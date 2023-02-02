Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.turan.az/ext/news/2022/-/free/Chetin_sual/ru/13071.htm

02 февраля 2023, 18:50

Бахтияр Гаджиев попросил встречи с представителями Красного Креста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев, который 25-е сутки продолжает голодовку в бакинском следственном изоляторе, попросил организовать ему встречу с представителями Международного комитета Красного Креста. Состояние Гаджиева близко к критическому, его нужно срочно госпитализировать, заявили после встречи с активистом его адвокаты.

Адвокат Бахтияра Гаджиева Зибейда Садыгова обратилась к руководству Пенитенциарной службы с просьбой перевести ее подзащитного в госпиталь ведомства или в гражданскую клинику в связи с ухудшением состояния его здоровья в результате длительной голодовки. Защита также подала апелляцию на отказ в переводе Гаджиева под домашний арест. 

Как писал "Кавказский узел", 22 января суд на месяц продлил арест активиста Бахтияра Гаджиева, который уже 25-е сутки голодает в изоляторе, требуя освобождения. Апелляционный суд оставил в силе это решение. За время голодовки состояние Гаджиева ухудшилось, но в изоляторе он не получает надлежащей медпомощи, настаивает его защита. Адвокаты назвали состояние Гаджиева критическим

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, хотя инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет тюрьмы.

Сегодня Бахтияра Гаджиева в бакинском СИЗО-1 посетили адвокаты Зибейда Садыгова, Эльчин Садыгов и Фахраддин Мехтиев.

Гаджиев 25-е сутки продолжает голодовку с требованием своего освобождения и не собирается ее прекращать, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фахраддин Мехтиев. По его словам, у Гаджиева возникли осложнения со здоровьем. «Бахтияр Гаджиев продолжает худеть. После ареста он похудел на 14 кг и сейчас весит 70,5 кг. Уровень сахара в крови продолжает снижаться. Сейчас этот показатель составляет 56, в любой момент он может впасть в кому. Кровяное давление не поднимается выше 90/65. Вчера, когда Бахтияра везли из суда в СИЗО в автозаке, ему стало плохо, руки онемели, его стошнило желчью», - рассказал адвокат Мехтиев.  

Бахтияр Гаджиев просит, чтобы его в изоляторе посетили представители Международного комитета Красного Креста. «Мы обращались в Красный Крест, но пока результатов нет», - подчеркнул адвокат активиста.

Гаджиев недоволен тем, что неизвестные ему люди фотографировали его при выходе из суда. «Когда Бахтияра выводят из суда, неким лицам в гражданской одежде позволяют снимать его в наручниках. Бахтияр расценивает это как психологическое давление. Он неоднократно протестовал против этого, но тщетно», - продолжил адвокат.

Адвокат Зибейда Садыгова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что 1 февраля обратилась с официальным письмом в Пенитенциарную службу и Главное медицинское управление Минюста с просьбой перевести Гаджиева либо в тюремный госпиталь, либо в гражданскую клинику.

"Гаджиев уже в тяжелом состоянии. В его организме минеральные вещества иссякают. В любой момент он может впасть в кому. В санчасти СИЗО нет постоянного врачебного наблюдения. После шести часов вечера врачи уходят, и в вечерние и ночные часы там находится только фельдшер. Однако квалификация этого медработника не на том уровне, чтобы помочь человеку, оказавшемуся в коме», - сказала Садыгова.

По ее словам, согласно законодательству, государственные структуры должны отвечать на запросы адвокатов в течение 15 дней. «Но в данном случае ситуация требует безотлагательной реакции. А пока результатов моего обращения нет», - сказала Зибейда Садыгова.

Сегодня защита также подала апелляцию на решение суда от 1 февраля об отказе в переводе Гаджиева под домашний арест. Эта жалоба должна быть рассмотрена апелляционным судом в течение трех дней.

В Пенитенциарной службе корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что Гаджиев продолжает находиться в санчасти СИЗО под медицинским наблюдением, воздержавшись от комментариев по поводу обращения адвоката Садыговой.

Представители Главного медицинского управления Минюста оказались не доступны для комментариев.

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Примечание:

"Правозащитники указали на ухудшение ситуации с правами человека в Азербайджане", "Активисты попросили президента Азербайджана освободить Гаджиева и Зейналлы", "Бахтияр Гаджиев обвинил руководство МВД Азербайджана в преследовании по политическим мотивам".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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