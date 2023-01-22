Бахтияр Гаджиев обвинил руководство МВД Азербайджана в преследовании по политическим мотивам

22 января 2023, 21:44

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Активист Бахтияр Гаджиев после двухнедельной голодовки обратился к гражданам Азербайджана, заявив, что причинами его ареста стали предпринимаемые им усилия для включения в международные санкционные списки сотрудников МВД Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 января стало известно, что следствие предложило продлить до 28 февраля срок ареста Бахтияра Гаджиева, который проводит голодовку в бакинском СИЗО. Защита сочла продление срока ареста Гаджиева необоснованным и пообещала настаивать на его освобождении. 22 января суд в Баку проигнорировал аргументы защиты и в 13--й день голодовки Бахтияра Гаджиева продлил на месяц срок его ареста.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, и в зале не было судей, указала защита. Главное управление полиции Баку 13 января ужесточило обвинение против Гаджиева, переквалифицировав его со статьи о хулиганстве (221.1.1 УК Азербайджана) на статью о хулиганстве путем оказания сопротивления представителю органов власти, выполняющему обязанности по охране общественного порядка (221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана). По новому обвинению активисту грозит тюремное заключение сроком до 3 лет. Защита намерена обжаловать ужесточение обвинения.

22 января Бахтияр Гаджиев сообщил своим близким родственникам по телефону, что продолжил голодовку.

«Сегодня Бахтияр позвонил. Он поговорил с отцом, матерью, со мной. Мы настоятельно просили его прекратить голодовку, чтобы сберечь здоровье. Но он был категоричен сказав: «Или я выйду на свободу, или умру». Бахтияр заявил, что не желает находиться в тюрьме, в то время как не совершал преступления», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» брат арестованного Вугар Гаджиев.

За день до этого, 21 января исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров на своей странице в социальной сети опубликовал обращение Бахитяра Гаджиева, которое тот адресовал азербайджанскому обществу.

В своем обращении Гаджиев отмечает, что «первой причиной» его ареста является "возникший за последние два года" конфликт с руководством МВД.

«Хотя причины этого конфликта до сих пор мне неизвестны, но с марта 2021 года против меня была развернута беспрецедентная, не укладывающаяся ни в какие нравственные, моральные рамки кампания дезинформации, очернения, оскорблений, клеветы и угроз. Я многократно обращался и встречался с руководством МВД, просил остановить эту кампанию, не углублять конфликт», - отмечает Гаджиев.

Однако, по его словам, руководство отрицало свою причастность к этой кампании.

«Но по мере того, как я собирал факты и доказывал, что за этой безнравственной кампанией стоит эта структура (МВД), они еще более озлоблялись, прибегали к новым преступлениям против меня. Опекая лиц, которые совершали против меня незаконные действия, они поощряли их к новым преступлениям», - далее указывает Гаджиев, добавляя, что эти люди на свободе, а он - под стражей. "Это свидетельствует о том, что заказчик моего ареста продолжает опекать этих лиц", - пишет активист.

Гаджиев также заявляет, что проводил «последовательную деятельность» для включения должностных лиц МВД в международные санкционные списки в отношении нарушителей прав человека.

«3 декабря 2022 года во время встречи с начальником главного управления полиции города Баку, ... генерал-майором Вугаром Алекперовым, он потребовал от меня, чтобы я отложил свои требования о санкциях на 3-4 месяца... А в заключение встречи он, напомнив о закрытом уголовном деле против меня, пригрозил, «постараемся предъявить вам обвинение».

5 марта 2011 года Гаджиева арестовали, обвинив в уклонении от прохождения военной службы, и приговорили к двум годам лишения свободы. Сам Гаджиев заявил, что настоящая причина его ареста связана с его общественной и политической деятельностью. Amnesty International признала Гаджиева «узником совести». В 2012 году был условно-досрочно освобожден. Освобождение состоялось за несколько дней до приезда в Баку Хилари Клинтон, с которой у Гаджиева прошла встреча, говорится в биографии активиста, опубликованной "Кавказским узлом".

"Арест меня в тот день, когда в США был принят очередной санкционный список в рамках Акта Магнитского и в него был включен представитель азербайджанской полиции, красноречиво подтверждает истинную причину уголовного дела против меня", - продолжает Гаджиев.

Соединенные Штаты 9 декабря 2022 года ввели санкции против полковника полиции Азербайджана Керима Алимарданова за нарушения прав человека и злоупотребления, сообщило в этот же день агентство Turan. Алимарданов, который является сотрудником Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана («Бандотдел»), фигурирует в списке из более чем 40 человек из разных стран за нарушения прав человека и коррупцию. "Этот шаг приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией и накануне Международного дня прав человека. В соответствии со статьей 7031(с) Госдепартамент США применяет к Алимарданову уголовную ответственность за причастность к грубым нарушениям прав человека, а именно пыткам задержанных в 2015 и 2016 годах», - говорится в сообщении Госдепартамента США от 9 декабря 2022 года. Как отмечает агентство, это первый случай введения международных санкций против госчиновника Азербайджана.

По словам Гаджиева, представители МВД в беседах с ним утверждали о своей исключительной важности для правящего режима. «На встречах со мной руководящие деятели МВД открыто заявляли: «если бы не мы, то народ за два дня свергнет президента», - подчеркивает Гаджиев.

Далее он указывает, что в условиях отсутствия справедливого правосудия вынужден бороться за свои права путем голодовки.

«Я уже второй раз прибегаю к голодовке. В совокупности я уже четыре недели голодаю. Врачи регулярно информируют меня о последствиях голодовки. Они говорят, что в результате снижения сахара в крови я могу впасть в кому, у меня в головном мозге могут произойти атрофия, возникнуть гематома, образоваться язва желудка, сердечная, почечная недостаточность и др. Естественно, они напоминают о риске смерти. Но в условиях когда суды, даже несмотря на мою голодовку, продолжают действовать как нотариальные конторы лиц, которые маниакально хотят мстить мне, у меня не остается другого выхода, как жертвовать собой, чтобы донести свой голос до лиц, принимающих решения в государстве», - отмечает Гаджиев.

Он призвал также местную и международную общественность не оставаться безучастным к его судьбе.

«Против Бахтияра Гаджиева два года велась кампания травли и очернения. То в сеть выкладывали его личную переписку, причем с фальсификациями, то ему через соцсети угрожали, а полиция не находила этих лиц. Органы бездействовали, когда сам Гаджиев представлял доказательства. Бахтияра задерживали, заводили уголовное дело – потом закрывали, оказывали физическое давление, похищали и вот арестовали по откровенное сфабрикованным обвинениям. Теперь он вынужден голодать. Он в любой момент может перейти к сухой голодовке и тогда трагический финал будет неминуем. Это будем пятном на азербайджанском государстве и власти. Пока не поздно его должны освободить, а сфабрикованное дело - закрыть», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руфат Сафаров.

В связи с выходным днем получить комментарии в МВД не удалось.

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