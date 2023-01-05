Тофиг Ягублу объявил голодовку

05 января 2023, 18:51

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Бакинский апелляционный суд без удовлетворения жалобу на административный арест оппозиционного политика Тофига Ягублу. В знак протеста он объявил голодовку.

Как писал "Кавказский узел", правозащитная организация "Линия защиты" назначила на 23 декабря протестную акцию в центре Баку с требованием освободить активиста Бахтияра Гаджиева, мэрия отказалась согласовать ее. В ночь на 23 декабря начались задержания активистов. Задержанный в ходе акции Тофиг Ягублу был арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу, который находится под административным арестом в Баку, ограничиваются, в частности, право на звонки, встречи с близкими и получение передач, а также была нарушена конфиденциальность встречи с адвокатом, заявил его адвокат Неймат Керимли.

Тофиг Ягублу – азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении. Amnesty International признала его узником совести. В апреле 2015 года, когда Тофиг Ягублу отбывал тюремное наказание, в Томске скончалась его младшая дочь Наргиз Ягублу, которая до замужества и отъезда из Азербайджана была активисткой молодежной организации партии "Мусават", говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на арест Ягублу, сообщил его адвокат Немат Керимли.

"К сожалению, суд не внял нашим доводам, что Тофиг Ягублу не совершал вменяемых его административных правонарушений – "мелкого хулиганства" и "неподчинения полиции". Его средь бела дня задержали на площади Фонтанов во время мирной акции в защиту активиста Бахтияра Гаджиева. Причем, его схватили, как только он появился на площади и подошел к журналистам. Все это было снято на видео журналистами. Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Ягублу объявил голодовку в знак протеста против решения апелляционного суда, а также в связи с непредоставления ему свиданий с близкими и отказом передавать ему продукты, принесенные из дома.

Адвокат сказал, что по административным делам апелляционный суд является высшей инстанцией и возможности обжалования решения об аресте исчерпаны.

"Но мы обратимся в ЕСПЧ и в перспективе добьемся признания неправомерности ареста и выплаты компенсации Ягублу за моральный ущерб", - сказал адвокат.

Дочь политика Нигяр Хази подтвердила информацию об объявлении Ягублу голодовки.

"Мой отец объявил голодовку, и он не раз доказывал, что в подобных решениях он принципиален. В сентябре 2020 года он добился своего освобождения в результате длительной голодовки, однако это стоило ему подрыва здоровья. Но сейчас голодовка может представлять серьезную угрозу для его здоровья и жизни. Дело в том, что ему удалили желчный пузырь. В таком состоянии отказ от приема пищи очень скоро может вызвать необратимые последствия для здоровья политика. Ответственность за то, что может случиться с Тофигом Ягублу будет на (президенте Азербайджана) Ильхаме Алиеве и (министре внутренних дел) Вилаяте Эйвазове", - сказала Хази корреспонденту "Кавказского узла".

В сентябре 2020 года суд решил перевести под домашний арест азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу, добивающегося пересмотра приговора по делу о хулиганстве. В связи с этим на 17-е сутки Ягублу согласился прервать голодовку.

Она также указала на предвзятое отношении к Ягублу в изоляторе. "Когда 31 декабря всем заключенным позволили позвонить домой, отцу этого не разрешили. 3 января была нарушена конфиденциальность общения отца с адвокатом", - отметила Хази.

Хази назвала "абсурдными" ограничения на пропуск продуктов питания Ягублу. "Передавать можно только печенье, соки и воду. Даже фрукты не пропускают под таким нелепым предлогом, что дескать заключенные "сорят камеры". Пища, которую там дают заключенным, не съедобная. А из дома приносить не разрешают. Разве заключенный может целый месяц питаться печеньями?" - сказала Хази.

Представители пресс-службы МВД в связи с завершением рабочего дня оказались недоступны для комментариев.

В БАС подтвердили информацию о решении суда.

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