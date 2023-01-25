Адвокаты призвали апелляционный суд освободить Бахтияра Гаджиева

25 января 2023, 21:11

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У Бахтияра Гаджиева, проводящего 17-е сутки голодовку в бакинском изоляторе, возникла сильная одышка и резкие боли в мышцах, но качественной медпомощи он не получает, заявили адвокаты активиста. Защита призвала апелляционный суд, который 27 января будет слушать жалобу на продление ареста Гаджиеву, освободить его из-под стражи.

Как писал "Кавказский узел", 22 января суд в Баку, проигнорировав аргументы защиты, на месяц продлил арест Бахтияра Гаджиева, который проводит голодовку в изоляторе, требуя освобождения из-под стражи. За время голодовки состояние активиста Бахтияра Гаджиева резко ухудшилось.

Бахтияр Гаджиев арестован по обвинениям, которые касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, хотя инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет тюрьмы.

Сегодня Бахтияра Гаджиева в бакинском СИЗО-1 посетили адвокаты Ровшана Рагимли и Немат Керимли.

«Мы сегодня встретились с Бахтияром Гаджиевым. Он продолжает голодовку. Вчера вечером его состояние внезапно резко ухудшилось. После очередного головокружения у Бахтияра Гаджиева началась сильная одышка и возникли резкие боли в мышцах. Врач СИЗО сказал ему, что это связано с проблемами в головном мозге, с поступлением туда недостаточного количества крови, и это последствия длительной голодовки. В случае продолжения голодовки у Бахтияра Гаджиева вновь могут возникать такие ситуации, и это чревато более опасными для здоровья последствиями. Однако он тверд в своем намерении продолжать голодовку, пока его не освободят», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Ровшана Рагимли.

Бахтияр Гаджиев сегодня еще раз, уже официальным письмом, обратился в Пенитенциарную службу для проведения ему обследований МРТ (магнитно-резонансная томография), КТ (компьютерная томография) и ЭКГ (эхокардиограмма), однако пока ответа не получил, сообщила адвокат.

Адвокат Немат Керимли указал на отсутствие качественной медицинской помощи Гаджиеву. «В санчасти СИЗО Гаджиеву только измеряют кровяное давление, уровень сахара в крови и пульс сердца. Несмотря на учащение головокружений, возникновение одышки, усиление головных и сердечных болей, ему никакого лечения не оказывается, ему не ставят капельниц, хотя бы с целью введения лекарственных средств для замедления действия голодовки на организм», - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

На 27 января в Бакинском апелляционном суде назначено рассмотрение жалобы на продление ареста Гаджиеву. «Мы надеемся на то, что с учетом состояния здоровья Гаджиева, ухудшившегося в результате длительной голодовки, суд хотя бы по гуманитарным соображениям освободит его из-под стражи. Обретение свободы – законное право Гаджиева. Он не совершал вменяемых ему преступлений», - заявил Керимли.

В Пенитенциарной службе подтвердили продолжение Гаджиевым голодовки и указали, что он находится в медицинско-санитарной части СИЗО под наблюдением врачей.

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