Адвокатам отказано во встрече с Бахтияром Гаджиевым в СИЗО

29 января 2023, 11:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Администрация СИЗО отказала адвокатам во встрече с азербайджанским активистом Бахтияром Гаджиевым, сославшись на проведении дезинфекции. Защитники выразили беспокойство, что могут оказаться не в курсе, если у Гаджиева ухудшится состояние здоровья из-за голодовки, которую он проводит уже более 20 суток.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января суд в Баку, проигнорировав аргументы защиты, на месяц продлил арест активиста Бахтияра Гаджиева, который проводит голодовку в изоляторе, требуя освобождения. 27 января апелляционный суд оставил в силе это решение. Адвокаты заявили, что за время голодовки состояние Гаджиева резко ухудшилось, однако он не получает качественной медпомощи. Обмороки, которые наблюдаются у Гаджиева в последние несколько дней, могут быть предвестниками необратимых изменений головного мозга, отметил профессор Адиль Гейбулла.

Бахтияр Гаджиев арестован по обвинениям, которые касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, хотя инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет тюрьмы.

28 января адвокатам Зибейде Садыговой и Эльчину Садыгову отказали во встрече с Гаджиевым. "Нам сказали, что встречи не будет, потому что в СИЗО проводятся "дезинфекционные работы", – рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Садыгова.

Она выразила беспокойство за здоровье Гаджиева. "Бахтияр Гаджиев более 20 суток уже проводит голодовку. Нам не дали с ним встречу, он сам также не выходил на связь. Все это усиливает беспокойство", – подчеркнула защитница.

Так как в воскресенье встречи в СИЗО не предусмотрены, то адвокаты смогут посетить Гаджиева, только 30 января, добавила она.

Адвокат Ровшана Рагимли также выразила беспокойство за Гаджиева. "Бахтияр Гаджиев более 20 суток проводит голодовку. Его состояние очень тяжелое, есть проблемы с сердцем. Врачи предупредили, что голодовку уже может вызвать необратимые последствия для нормального функционирования головного мозга. 27 января в суде он уже испытывал трудности в передвижении", – сказала Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

После того, как адвокатов не пустили к Гаджиеву, о состоянии его здоровья ничего не будет известно на протяжении двух суток, отметил директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров.

"В субботу к Бахтияру не пустили адвокатов. Поскольку в воскресенье в СИЗО встречи не предусмотрены, значит, двое суток о нем никакой информации не будет. А он уже 21 сутки проводит голодовку. Мы считаем, что он продолжает голодовку, поскольку свидетельств того, что он прекратил голодовку, нет – адвокатов не пустили к нему, он сам не звонил", – пояснил Сафаров корреспонденту "Кавказского узла"

Власти так и не отреагировали на требование Гаджиева изменить ему меру пресечения, ранее он заявлял, что намерен голодать, пока его не освободят из-под стражи, добавил он. "Выходит, что Бахтияра обрекают на медленную смерть, или его здоровье будет настолько подорвано, что он просто станет инвалидом. Ответственность за любые негативные последствия на здоровье Бахтияра на государстве и если с ним что-то случится, то это станет ударом по имиджу страны, и прежде всего правящего режима", – считает правозащитник.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана. Пресс-служба ведомства оказалась недоступна в связи с выходным днем.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.