Бахтияр Гаджиев отказался прекратить голодовку по просьбе матери

31 января 2023, 21:23

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев на 23-и сутки голодовки встретился с матерью, но отказался прекратить акцию протеста, несмотря на ее просьбы. Адвокат назвал состояние Гаджиева критическим.

Как писал "Кавказский узел", 22 января суд в Баку, проигнорировав аргументы защиты, на месяц продлил арест активиста Бахтияра Гаджиева, который голодает в изоляторе, требуя освобождения. 27 января апелляционный суд оставил в силе это решение. Адвокаты заявили, что за время голодовки состояние Гаджиева резко ухудшилось, однако он не получает качественной медпомощи. На 22-й день голодовки у него возникли судороги и участились обмороки, заявила 30 января адвокат Зибейда Садыгова.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, хотя инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет тюрьмы.

Мать Бахтияра Гаджиева Солида Мовлаева встретилась с ним в СИЗО сегодня, на 23-й день его голодовки. «Бахтияр был в неузнаваемом виде. Он сильно похудел, глаза у него словно впали, под глазами почернело. Его лицо было очень бледным, голос его был каким-то приглушенным. Я взяла его за руку, она была холодна как лед. Я попыталась нащупать пульс, но его словно не было. Биение сердца было слабым и редким», - рассказала Мовлаева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам матери, у Гаджиева участились головокружения и усилились сердечные боли. «Меня он пытался успокоить тем, что с ним все в порядке, но я же вижу в каком он состоянии. Он буквально тает на глазах. Я его просила прекратить голодовку, но Бахтияр неумолим. Он сказал, что ни в чем не виновен и будет голодать пока его не освободят», - добавила Солида Мовлаева.

Днем 1 февраля Хатаинский райсуд рассмотрит очередное ходатайство защиты о переводе Гаджиева под домашний арест, сообщил его адвокат Агиль Лаидж. «Мы просим суд освободить Бахтияра хотя бы по гуманитарным соображениям: он 23 сутки голодает и уже в критическом состоянии. У него регулярно случаются обмороки, уровень сахара в крови упал до уровня, когда в любой момент он может впасть в кому, происходят судороги», - сказал Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

В Хатаинском суде "Кавказскому узлу" подтвердили, что на 1 февраля назначено заседание по ходатайству адвокатов Гаджиева. В Пенитенциарной службе воздержались от комментариев по поводу состояния Гаджиева, заметив лишь, что активист находится в медико-санитарной части под наблюдением врачей.

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