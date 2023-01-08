Двое оппозиционеров присоединились к голодовке Тофига Ягублу

08 января 2023, 17:06

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Активисты Партии народного фронта Азербайджана Сеймур Ахмедсой и Эльнур Гулиев сегодня объявили голодовку в знак солидарности с оппозиционным политиком Тофигом Ягублу, который четвертые сутки проводит аналогичную акцию в изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", Тофиг Ягублу был арестован на 30 суток после задержания 23 декабря 2022 года на акции с требованием освободить активиста Бахтияра Гаджиева. Ягублу обвинен в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. 5 января Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на административный арест Тофига Ягублу. В знак протеста он объявил голодовку. 7 января к его голодовке присоединилась его супруга Майя Ягублу.

Тофиг Ягублу – бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении. Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

В знак солидарности с Тофигом Ягублу сегодня к его голодовке присоединились сотрудник организационного отдела партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сеймур Ахмедсой и еще один активист этой оппозиционной организации Эльнур Гулиев.

Они пришли в дом семейства Ягублу и сообщили о присоединении к голодовке, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга политика Майя Ягублу. По ее словам, оба активиста пока проводят голодовку у них дома.

“Нам поступили сообщения о большом количестве желающих присоединиться к голодовке. Массовая акция голодовки запланирована в штаб-квартире партии «Мусават». В регионах страны также есть желающие присоединиться к голодовке", - рассказала супруга Ягублу.

Те, кто за свободу в Азербайджане, не будут оставаться безучастными к «уничтожению Тофига Ягублу», заявил лидера ПНФА Али Керимли. «Движение протеста будет шириться, и вся страна потребует свободы для Тофига Ягублу. Ильхам Алиев (президент Азербайджана) должен знать, что лично несет ответственность за жизнь Тофига Ягублу. Руки прочь от Тофига Ягублу», - написал Керимли на своей странице в Facebook*.

Адвокат Немат Керимли сегодня посетил Тофига Ягублу в Бинагадинском пункте содержания лиц, арестованных в административном порядке. «Тофиг Ягублу продолжает голодовку. Он был очень вялым. Тем не менее, Ягублу сказал, что продолжит свою борьбу и будет голодать до выполнения его требований», - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Представители МВД Азербайджана сегодня оказались недоступны для комментариев по поводу голодовки Тофига Ягублу и его требований. Ранее корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Азербайджана заявили, что "объективных причин для объявления Тофигом Ягублу голодовки нет". "У Тофига Ягублу такие же условия и режим содержания, как у других арестантов", – сказали в пресс-службе.

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