Адвокат сообщила о плохом состоянии Бахтияра Гаджиева на 18-й день голодовки

26 января 2023, 21:16

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев 18-е сутки продолжает голодовку в изоляторе с требованием освобождения, его состояние с каждым днем ухудшается, сообщила после встречи с Гаджиевым адвокат Зибейда Садыгова.

Как писал "Кавказский узел", 22 января суд в Баку, проигнорировав аргументы защиты, на месяц продлил арест Бахтияра Гаджиева, который проводит голодовку в изоляторе, требуя освобождения из-под стражи. Адвокаты заявили, что за время голодовки состояние активиста Бахтияра Гаджиева резко ухудшилось, однако он не получает качественной медпомощи.

Бахтияр Гаджиев арестован по обвинениям, которые касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, хотя инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет тюрьмы.

Сегодня Бахтияра Гаджиева в СИЗО посетила адвокат Зибейда Садыгова. "Бахтияр Гаджиев 18-е сутки проводит голодовку с требованием своего освобождения и полон решимости продолжать голодовку до тех, пор пока его требование не будет удовлетворено", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Садыговой, состояние Гаджиева "остается тяжелым". "За последние сутки Бахтияр Гаджиев похудел еще на 1,2 килограмма Всего после ареста он потерял в весе 12,5 килограмма. Сейчас весит 72 килограмма, в то время как при поступлении в СИЗО весил 84,5 килограмма. Он часто кратковременно теряет сознание, у него возникает одышка. Он не может стоять на ногах. Бахтияр Гаджиев настолько ослабел, что не может держать в руках пульт телевизора, стакан. Кровяное давление у него стабильно низкое - 90/60, пульс составляет 76, температура тела - 35.9 градусов" , - сказала адвокат.

По ее словам, при потере сознания к Гаджиеву вызывают врача или фельдшера, но тот "всего лишь измеряет давление и никаких мер не предпринимает". "За Гаджиевым нет постоянного медицинского наблюдения", - продолжила адвокат.

Из-за частых потерь сознания, одышки, онемения мышц у Гаджиева могут возникнуть проблемы с сердцем и головным мозгом, сказала Садыгова. Однако несмотря на обращения Гаджиева о проведении ему магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии, до сих пор никакой реакции нет, подчеркнула адвокат. "В связи с желудочными кровоизлияниями у Бахтияра Гаджиева еще 18 января взяли образцы крови на анализ, однако результатов все еще нет", - добавила она.

Адвокат указала, что надеется на то, что суд в ходе рассмотрения апелляции Гаджиева на продление ареста, которое намечено на 27 января, примет решение о его освобождении.

"Бахтияр Гаджиев также будет доставлен в суд. Надеемся, что в этот раз суд восстановит справедливость и он наконец прекратит голодовку, которая уже достигает опасной для здоровья стадии", - сказала Садыгова.

В Пенитенциарной службе ранее корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили продолжение Гаджиевым голодовки и указали, что он находится в медицинско-санитарной части СИЗО под наблюдением врачей.