Адвокат потребовала госпитализации Бахтияра Гаджиева

30 января 2023, 22:45

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Состояние азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева на 22-й день голодовки значительно ухудшилось, у него возникли судороги, участились обмороки, ему нужна госпитализация, заявила адвокат Зибейда Садыгова.

Как писал "Кавказский узел", 22 января суд в Баку, проигнорировав аргументы защиты, на месяц продлил арест активиста Бахтияра Гаджиева, который проводит голодовку в изоляторе, требуя освобождения. 27 января апелляционный суд оставил в силе это решение. Адвокаты заявили, что за время голодовки состояние Гаджиева резко ухудшилось, однако он не получает качественной медпомощи. Обмороки, которые наблюдаются у Гаджиева в последние несколько дней, могут быть предвестниками необратимых изменений головного мозга, отметил профессор Адиль Гейбулла. 29 января администрация СИЗО отказалась допустить адвокатов к Гаджиеву.

Бахтияр Гаджиев арестован по обвинениям, которые касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, хотя инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет тюрьмы.

Бахтияр Гаджиев 22-е сутки проводит голодовку и его состояние еще более ухудшилось, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова после встречи с активистом в Бакинском СИЗО-1.

"Фактически Бахтияр голодает 36 суток. Он две недели проводил голодовку в декабре и после десятидневного перерыва, еще не восстановившись, начал новую голодовку. Его состояние с каждым днем ухудшается. Он уже весит 71 килограммов, в то время как при поступлении в СИЗО его вес составлял 84,5 килограмма. У него все чаще случаются обмороки. При разговоре со мной у него закружилась голова, почернело в глазах. Мы подождали немного, чтобы он пришел в себя. В ходе беседы он сбивается, забывает, о чем говорил, потом вновь вспоминает", - рассказала адвокат.

По ее словам, у Гаджиева также происходит онемение конечностей, судороги в мышцах. "В субботу (28 января) у него похолодели руки, он не мог держать в руках стакан. Врач сказал, что это связано с нарушениями нервной системы в результате голодовки. Ему в СИЗО доктор сказал, что по мере продолжения голодовки у него станет пропадать память, будет рассеяно внимание. 26 января у Гаджиева взяли образцы крови на анализ. Сегодня стали результаты. Анализы выявили дефицит магния, кальция, это означает, что минеральные вещества в организме иссякают. Уровень сахара в крови значительно ниже нормы и близок к критической отметке, после чего может наступить кома. Пульс также слабеет и составляет 68. Кровяное давление пониженное и сегодня составляло 90/60", - сказала адвокат.

Она отметила необходимость перевода Гаджиева в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы. “В выходные и после окончания рабочего дня в санчасти СИЗО не бывает врачей и если Гаджиеву понадобится срочная помощь, она может не подоспеть. В субботу у него возникли страшные желудочные боли, но ему даже не дали обезболивающего лекарства. В любой момент он может впасть в кому. Но ему даже не ставят капельниц. Похоже, для госпитализации в госпиталь Пенитенциарной службы они ждут, чтобы Бахтияр оказался в совсем критическом состоянии", - сказала адвокат.

Она отметила, что с Гаджиевым в последний раз следственные мероприятия проводились 13 января и содержать его под стражей нет никакого смысла.

Брат активиста Вугар Гаджиев сообщил, что 29 января говорил по телефону с братом.

"На Бахтияра оказывается психологическое давление. Ему вчера не позволяли позвонить нам. Только после того, как он пригрозил начать сухую голодовку ему позволили позвонить мне и нашим родителям. Бахтияр нам не жаловался, чтобы мы не переживали. Но по низкому голосу, прерывистой речи, ясно, что его состояние тяжелое. Он начинал говорить об одном, потом забывал о чем говорил и переходил на другую тему. Мы просили, чтобы он прекратил голодовку. Но он неумолим. Он сказал, что выйдет из тюрьмы на свободу, либо вынесут его тело", - сказал Вугар Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе воздержались от комментариев, заметив лишь, что Гаджиев находится в медицинско-санитарной части под наблюдением врачей.

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