поводу обращений адвокатов о необходимости госпитализации Гаджиева, и она будет рассмотрена судом 9 февраля.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отклонении жалобы Гаджиева на отказ в освобождении.

В Пенитенциарной службе сообщили, что Гаджиев, как и прежде, находится под наблюдением врачей в медицинской-санитарной части Бакинского СИЗО-1.

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