Состояние Бахтияра Гаджиева после двух недель голодовки резко ухудшилось

23 января 2023, 22:11

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На пятнадцатые сутки голодовки в изоляторе Баку состояние активиста Бахтияра Гаджиева резко ухудшилось, сообщил его брат Вугар Гаджиев. Лидер оппозиционной партии Народного фронта Али Керимли призвал общественность не оставаться безучастной к судьбе Гаджиева и потребовать его освобождения.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января суд в Баку, проигнорировав аргументы защиты, на месяц продлил арест Бахтияра Гаджиева, который уже 15-е сутки проводит голодовку в изоляторе, требуя освобождения из-под стражи. Гаджиев обвинил руководство полиции Азербайджана в политически мотивированном преследовании.

Бахтияр Гаджиев арестован по обвинениям, которые касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, хотя инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет тюрьмы.

Сегодня с Бахтияром Гаджиевым в изоляторе встретился его старший брат Вугар Гаджиев. «Наша встреча продолжалась около полутора часов. Бахтияр в тяжелом состоянии. Он сильно похудел. Глаза у него впали. Бахтияр выглядел истощенным, вялым, ослабевшим. Лицо и руки были белыми, как лист бумаги. Он не мог держать в руках стакан воды, которую пил глотками. Правда, мне он не жаловался на здоровье, чтобы не я сильно не переживал», - рассказал Вугар Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Брат арестованного активиста просил его прекратить голодовку. «Я настоятельно просил Бахтияра остановить голодовку. Я сказал, что это просьба также наших родителей и родственников. Однако Бахтияр в ответ сказал, чтобы мы больше к нему с просьбами о прекращении голодовки не обращались. Он сказал, что у него нет другой возможности для выражения протеста против ареста по сфабрикованным обвинениям», - сказал в Вугар Гаджиев.

Он выразил тревогу за состояние брата. «Бахтияр уже более 40 дней под арестом, и это вторая его голодовка за этот период. За время ареста в общей сложности месяц он не принимал пищу, с перерывом на короткий период, когда приостанавливал голодовку. При этом никаких следственных действий с ним не проводили, его не допрашивали. А о чем допрашивать, если обвинение полностью сфабриковано?» - добавил брат Бахтияра Гаджиева.

Бахтияр Гаджиев, со слов брата, не получает в СИЗО эффективной медицинской помощи, хоть и переведен в медицинско-санитарную часть. «После окончания рабочего дня в СИЗО остается всего один фельдшер, то есть вечером и ночью там не бывает врачей. То есть на четыре тысячи заключенных приходится лишь один фельдшер. Бахтияр сказал, что если ночью ему станет совсем плохо или он упадет, то для оказания первичной медицинской помощи понадобится 20-25 минут, пока подоспеет фельдшер. Но и когда врачи находятся на работе, они также особой помощи не оказывают. Они только меряют температуру, давление. У Бахтияра уже несколько раз было желудочное кровоизлияние, но его так и не обследовали, не провели анализов», - отметил Вугар Гаджиев.

Брат Гаджиева подчеркнул, что активист ожидает общественной поддержки. «Значительную часть своей 40-летней жизни он посвятил обществу. Критикуя правительство, прилагал усилия для устранения несправедливости, поднимал эти вопросы в международных организациях. Он ожидает серьезной и последовательной поддержки. Бахтияр заявил, что после освобождения он, как и прежде, займется общественной деятельностью», - продолжил Вугар Гаджиев.

По его словам, активист и его адвокаты обладают достаточными доказательствами фальсификации уголовного дела, и если дело дойдет до суда, версия обвинения будет развалена. «Я считаю, что если по ходатайству адвокатов Бахтияра освободят, то так будет лучше для имиджа страны. Ибо его обращения будут направлены в ЕСПЧ, который неминуемо признает незаконность ареста Бахтияра», - подытожил брат арестованного активиста.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли призвал азербайджанское общество "мобилизоваться для спасения" Бахтияра Гаджиева. «Мы не должны позволить жестокому режиму расправиться с этим высокообразованным, способным, молодым политиком. Режим пытаясь раздавить Гаджиева, посылая месседж молодежи, получающей образование за рубежом, чтобы они не возвращались, они не нужны здесь. А проживающим здесь гражданам направляют посыл, чтобы они не занимались общественно-политической деятельностью. Чтобы они "не видели и не слышали", как власти грабят страну. Мы не должны позволить правительству достичь своих гнусных целей. Мы должны вместе и с громким голосом потребовать освобождения Бахтияра Гаджиева и других политзаключенных», - написал Керимли на своей странице в Facebook*.

В отделе общественных связей пенитенциарной службы корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что Гаджиев продолжает голодовку и находится в медицинско-санитарной части СИЗО.

Комментариями полиции Азербайджана относительно причин, почему с Бахтияром Гаджиевым в СИЗО не проводится следственных действий и относительно предположений активиста о политических мотивах ареста "Кавказский узел" пока не располагает.

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