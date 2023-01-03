Силовик помешал встрече Ягублу с адвокатом в бакинском СИЗО

03 января 2023, 19:20

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В ходе встречи азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу с адвокатом рядом с ними находился сотрудник полиции, который слушал разговор, Ягублу был вынужден прервать встречу. Защита намерена подать жалобу в суд по этому поводу, указал адвокат Бахруз Байрамов.

Как писал "Кавказский узел", правозащитная организация "Линия защиты" назначила на 23 декабря протестную акцию в центре Баку с требованием освободить Гаджиева, мэрия отказалась согласовать протестную акцию. В ночь на 23 декабря начались задержания активистов. За полчаса до начала акции силовики задержали ее организаторов, трех соучредителей правозащитной организации "Линия защиты", затем начались задержания активистов, которые скандировали лозунги в поддержку Гаджиева. Задержанный в ходе акции Тофиг Ягублу был арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу, который находится под административным арестом в Баку, ограничиваются, в частности, право на звонки, встречи с близкими и получение передач, заявил 27 декабря его адвокат Неймат Керимли.

Тофиг Ягублу – азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении. Amnesty International признала его узником совести. В апреле 2015 года, когда Тофиг Ягублу отбывал тюремное наказание, в Томске скончалась его младшая дочь Наргиз Ягублу, которая до замужества и отъезда из Азербайджана была активисткой молодежной организации партии "Мусават", говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Сегодня Тофига Ягублу в Бинагадинском пункте содержания лиц, арестованных в административном порядке МВД Азербайджана посетил адвокат Бахруз Байрамов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дочь политика Нигяр Хази.

По ее словам, на протяжении всей встречи рядом с ними находился сотрудник полиции, подслушивавший разговор. "Это вызвало напряженность. Незаконного ареста Тофига Ягублу им мало, они его не оставляют в покое и в изоляторе", - сказала Хази.

Адвокат Байрамов подтвердил слова дочери оппозиционера. "К нам там приставили сотрудника полиции, который подслушивал весь разговор. Так особых секретов не было, мой подзащитный больше интересовался последними событиями на Украине. Но он еще хотел передать некоторые месседжи членам своей семьи личного характера, некоторые советы им. Однако полицейский не отходил от нас", - рассказал Бахруз Байрамов.

Он отметил, что заявил силовику о том, что его действия нарушают законы. "Я обратил его внимание к тому, что согласно не только административному, но уголовно-процессуальному законодательству встречи адвокатов с их подзащитными в местах принудительного содержания носят конфиденциальный характер. Но полицейский не уходил, ссылаясь на приказ своего начальства. Это вызвало возмущение Тофига Ягублу и он, рассердившись, прервал встречу и вернулся в камеру", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Байрамов указал также и на нарушение его личных прав, гарантированных законом об адвокатах и адвокатской деятельности."В связи с нарушением прав Ягублу и моих адвокатских прав мы обратимся с жалобой в суд, - сказал адвокат.

По его словам, жалоб на условия содержания у Ягублу нет. Однако в изолятор пропускают только печенья, соки и воду, а еда, которую там дают, некачественная. Ягублу до ареста лечился и лекарства, которые он принимал, требуют усиленного питания. Поэтому из-за слабого питания в изоляторе он вынужден прервать лечение. После ареста он заметно осунулся", - подчеркнул Байрамов

Адвокат также сообщил, что 30 декабря была подана апелляционная жалоба на арест Ягублу. Она должна быть рассмотрена в течение трех дней после ее подачи.

"Поскольку с 31 декабря по 4 января в Азербайджане выходные по случаю праздников – Дня солидарности азербайджанцев мира (31 декабря) и Нового года, то рассмотрение жалобы состоится в течение 2-3 дней после окончания праздников", - пояснил адвокат.

Получить комментарии в пресс-службе МВД в связи с нерабочим днем не удалось.

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