Апелляционный суд оставил в силе четвертый приговор Али Алиеву

26 января 2023, 02:13

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Суд в Баку отказался удовлетворить жалобу на четвертый приговор председателю азербайджанской "Партии граждан и развития" Али Алиеву. Защита оппозиционера намерена обжаловать это решение во всех национальных инстанциях и ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году председатель "Партии граждан и развития" Али Алиева получил четыре обвинительных приговора - по двум делам о клевете на пограничников, иску бывшего функционера правящей партии "Ени Азербайджан" об оскорблении и по делу о нападении на сокамерника. В ноябре суд суммировал оставшуюся часть наказания по предыдущим приговорам с новым наказанием, назначив Алиеву 3,5 года лишения свободы.

"Партия граждан и развития" была учреждена 28 мая 2006 года частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. Алиев был выдвинут кандидатом на президентских выборах 2013 года, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

Бакинский апелляционный суд (БАС) 25 января рассмотрел апелляционную жалобу на четвертый приговор Алиеву, сообщил его адвокат корреспонденту "Кавказского узла". Сам Алиев в заседании не участвовал - еще на предварительных слушаниях он отказался участвовать на процессе, усомнившись в объективности суда.

"К сожалению, он был прав, объективного разбирательства не состоялось. Апелляционный суд не принял доводы защиты о том, что следствие в суде первой инстанции не было всесторонним. Суд не заслушал других заключенных, с которыми Али Алиев содержался в одной камере и которых следствие не привлекло в качестве свидетелей. Ходатайства защиты были оставлены без удовлетворения и в итоге апелляционный суд оставил в приговор в силе. Теперь мы обратимся с с кассационной жалобой в Верховный суд Азербайджана", - сказал защитник.

Адвокат отметил, что в перспективе защита Алиева намерена обратиться в ЕСПЧ и добиваться признания нарушений его прав по ряду статей Европейской конвенции прав человека - в том числе о праве на свободу и личную неприкосновенность, праве на справедливый суд и свободу выражения мнения (статьи 5, 6 и 10 конвенции).

Зампред "Партии граждан и развития" Заур Гасымов назвал решение суда ожидаемым. По словам оппозиционера, все приговоры и судебные решения, принятые в отношении Алиева за последний год, "стали результатом исполнения политического заказа".

"У нас не было иллюзий, что суд объективно рассмотрит дело, просто эти инстанции надо проходить, чтобы далее вести дело в ЕСПЧ. Суд оставил Али Алиева в тюремном заключении без всяких достоверных и правдивых доказательств его вины. Против Али Алиева использовали показания так называемого «потерпевшего» и двух «свидетелей» - заключенных, которые практически слово в слово повторяли друг друга. Понятное дело, что у заключенных легче всего получить нужные показания, тем более у тех, кто содержится в СИЗО и еще находится под следствием - им всегда можно пригрозить ужесточением обвинения», - сказал Гасымов корреспонденту «Кавказского узла».

Результаты экспертизы по делу Алиева были сфальсифицированы, а выводы следствия, сделанные на основе этих результатов, абсурдны, подчеркнул он.

"Утверждается на стеклянной банке, которой Али Алиев якобы ударил «потерпевшего» были отпечатки пальцев руки Алиева. Указывается на отпечатки четырех пальцев, кроме большого, но взять в руку банку без использования большого пальца просто невозможно. Суд также не запросил записи с камеры видеонаблюдения СИЗО, которые показали бы, что «потерпевшего» отнюдь не уносили на носилках. Власть расправляется с Алиевым осуждая его по сфабрикованным уголовным делам. Его наказывают за то, что Алиев отказался быть в роли "карманной оппозиции", продолжал критику власти», - заключил Заур Гасымов.

В БАС "Кавказскому узлу" подтвердили информацию об отклонении жалобы на приговор Алиеву. Комментариями стороны обвинения и представителей потерпевшего Забита Назарова "Кавказский узел" пока не располагает.

О политическом характере преследования Алиева заявлял ранее и исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров, проводивший мониторинг судебного процесса. " Али Алиева наказывают за непоколебимость позиции, отказ идти на сделку с властью, отказ от благ, предлагаемых в обмен за прекращение критики правительства, за нежелание играть по правилам режима", - заявил он "Кавказскому узлу" после приговора оппозиционеру.

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