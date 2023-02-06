Бахтияр Гаджиев объявил о планах перейти к сухой голодовке

06 февраля 2023, 21:57

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Состояние азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева, который 29-е сутки проводит голодовку в бакинском изоляторе, ухудшилось до критического, но он не только не намерен прекращать свою акцию, а и угрожает сухой голодовкой, сообщила адвокат активиста.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля, на 27-е сутки голодовки Бахтияра Гаджиева, врач Адиль Гейбулла после осмотра активиста выразил опасение, что Гаджиев в любой момент может впасть в кому. При этом в медсанчасти изолятора, где он содержится, нет условий для экстренной медицинской помощи. Состояние Гаджиева близко к критическому, его нужно срочно госпитализировать, настаивают его адвокаты.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Сегодня Бахтияра Гаджиева посетили в изоляторе адвокаты Немат Керимли и Ровшана Рагимли.

«Бахтияр Гаджиев 29-е сутки проводит голодовку. Он совсем слаб. Цвет лица у него абсолютно желтый, а под глазами почернело. 4 февраля вечером он потерял сознание, другой заключенный в санчасти позвал на помощь дежурного медработника. Тот сказал, что в результате длительной голодовки кровь Гаджиева настолько сгустилась, что уже слабо питает мозг. Из-за недостатка кальция у него начинается крошение костей. Бахтияр похудел почти на 15 кг и сейчас весит менее 70 кг», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ровшана Рагимли.

Несмотря на свое критическое состояние, Бахтияр Гаджиев не только отказывается прекращать голодовку, но и сообщил о намерении перестать пить воду, рассказала Рагимли. «Мы с трудом уговариваем его не переходить к сухой голодовке. Но он от нервного перенапряжение на пределе и в любой момент может отказаться от приема воды», - выразила тревогу адвокат.

Рагимли с сожалением констатировала, что Пенитенциарная служба не ответила на обращение адвокатов о переводе Гаджиева в лечебное учреждение ведомства.

«Бахтияр Гаджиев почти месяц проводит голодовку. В любой момент он может впасть в кому, но в санитарной части СИЗО нет условия для оказания оперативной медицинской помощи. Его надо срочно госпитализировать, но Пенитенциарная служба не отвечает на наше коллективное обращение адвокатов перевести его в лечебное учреждение», - указала Ровшана Рагимли.

В Пенитенциарной службе сообщили, что Бахтияр Гаджиев находится под наблюдением врачей в медицинско-санитарной части СИЗО, воздержавшись от более подробных комментариев о его состоянии.

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